https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/sozlesmedeki-tufe-detayi-kiraciyi-kurtardi-mahkeme-ev-sahibini-haksiz-buldu--1103798112.html

Sözleşmedeki 'TÜFE' detayı kiracıyı kurtardı: Mahkeme ev sahibini haksız buldu

Sözleşmedeki 'TÜFE' detayı kiracıyı kurtardı: Mahkeme ev sahibini haksız buldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da ev sahibinin 'TÜFE artışı eksik yapıldı' diyerek kiracısına açtığı icra ve tahliye davasında mahkeme emsal bir karara imza attı. Artış ifadesinin... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-25T13:28+0300

2026-02-25T13:28+0300

2026-02-25T13:28+0300

ekonomi̇

beşiktaş

i̇stanbul

kira

kira artış oranı

kira anlaşmazlığı

kira davası

kira bedeli

kira sözleşmesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097549869_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_be33ad67167a3e7c7a0bf891826067ac.jpg

İstanbul Beşiktaş’ta 2017 yılında kiraladığı evindeki kiracısı hakkında 'TÜFE artışı eksik uygulandı' diyerek icra takibi ve tahliye davası açan ev sahibini mahkeme haksız buldu. Kira sözleşmesindeki artış şartlarını belirleyen “Kiracı, sözleşme bitiminde kira bedelini TÜFE ortalamasına göre artırmayı kabul eder” şeklindeki ifadeyi 'belirsiz' bulan mahkeme, kiracının borcunun olmadığına karar verdi. Kiramı eksik yatırdı diye icra takibi başlattıEv sahibi ve kiracıyı karşı karşıya getiren olayda, 2017 yılında 2 bin lira bedelle Beşiktaş'ta ev kiralayan kiracı ödemelerini düzenli yaptı. 2022 yılında ise ev sahibi 'kiranın eksik yatırıldığını' belirterek icra takibi başlattı ve tahliye talebinde bulundu. CNN Türk'ün haberine göre, kiracı borcu olmadığını belirterek itiraz etti. Ev sahibi itirazın iptali davası açtı ve ilk aşamada mahkeme kiracının tahliyesine karar verdi.Kiracı karşı dava açtı Tahliye kararı sonrası kiracı bu kez menfi tespit davası açarak icra dosyasında borçlu olmadığının tespitini talep etti. Kiracı taraf, kira artışlarını taraflar arasında kararlaştırılan şekilde yaptığını, talep edilen farkın gerçeği yansıtmadığını savundu.Dava 9 Ekim 2024 tarihinde açıldı ve süreçte sözleşmenin detayları ele alındı. Kira sözleşmesinin artış şartlarını belirleyen maddeye dikkat çekildi. Maddede kira artışının TÜFE oranına göre yapılacağı belirtilse de artışın hangi oran üzerinden ve nasıl uygulanacağı açık biçimde yazılmadığı belirlendi. Mahkeme 'belirsiz' buldu Sözleşmedeki “Kiracı, sözleşme bitiminde kira bedelini TÜFE ortalamasına göre artırmayı kabul eder” şeklindeki ifade mahkeme tarafından “belirli ve belirlenebilir” bulunmadı. TÜFE oranı mı yoksa TÜFE ortalaması mı esas alınacağı net olmadığı için sözleşme maddesinin belirsiz olduğu değerlendirildi.Mahkeme, kiracının kabul ettiği kira bedelini düzenli ödediğini ve icra dosyasında talep edilen farkın hukuki dayanağının bulunmadığını belirterek kiracının borçlu olmadığına hükmetti. Dosyada kiranın zaman içerisinde 15 bin TL'ye çıktığı tespit edilirken, icra dosyasında da borç bulunmadığı tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/yargitaydan-elden-kira-odeyenlerini-ilgilendiren-emsal-karar-delil-detayina-dikkat-1103397224.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş, i̇stanbul, kira, kira artış oranı, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira bedeli, kira sözleşmesi