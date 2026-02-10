https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/yargitaydan-elden-kira-odeyenlerini-ilgilendiren-emsal-karar-delil-detayina-dikkat-1103397224.html

Yargıtay'dan elden kira ödeyenlerini ilgilendiren emsal karar: Delil detayına dikkat

Yargıtay'dan elden kira ödeyenlerini ilgilendiren emsal karar: Delil detayına dikkat

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, elden ödenen kiralar için emsal bir karar verdi. Elden ev sahibine ödenen kiraların ispatının sağlanamadığına hükmetti. Yüksek mahkeme, kira borcunu ödediğini kiracının kesin delille ispatlaması gerektiğini vurguladığı kararında, taraflar arasında yazılı kira sözleşmesi bulunmasından dolayı, kira bedellerinin ödendiği hususunda tanık dinlenemeyeceği görüşüne yer verdi.Kiracı 'elden ödedim' dedi, ev sahibi 'almadım'NTV'nin haberine göre, davacı kiracı Bülent Ç. davalı mülk sahibi Burhan K.'ya banka yoluyla kira ödemesi yapılacağına dair sözleşme yapmış olsa da Karaman'ın parayı elden istemesi üzerine kira ödemelerini nakit olarak elden yaptı. İddiaya göre, bir süre sonra, ev sahibi kirayı alamadığı gerekçesiyle icra takibi başlattı. Kiracı Ç. ise ödemeleri elden yaptığını savunsa da ve icra tehdidi altında olması nedeniyle, iddiasına göre, takip dosyasındaki borcu ödedi, Kiracı dava dosyasına göre, “borçlu olmadığı veya borçlu olmadığını düşündüğü bir parayı cebri icra tehdidi altında ödedi” ve bu nedenle dava istirdat davasına dönüştü.Dosyaya göre, ev sahibi, davacı kiracı Ç.'nin ödeme yaptığına dair iddiasını kabul etmediklerini, davacının tanıkla ispat iddiasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, bir yıllık kira bedeli olan 21 bin 600 liranın senetle ispat sınırının üzerinde olduğunu, davacının tanık dinletmesine muvafakat etmediklerini savunarak davanın reddini talep etti.Kiracı ise mülk sahibinin kendisini tahliye edebilmek için elden ödenen kiraları inkar ettiğini ileri sürdü.Yerel mahkeme kiracıyı haklı bulduEskişehir 2'inci Sulh Hukuk Mahkemesi, dava konusu kira bedellerinin davacı tarafça yatırılmış olması ve icra tehdidi altında tekrar ödenmesi nedeniyle yapılan ödemelerin istirdatının (iadesinin) gerektiğini öne sürerek davayı kabul edip 18 bin 829 liranın yasal faizi hesaplanarak mülk sahibinden alınıp kiracıya ödenmesine karar verdi.Yargıtay kararı bozduYargıtay ise kural olarak, kira ilişkisinin varlığını ve aylık kira bedelinin ne kadar olduğunun ispat külfetinin kiraya verene, kabul edilen kira bedelinin ödendiğinin ispat külfetinin ise kiracıya düştüğüne dikkat çekti. Yargıtay'ın kararında, mülk sahibinin talep ettiği yıllık kira bedelinin senetle ispat sınırının üzerinde olması halinde kira bedelinin kesin delille ispatlanmasının zorunlu olduğunu, kira bedelinin senetle ispat sınırının üzerinde olması durumunda, kira borcunu ödediğini kiracının kesin delille ispat etmesi gerektiğini belirtildi.Yargıtay ayrıca, kararında, taraflar arasında yazılı kira sözleşmesi bulunmasından dolayı, kira bedellerinin ödendiği hususunda tanık dinlenemeyeceği görüşüne yer verdi.Yüksek Mahkeme, ilk derece mahkemesinin verdiği kararında, davacının kira bedellerini ödediğini tanık beyanlarıyla ispatlanamayacağı göz önünde bulundurarak değerlendirme yapması gerekirken, tanık beyanlarına dayanarak yazılı şekilde karar verilmiş olmasının usul ve yasaya aykırı olmasından dolayı temyiz isteminin kabulüne, mahkemenin kararı üzerinde etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına karar verdi.

