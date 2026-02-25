https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/trump-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirmek-icin-yogun-calisiyoruz-1103783508.html
Trump: Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için yoğun çalışıyoruz
Trump: Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için yoğun çalışıyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, ülkesinin Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T07:45+0300
2026-02-25T07:45+0300
2026-02-25T08:52+0300
dünya
abd
donald trump
abd kongresi
ukrayna
i̇ran
barış
uyuşturucu kartelleri
terör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103783494_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b29c22b2c426f456a18da393f93cc872.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki ortak oturumda yaptığı geleneksel ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında, dış politika çalışmalarından bahsetti.Trump, “Rusya ve Ukrayna arasındaki dokuzuncu savaşı, katliamları ve kıyımları sona erdirmek için çok çalışıyoruz” ifadesini kullandı.İran söz vermediABD lideri, Tahran’dan henüz nükleer silah geliştirmeme konusunda bir söz alamadıklarını dile getirdi.Tahran ile diplomatik anlaşma aradığını söyleyen ABD Başkanı, öte yandan İran’ın artık Avrupa’ya ulaşabilen füzeler geliştirdiğini ve ABD’ye ulaşacak füzeler üzerinde çalıştığını iddia etti.‘Barış için çalışacağım, ama…’ABD Başkanı Trump, Kongre’deki konuşmasında, mümkün olan her yerde barışın yararına çalışmaya, aynı zamanda ABD’ye yönelik her türlü tehdide de karşı koymaya söz verdi.Batı Yarımküre'deki güvenliği güçlendirmeyi planladığını dile getiren ABD lideri, uyuşturucu kartelleri ve terörle mücadeleye odaklanacağını ve ulusal çıkarları dış müdahalelerden koruyacağını kaydetti.‘Hasımlar bizden korkuyor’Düşmanların ABD’den korktuğunu öne süren Trump, ülkesinin yine tüm dünyada saygı gördüğünü savundu.Trump, “Sayın Kongre üyeleri ve sevgili Amerikalılar, ülkemiz geri döndü. Her zamankinden daha büyük, daha iyi, daha zengin ve daha güçlü” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/trump-iran-abdye-ulasabilecek-fuzeler-uretmeye-calisiyor-1103780550.html
ukrayna
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103783494_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_ad26f58203857375c86732ab74062d00.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, abd kongresi, ukrayna, i̇ran, barış, uyuşturucu kartelleri, terör
abd, donald trump, abd kongresi, ukrayna, i̇ran, barış, uyuşturucu kartelleri, terör
Trump: Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için yoğun çalışıyoruz
07:45 25.02.2026 (güncellendi: 08:52 25.02.2026)
ABD Başkanı Trump, ülkesinin Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki ortak oturumda yaptığı geleneksel ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında, dış politika çalışmalarından bahsetti.
Trump, “Rusya ve Ukrayna arasındaki dokuzuncu savaşı, katliamları ve kıyımları sona erdirmek için çok çalışıyoruz” ifadesini kullandı.
ABD lideri, Tahran’dan henüz nükleer silah geliştirmeme konusunda bir söz alamadıklarını dile getirdi.
Bir anlaşma yapmak istiyorlar, ancak nükleer silahlara asla sahip olmayacaklarına dair sihirli sözleri henüz duymadık.
Tahran ile diplomatik anlaşma aradığını söyleyen ABD Başkanı, öte yandan İran’ın artık Avrupa’ya ulaşabilen füzeler geliştirdiğini ve ABD’ye ulaşacak füzeler üzerinde çalıştığını iddia etti.
‘Barış için çalışacağım, ama…’
ABD Başkanı Trump, Kongre’deki konuşmasında, mümkün olan her yerde barışın yararına çalışmaya, aynı zamanda ABD’ye yönelik her türlü tehdide de karşı koymaya söz verdi.
Bir Başkan olarak mümkün olan her yerde barışı sağlamaya çalışacağım, ancak gerektiğinde Amerika'ya yönelik tehditlerle yüzleşmekten de asla çekinmeyeceğim.
Batı Yarımküre'deki güvenliği güçlendirmeyi planladığını dile getiren ABD lideri, uyuşturucu kartelleri ve terörle mücadeleye odaklanacağını ve ulusal çıkarları dış müdahalelerden koruyacağını kaydetti.
‘Hasımlar bizden korkuyor’
Düşmanların ABD’den korktuğunu öne süren Trump, ülkesinin yine tüm dünyada saygı gördüğünü savundu.
Hasımlarımız dehşete kapılmış durumdalar. Ordumuz ve polisimiz tam teçhizatlı ve Amerika yeniden saygı görüyor. Belki de daha önce hiç olmadığı kadar.
Trump, “Sayın Kongre üyeleri ve sevgili Amerikalılar, ülkemiz geri döndü. Her zamankinden daha büyük, daha iyi, daha zengin ve daha güçlü” diye ekledi.