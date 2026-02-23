Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/macaristan-yeni-rusya-karsiti-yaptirim-paketini-ve-kieve-verilecek-krediyi-veto-etti-1103737924.html
Macaristan, yeni Rusya karşıtı yaptırım paketini ve Kiev'e verilecek krediyi veto etti
Macaristan, yeni Rusya karşıtı yaptırım paketini ve Kiev'e verilecek krediyi veto etti
Sputnik Türkiye
Macaristan’ın Rusya'ya karşı uygulanmak istenilen 20. yaptırım paketini ve Ukrayna'ya verilmesi planlanan 90 milyar euro tutarındaki krediyi veto ettiği... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T20:54+0300
2026-02-23T20:56+0300
dünya
macaristan
macaristan dışişleri bakanlığı
peter szijjarto
ukrayna
rusya
ab
budapeşte
ab
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103737768_0:37:748:458_1920x0_80_0_0_07e2b60b3e1ced4019b3fdae54d295be.png
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte’nin Rusya'ya yönelik uygulanmak istenilen 20. yaptırım paketini ve Ukrayna'ya verilecek 90 milyar euro tutarındaki AB kredisini veto ettiklerini açıkladı.AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Szijjarto, “Ukraynalılar bize şantaj yapamaz, Brüksel ve Macaristan muhalefetiyle işbirliği yaparak Macaristan'ın enerji arzının güvenliğini tehlikeye atamaz. Hayır, kesinlikle hayır” ifadelerini kullandı.Daha önce Macaristsan, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini veto edeceklerini açıklamıştı. Macaristan, AB’den bir an önce Ukrayna’yı Drujba boru hattı üzerinden Rus petrol transitini yeniden başlatmaya mecbur edecek tedbirler almasını talep ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/kallas-rusyaya-yonelik-20-yaptirim-paketinin-kabulu-muhtemel-degil-1103715069.html
macaristan
ukrayna
rusya
budapeşte
ab
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103737768_44:0:704:495_1920x0_80_0_0_15e0ce2f69f616d4a318c1f957cdfe21.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, ukrayna, rusya, ab, budapeşte, ab, avrupa, avrupa birliği, drujba petrol boru hattı
macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, ukrayna, rusya, ab, budapeşte, ab, avrupa, avrupa birliği, drujba petrol boru hattı

Macaristan, yeni Rusya karşıtı yaptırım paketini ve Kiev'e verilecek krediyi veto etti

20:54 23.02.2026 (güncellendi: 20:56 23.02.2026)
© AP Photo / Anna SzilagyiMacaristan Parlamentosu
Macaristan Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Anna Szilagyi
Abone ol
Macaristan’ın Rusya'ya karşı uygulanmak istenilen 20. yaptırım paketini ve Ukrayna'ya verilmesi planlanan 90 milyar euro tutarındaki krediyi veto ettiği öğrenildi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte’nin Rusya'ya yönelik uygulanmak istenilen 20. yaptırım paketini ve Ukrayna'ya verilecek 90 milyar euro tutarındaki AB kredisini veto ettiklerini açıkladı.
AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Szijjarto, “Ukraynalılar bize şantaj yapamaz, Brüksel ve Macaristan muhalefetiyle işbirliği yaparak Macaristan'ın enerji arzının güvenliğini tehlikeye atamaz. Hayır, kesinlikle hayır” ifadelerini kullandı.
Daha önce Macaristsan, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini veto edeceklerini açıklamıştı. Macaristan, AB’den bir an önce Ukrayna’yı Drujba boru hattı üzerinden Rus petrol transitini yeniden başlatmaya mecbur edecek tedbirler almasını talep ediyor.
Estonya Başbakanı Kaja Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kallas: Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketinin kabulü muhtemel değil
11:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала