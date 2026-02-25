Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/rusya-londra-ve-parisin-kieve-nukleer-silah-tedariki-bir-manipulasyon-1103784589.html
Rusya: Londra ve Paris’in Kiev’e nükleer silah tedariki bir manipülasyon
Rusya: Londra ve Paris’in Kiev’e nükleer silah tedariki bir manipülasyon
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'e nükleer silah tedarik etmeyi planlayan Londra ve Paris'in manipülasyona başvurduğunu belirtti. 25.02.2026
Sputnik radyosuna konuk olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer silah edinmesinde yardımcı olma niyeti ile ilgili haberi değerlendirdi.Zaharova, "İngiltere ve Fransa, nükleer silahlar meselesini artık söylem anlamında değil, pratik anlamda manipüle etmeye hazırlanıyor ve halihazırda bu süreci yürütüyorlar" ifadesini kullandı.Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığını açıklamıştı.SVR'in açıklamasında, bir seçenek olarak, Londra ve Paris'in Kiev'e, M51.1 denizaltılarının balistik füzelerinde bulunan TN75 tipi küçük nükleer savaş başlıklarını gizlice transfer etme olasılığını değerlendirdiği belirtilmişti.Bu planın uluslararası hukuku ihlal etmesi nedeniyle söz konusu iki ülkenin, Kiev'in nükleer silaha kendi çabaları sonucu sahip olduğu görüntüsü vermeye çalıştığını kaydeden SVR, Londra ve Paris'in, bunun sorumluluğundan kaçmayı boşuna umduğunu vurgulayarak, "Gizli olan her şey kaçınılmaz olarak açığa çıkar" diye eklemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planlarını Ukrayna müzakerelerinde hesaba katacaklarını açıklamıştı.
09:15 25.02.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
© Sputnik / Юрий Кочетков
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'e nükleer silah tedarik etmeyi planlayan Londra ve Paris’in manipülasyona başvurduğunu belirtti.
Sputnik radyosuna konuk olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer silah edinmesinde yardımcı olma niyeti ile ilgili haberi değerlendirdi.
Zaharova, “İngiltere ve Fransa, nükleer silahlar meselesini artık söylem anlamında değil, pratik anlamda manipüle etmeye hazırlanıyor ve halihazırda bu süreci yürütüyorlar” ifadesini kullandı.
Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığını açıklamıştı.
SVR’in açıklamasında, bir seçenek olarak, Londra ve Paris’in Kiev'e, M51.1 denizaltılarının balistik füzelerinde bulunan TN75 tipi küçük nükleer savaş başlıklarını gizlice transfer etme olasılığını değerlendirdiği belirtilmişti.
Bu planın uluslararası hukuku ihlal etmesi nedeniyle söz konusu iki ülkenin, Kiev'in nükleer silaha kendi çabaları sonucu sahip olduğu görüntüsü vermeye çalıştığını kaydeden SVR, Londra ve Paris’in, bunun sorumluluğundan kaçmayı boşuna umduğunu vurgulayarak, “Gizli olan her şey kaçınılmaz olarak açığa çıkar” diye eklemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planlarını Ukrayna müzakerelerinde hesaba katacaklarını açıklamıştı.
