https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/trump-iran-abdye-ulasabilecek-fuzeler-uretmeye-calisiyor-1103780550.html

Trump: 'İran, ABD'ye ulaşabilecek füzeler üretmeye çalışıyor'

Trump: 'İran, ABD'ye ulaşabilecek füzeler üretmeye çalışıyor'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'deki "Birliğin Durumu" konuşmasında, İran'ın ABD'ye ulaşabilecek füzeler geliştirmeye çalıştığını belirterek, "Benim tercihim... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-25T06:17+0300

2026-02-25T06:17+0300

2026-02-25T07:33+0300

dünya

abd

donald trump

birliğin durumu konuşması

birliğin durumu (sotu) konuşması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103782292_0:118:2531:1542_1920x0_80_0_0_96fa6b6b673eb5af5a01de534ccbf295.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminin ilk Birleşik Devletler Birliği konuşmasını gerçekleştirdi. Yaklaşık üç düzine Demokratın ise,Trump'ın Birliğin Durumu konuşmasını boykot etmeyi planladığı bildirilmişti. Ayrıca Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın konuşmaya katılmaları için ABD ordusundan birkaç 'olağanüstü' konuğu davet ettiğini söylemiş, "Yine politikalarından doğrudan fayda gören sıradan Amerikalıların hikayelerini paylaşacak ve birkaç yeni politika duyurusu da yapacak" demişti.Trump'ın konuşması yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü ve bu süre Bill Clinton'ın 2000 yılındaki 1 saat 20 dakikalık rekorunu geçti. Trump'ın konuşması şimdiye kadarki en uzun Kongre'ye hitap konuşması rekorunu kırdı. Demokrat Kongre Üyesi Al Green, Trump'ın konuşması sırasında polis tarafından dışarı çıkarıldı.Trump, Kongre'deki ortak oturumda yaptığı geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasında, ikinci başkanlık döneminin ilk yılını değerlendirdi. Konuşmasında Trump, göreve gelmesinin üzerinden bir yıl geçtiğinden beri yaşananlardan bahsederek, kendi dönemini 'Amerika'nın en güvenli dönemi' ve 'ABD'nin altın çağı' olarak adlandırdı. Konuşmasının devamında Trump, son dokuz ayda ABD'ye hiçbir yasadışı göçmen girmediğini öne sürdü. 'Petrol üretimi 600 bin varilden fazla'Aynı zamanda Trump, petrol konusuna da değinerek "Petrol üretimimiz 600 bin varilden fazla arttı ve yeni ortağımız Venezuela bize 80 milyon varilden fazla petrol sağladı." ifadelerini kullandı.Trump, Yüksek Mahkeme'nin gümrük vergileriyle ilgili kararının 'çok talihsiz' olduğunu belirterek, tüm ülkelerin ABD ile ticaret anlaşmalarını sürdürmek istediğini iddia etti.Konuşmasının dış politika bölümünde, görevdeki 11 ayında 8 savaşı sona erdirdiği söylemini yineleyen Trump, tek tek hangi ülkeler arasındaki savaşları ya da olası çatışmaları sona erdirdiğini anlattı.Son dönemin en sıcak başlığı olan İran konusunda önemli mesajlar veren ABD Başkanı, halen Tahran ile müzakerelerin sürdüğünü ancak anlaşma sağlanamaması durumunda hazırlıklı olduklarını vurguladı."İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"Trump, ABD-İran gerilimine ilişkin, "Benim tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak kesin olan bir şey var ki dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim. Bunun olmasına izin veremeyiz." değerlendirmesini yaptı.İran'ın bölgesinde "terör destekçisi bir ülke" olduğunu iddia eden Trump, ABD'ye yönelik tehditler olduğunda askeri seçenekler dahil tüm ihtimalleri değerlendirmeye her zaman hazır olduğunu ifade etti.İran, ABD'ye ulaşabilecek füzeler üretmeye çalışıyorİran'ın artık ABD'ye de ulaşabilecek füzeler geliştirmeye çalıştığını savunan Trump, "Avrupa'yı ve denizaşırı üslerimizi tehdit edebilecek füzeler geliştirdiler ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşabilecek füzeler üretmek için de çalışıyorlar. Silah programlarını, özellikle de nükleer silahlarını yeniden inşa etmeye kalkışmamaları konusunda uyarıldılar. Yine de her şeye yeniden başlıyorlar." diye konuştu.ABD Başkanı, on yıllardır ABD'nin temel politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek olduğunu vurgulayarak, "İranlılarla müzakerelerimiz devam ediyor. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak şu gizli sözü henüz duymadık: Asla nükleer silaha sahip olmayacağız." ifadelerini kullandı.İran'daki protestolarda '32 bin kişinin öldürüldüğünü' ileri süren Trump, kendisinin devreye girmesiyle yüzlerce göstericinin infaz edilmesinin durdurulduğu yönündeki söylemlerini yineledi.Gazze'deki ateşkese vurguÖte yandan Trump, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının Orta Doğu barışı için çok önemli bir dönemeç olduğunu ifade ederek, bu konuda çaba gösteren herkese teşekkür ettiğini belirtti.Trump, Gazze'deki esirlerin geri verilmesi sürecine uzun bir şekilde temas ederken, Hamas'ın "hayatını kaybeden esirlerin cenazelerine ulaşılması konusunda çok çaba gösterdiğini" kaydetti.Birliğin Durumu konuşması nedir?Birliğin Durumu, ABD başkanının Kongre’ye hitap ederek ülkenin mevcut durumunu değerlendirdiği ve önümüzdeki döneme ilişkin önceliklerini açıkladığı yıllık konuşmadır. Başkan bu konuşmada icraatlarını öne çıkarır, yasama gündemine dair hedeflerini paylaşır ve kamuoyuna siyasi mesajlarını iletir.Bu konuşma, ABD Anayasası’nda yer alan ve başkana 'zaman zaman Kongre’ye Birliğin durumu hakkında bilgi verme ve gerekli gördüğü tedbirleri sunma' yükümlülüğü getiren hükme dayanır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/abdli-senator-onumuzdeki-alti-ay-icinde-3-ulkedeki-rejimlerin-hepsinin-yikildigini-gorebiliriz-1103779655.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, birliğin durumu konuşması, birliğin durumu (sotu) konuşması