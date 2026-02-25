Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/witkoff-rus-heyetini-degerlendirdi-ukrayna-muzakerelerinde-samimi-iletisim-sergilediler-1103783996.html
Witkoff, Rus heyetini değerlendirdi: ‘Ukrayna müzakerelerinde samimi iletişim sergilediler’
Witkoff, Rus heyetini değerlendirdi: ‘Ukrayna müzakerelerinde samimi iletişim sergilediler’
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff, Rusya’nın Ukrayna müzakerelerinde samimi iletişim sergilediğini belirtti. 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T08:51+0300
2026-02-25T08:52+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
steve witkoff
ukrayna
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281179_0:78:1024:654_1920x0_80_0_0_369820b85ac4a1c9c8e954e0c8f5b578.jpg
ABD özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna’daki YES Meeting forumunda konuştu. Witkoff, Ukrayna müzakerelerindeki Rus heyetini değerlendirdi.Witkoff, “Ayrı odalara ayrıldık. Askeri müzakereler yapıldı ve ekonomik refah ele alındı. Ruslara gelince, belirli bir ılımlılık ve bence samimi bir iletişim gördük” ifadesini kullandı.Ukrayna barış süreciBirleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de, Ocak ayı sonu ve Şubat ayı başlarında, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla güvenlik çalışma grubunun kapalı toplantıları gerçekleşmişti. Bu görüşmelerde, ABD tarafından önerilen barış planındaki çözüm bekleyen konular ele alınmıştı. İkinci turun ardından Rusya ve Ukrayna, 157'ye 157 kişi olmak üzere savaş esiri değişimi yapmıştı.Müzakerelerin üçüncü turu 17 ve 18 Şubat günleri Cenevre'de gerçekleşmişti. Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, görüşmelerin zor ancak iş odaklı olduğunu açıklamıştı.Medinskiy, Cenevre’den ayrılmadan önce Ukraynalı temsilcilerle kapalı kapılar ardında iki saat süren bir görüşme daha gerçekleştirmişti. Kiev’in açıklamalarına göre, bu görüşmeye Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Yüksek Rada’daki ‘Halkın Hizmetkarı’ fraksiyonu lideri David Arahamiya katılmıştı.Witkoff, 22 Şubat Pazar günü yaptığı açıklamada, yeni görüşmenin üç hafta içinde gerçekleşebileceğini ve bunun da Rusya ve ABD ilderlerinin yanı sıra, Vladimir Zelenskiy'nin de katılacağı üçlü bir görüşmenin yolunu açabileceğini duyurmuştu.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Alaska'da mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna ordusunun Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/trump-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirmek-icin-yogun-calisiyoruz-1103783508.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100281179_25:0:1000:731_1920x0_80_0_0_0c964d1434edd8fe4c76dd210426f8bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, steve witkoff, ukrayna, rusya
abd, steve witkoff, ukrayna, rusya

Witkoff, Rus heyetini değerlendirdi: ‘Ukrayna müzakerelerinde samimi iletişim sergilediler’

08:51 25.02.2026 (güncellendi: 08:52 25.02.2026)
© AP Photo / Alex Brandon Steve Witkoff
 Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Beyaz Saray Özel Temsilcisi Witkoff, Rusya’nın Ukrayna müzakerelerinde samimi iletişim sergilediğini belirtti.
ABD özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna’daki YES Meeting forumunda konuştu. Witkoff, Ukrayna müzakerelerindeki Rus heyetini değerlendirdi.
Witkoff, “Ayrı odalara ayrıldık. Askeri müzakereler yapıldı ve ekonomik refah ele alındı. Ruslara gelince, belirli bir ılımlılık ve bence samimi bir iletişim gördük” ifadesini kullandı.

Ukrayna barış süreci

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de, Ocak ayı sonu ve Şubat ayı başlarında, Rusya, ABD ve Ukrayna temsilcilerinin katılımıyla güvenlik çalışma grubunun kapalı toplantıları gerçekleşmişti. Bu görüşmelerde, ABD tarafından önerilen barış planındaki çözüm bekleyen konular ele alınmıştı. İkinci turun ardından Rusya ve Ukrayna, 157'ye 157 kişi olmak üzere savaş esiri değişimi yapmıştı.
Müzakerelerin üçüncü turu 17 ve 18 Şubat günleri Cenevre'de gerçekleşmişti. Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy, görüşmelerin zor ancak iş odaklı olduğunu açıklamıştı.
Medinskiy, Cenevre’den ayrılmadan önce Ukraynalı temsilcilerle kapalı kapılar ardında iki saat süren bir görüşme daha gerçekleştirmişti. Kiev’in açıklamalarına göre, bu görüşmeye Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Yüksek Rada’daki ‘Halkın Hizmetkarı’ fraksiyonu lideri David Arahamiya katılmıştı.
Witkoff, 22 Şubat Pazar günü yaptığı açıklamada, yeni görüşmenin üç hafta içinde gerçekleşebileceğini ve bunun da Rusya ve ABD ilderlerinin yanı sıra, Vladimir Zelenskiy'nin de katılacağı üçlü bir görüşmenin yolunu açabileceğini duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Amerikan tarafının, Alaska'da mutabık kalınan formüle göre “toprak meselesi” çözülmeden uzun vadeli bir siyasi çözümün mümkün olmadığı görüşünü kabul ettiğini aktarmıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna ordusunun Donbass’tan çekilmesinin Moskova açısından temel şartlardan biri olduğunu bir kez daha vurgulamıştı.
Президент США Дональд Трамп жестикулирует во время выступления во время брифинга для прессы в Белом доме, США - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
DÜNYA
Trump: Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için yoğun çalışıyoruz
07:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала