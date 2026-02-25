https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/witkoff-rus-heyetini-degerlendirdi-ukrayna-muzakerelerinde-samimi-iletisim-sergilediler-1103783996.html

Witkoff, Rus heyetini değerlendirdi: 'Ukrayna müzakerelerinde samimi iletişim sergilediler'

Witkoff, Rus heyetini değerlendirdi: ‘Ukrayna müzakerelerinde samimi iletişim sergilediler’

25.02.2026

ABD özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna’daki YES Meeting forumunda konuştu. Witkoff, Ukrayna müzakerelerindeki Rus heyetini değerlendirdi.Witkoff, “Ayrı odalara ayrıldık. Askeri müzakereler yapıldı ve ekonomik refah ele alındı. Ruslara gelince, belirli bir ılımlılık ve bence samimi bir iletişim gördük” ifadesini kullandı.Ukrayna barış süreciBirleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de, Ocak ayı sonu ve Şubat ayı başlarında, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla güvenlik çalışma grubunun kapalı toplantıları gerçekleşmişti. Bu görüşmelerde, ABD tarafından önerilen barış planındaki çözüm bekleyen konular ele alınmıştı. İkinci turun ardından Rusya ve Ukrayna, 157'ye 157 kişi olmak üzere savaş esiri değişimi yapmıştı.Müzakerelerin üçüncü turu 17 ve 18 Şubat günleri Cenevre'de gerçekleşmişti. Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, görüşmelerin zor ancak iş odaklı olduğunu açıklamıştı.Medinskiy, Cenevre’den ayrılmadan önce Ukraynalı temsilcilerle kapalı kapılar ardında iki saat süren bir görüşme daha gerçekleştirmişti. Kiev’in açıklamalarına göre, bu görüşmeye Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Yüksek Rada’daki ‘Halkın Hizmetkarı’ fraksiyonu lideri David Arahamiya katılmıştı.Witkoff, 22 Şubat Pazar günü yaptığı açıklamada, yeni görüşmenin üç hafta içinde gerçekleşebileceğini ve bunun da Rusya ve ABD ilderlerinin yanı sıra, Vladimir Zelenskiy'nin de katılacağı üçlü bir görüşmenin yolunu açabileceğini duyurmuştu.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Alaska'da mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna ordusunun Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.

