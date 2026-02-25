Türkiye
Szijjarto'dan AB’nin Rus petrolü planına tepki: Seçimde kazanmamız için bir neden daha
Szijjarto'dan AB'nin Rus petrolü planına tepki: Seçimde kazanmamız için bir neden daha
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Index haber sitesine verdiği demeçte Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan petrol ithalatını yasaklama planını, Macaristan’da yapılacak parlamento seçimlerinin hemen ardından hayata geçirmeyi planlamasını değerlendirdi. Szijjarto, bu durumun mevcut hükümetin seçimleri kazanması için “bir başka neden” olduğunu belirterek, Brüksel’in bu planını hayata geçirmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.Reuters daha önce, taslak bir belgeye dayanarak, Avrupa Komisyonu’nun 15 Nisan’da Rus petrolü ithalatından vazgeçilmesini öngören bir yasa teklifi sunmaya hazırlandığını bildirmişti.AB yetkililerine göre, bu teklifin Macaristan’daki parlamento seçimlerinden sonra gündeme getirilmesi planlanıyor. Böylece Rus petrolüne ambargo konusunun, Macaristan’daki oy verme süreci üzerinde doğrudan bir etki yapmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.
Szijjarto'dan AB’nin Rus petrolü planına tepki: Seçimde kazanmamız için bir neden daha

00:59 25.02.2026
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB’nin Rus petrolü ithalatını yasaklama planını Macaristan’daki seçimlerden hemen sonra gündeme getirecek olmasını eleştirerek, Brüksel’e ‘hayır’ diyebilecek egemen bir hükümete ihtiyaç olduğunu ve bu planı sadece kendilerinin engelleyebileceklerini belirtti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Index haber sitesine verdiği demeçte Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan petrol ithalatını yasaklama planını, Macaristan’da yapılacak parlamento seçimlerinin hemen ardından hayata geçirmeyi planlamasını değerlendirdi. Szijjarto, bu durumun mevcut hükümetin seçimleri kazanması için “bir başka neden” olduğunu belirterek, Brüksel’in bu planını hayata geçirmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.
Brüksel’e ‘hayır’ diyebilecek egemen bir hükümete ihtiyacımız olmasının bir nedeni daha ortaya çıktı. Brüksel’in bu teklifine ‘hayır’ demeliyiz! Ve bunu yapabilecek tek taraf biziz. Brüksel tarafından kontrol edilen bir parti, elbette ‘hayır’ demeyecek ve kamu hizmeti faturalarını düşürme programının iptal edilmesini engellemeyecektir.
Reuters daha önce, taslak bir belgeye dayanarak, Avrupa Komisyonu’nun 15 Nisan’da Rus petrolü ithalatından vazgeçilmesini öngören bir yasa teklifi sunmaya hazırlandığını bildirmişti.
AB yetkililerine göre, bu teklifin Macaristan’daki parlamento seçimlerinden sonra gündeme getirilmesi planlanıyor. Böylece Rus petrolüne ambargo konusunun, Macaristan’daki oy verme süreci üzerinde doğrudan bir etki yapmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.
