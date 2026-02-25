https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/rusya-londra-ve-parisin-kieve-nukleer-silah-tedariki-bir-manipulasyon-1103784589.html
Rusya: Londra ve Paris’in Kiev’e nükleer silah tedariki bir manipülasyon
Rusya: Londra ve Paris’in Kiev’e nükleer silah tedariki bir manipülasyon
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'e nükleer silah tedarik etmeyi planlayan Londra ve Paris’in manipülasyona başvurduğunu belirtti. 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T09:15+0300
2026-02-25T09:15+0300
2026-02-25T09:17+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
fransa
i̇ngiltere
ukrayna
londra
paris
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499870_0:127:3190:1921_1920x0_80_0_0_da0a20548768ee593e31e985e90441e8.jpg
Sputnik radyosuna konuk olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer silah edinmesinde yardımcı olma niyeti ile ilgili haberi değerlendirdi.Zaharova, “İngiltere ve Fransa, nükleer silahlar meselesini artık söylem anlamında değil, pratik anlamda manipüle etmeye hazırlanıyor ve halihazırda bu süreci yürütüyorlar” ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığını açıklamıştı.SVR’in açıklamasında, bir seçenek olarak, Londra ve Paris’in Kiev'e, M51.1 denizaltılarının balistik füzelerinde bulunan TN75 tipi küçük nükleer savaş başlıklarını gizlice transfer etme olasılığını değerlendirdiği belirtilmişti.Bu planın uluslararası hukuku ihlal etmesi nedeniyle söz konusu iki ülkenin, Kiev'in nükleer silaha kendi çabaları sonucu sahip olduğu görüntüsü vermeye çalıştığını kaydeden SVR, Londra ve Paris’in, bunun sorumluluğundan kaçmayı boşuna umduğunu vurgulayarak, “Gizli olan her şey kaçınılmaz olarak açığa çıkar” diye eklemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planlarını Ukrayna müzakerelerinde hesaba katacaklarını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/witkoff-rus-heyetini-degerlendirdi-ukrayna-muzakerelerinde-samimi-iletisim-sergilediler-1103783996.html
rusya
fransa
i̇ngiltere
ukrayna
londra
paris
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0e/1103499870_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_104be3af0262264d2f9310b9d1be4eef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, fransa, i̇ngiltere, ukrayna, londra, paris, kiev, nükleer silah, kirli bomba
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, fransa, i̇ngiltere, ukrayna, londra, paris, kiev, nükleer silah, kirli bomba
Rusya: Londra ve Paris’in Kiev’e nükleer silah tedariki bir manipülasyon
09:15 25.02.2026 (güncellendi: 09:17 25.02.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'e nükleer silah tedarik etmeyi planlayan Londra ve Paris’in manipülasyona başvurduğunu belirtti.
Sputnik radyosuna konuk olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer silah edinmesinde yardımcı olma niyeti ile ilgili haberi değerlendirdi.
Zaharova, “İngiltere ve Fransa, nükleer silahlar meselesini artık söylem anlamında değil, pratik anlamda manipüle etmeye hazırlanıyor ve halihazırda bu süreci yürütüyorlar” ifadesini kullandı.
Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığını açıklamıştı.
SVR’in açıklamasında, bir seçenek olarak, Londra ve Paris’in Kiev'e, M51.1 denizaltılarının balistik füzelerinde bulunan TN75 tipi küçük nükleer savaş başlıklarını gizlice transfer etme olasılığını değerlendirdiği belirtilmişti.
Bu planın uluslararası hukuku ihlal etmesi nedeniyle söz konusu iki ülkenin, Kiev'in nükleer silaha kendi çabaları sonucu sahip olduğu görüntüsü vermeye çalıştığını kaydeden SVR, Londra ve Paris’in, bunun sorumluluğundan kaçmayı boşuna umduğunu vurgulayarak, “Gizli olan her şey kaçınılmaz olarak açığa çıkar” diye eklemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planlarını Ukrayna müzakerelerinde hesaba katacaklarını açıklamıştı.