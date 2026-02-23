Macaristan, yeni Rusya karşıtı yaptırım paketini ve Kiev'e verilecek krediyi veto etti

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/macaristan-yeni-rusya-karsiti-yaptirim-paketini-ve-kieve-verilecek-krediyi-veto-etti-1103737924.html
20:54 23.02.2026 (güncellendi: 20:56 23.02.2026)
Macaristan’ın Rusya'ya karşı uygulanmak istenilen 20. yaptırım paketini ve Ukrayna'ya verilmesi planlanan 90 milyar euro tutarındaki krediyi veto ettiği öğrenildi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte’nin Rusya'ya yönelik uygulanmak istenilen 20. yaptırım paketini ve Ukrayna'ya verilecek 90 milyar euro tutarındaki AB kredisini veto ettiklerini açıkladı.
AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Szijjarto, “Ukraynalılar bize şantaj yapamaz, Brüksel ve Macaristan muhalefetiyle işbirliği yaparak Macaristan'ın enerji arzının güvenliğini tehlikeye atamaz. Hayır, kesinlikle hayır” ifadelerini kullandı.
Daha önce Macaristsan, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketini veto edeceklerini açıklamıştı. Macaristan, AB’den bir an önce Ukrayna’yı Drujba boru hattı üzerinden Rus petrol transitini yeniden başlatmaya mecbur edecek tedbirler almasını talep ediyor.