Szijjarto'dan AB'nin Rus petrolü planına tepki: Seçimde kazanmamız için bir neden daha

25.02.2026

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Index haber sitesine verdiği demeçte Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan petrol ithalatını yasaklama planını, Macaristan’da yapılacak parlamento seçimlerinin hemen ardından hayata geçirmeyi planlamasını değerlendirdi. Szijjarto, bu durumun mevcut hükümetin seçimleri kazanması için “bir başka neden” olduğunu belirterek, Brüksel’in bu planını hayata geçirmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.Reuters daha önce, taslak bir belgeye dayanarak, Avrupa Komisyonu’nun 15 Nisan’da Rus petrolü ithalatından vazgeçilmesini öngören bir yasa teklifi sunmaya hazırlandığını bildirmişti.AB yetkililerine göre, bu teklifin Macaristan’daki parlamento seçimlerinden sonra gündeme getirilmesi planlanıyor. Böylece Rus petrolüne ambargo konusunun, Macaristan’daki oy verme süreci üzerinde doğrudan bir etki yapmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

