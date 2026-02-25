https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/trump-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirmek-icin-yogun-calisiyoruz-1103783508.html

Trump: Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için yoğun çalışıyoruz

Trump: Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek için yoğun çalışıyoruz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. 25.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-25T07:45+0300

2026-02-25T07:45+0300

2026-02-25T08:52+0300

dünya

abd

donald trump

abd kongresi

ukrayna

i̇ran

barış

uyuşturucu kartelleri

terör

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103783494_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b29c22b2c426f456a18da393f93cc872.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki ortak oturumda yaptığı geleneksel ‘Birliğin Durumu’ konuşmasında, dış politika çalışmalarından bahsetti.Trump, “Rusya ve Ukrayna arasındaki dokuzuncu savaşı, katliamları ve kıyımları sona erdirmek için çok çalışıyoruz” ifadesini kullandı.İran söz vermediABD lideri, Tahran’dan henüz nükleer silah geliştirmeme konusunda bir söz alamadıklarını dile getirdi.Tahran ile diplomatik anlaşma aradığını söyleyen ABD Başkanı, öte yandan İran’ın artık Avrupa’ya ulaşabilen füzeler geliştirdiğini ve ABD’ye ulaşacak füzeler üzerinde çalıştığını iddia etti.‘Barış için çalışacağım, ama…’ABD Başkanı Trump, Kongre’deki konuşmasında, mümkün olan her yerde barışın yararına çalışmaya, aynı zamanda ABD’ye yönelik her türlü tehdide de karşı koymaya söz verdi.Batı Yarımküre'deki güvenliği güçlendirmeyi planladığını dile getiren ABD lideri, uyuşturucu kartelleri ve terörle mücadeleye odaklanacağını ve ulusal çıkarları dış müdahalelerden koruyacağını kaydetti.‘Hasımlar bizden korkuyor’Düşmanların ABD’den korktuğunu öne süren Trump, ülkesinin yine tüm dünyada saygı gördüğünü savundu.Trump, “Sayın Kongre üyeleri ve sevgili Amerikalılar, ülkemiz geri döndü. Her zamankinden daha büyük, daha iyi, daha zengin ve daha güçlü” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/trump-iran-abdye-ulasabilecek-fuzeler-uretmeye-calisiyor-1103780550.html

ukrayna

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, abd kongresi, ukrayna, i̇ran, barış, uyuşturucu kartelleri, terör