Rusya: Batı, Kiev'e nükleer silah transfer etme kararı alırsa karşılık veririz
Rusya: Batı, Kiev'e nükleer silah transfer etme kararı alırsa karşılık veririz
Rus diplomat Nebenzya, İngiltere ve Fransa'da, liderlerini bu tür adımlardan uzak tutacak “aklı başında ve makul insanların” olduğu umudunu dile getirdi. 25.02.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094402825_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_a4968d9272b884a10102b5b958355666.png
Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Batı ülkelerinin çağrısı üzerine toplanan BM Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna konulu toplantısında, Londra ve Paris’in Kiev’e nükleer silah tedarik etmek niyetinde olduğu yönündeki haberi değerlendirdi.Nebenzya, Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) , Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah veya 'kirli bomba' ve bunları taşıyacak füze sistemlerini sağlama planlarıyla ilgili acil bir rapor yayınladığı bilgisini vererek şu net ifadeyi kullandı: Avrupa'nın, Ukrayna krizine uzun vadeli bir çözüm bulmayı amaçlayan mevcut üçlü müzakereleri desteklemeye meyilli olmadığına dikkat çeken Rus diplomat, Avrupa'ya çatışmayı tırmandırma yolunu gözden geçirme ve son 'Ukraynalıya kadar' savaş mantığını bırakma çağrısında bulundu.SVR'in ortaya çıkardığı 'nükleer' planDaha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığını açıklamıştı.SVR’in açıklamasında, bir seçenek olarak, Londra ve Paris’in Kiev'e, M51.1 denizaltılarının balistik füzelerinde bulunan TN75 tipi küçük nükleer savaş başlıklarını gizlice transfer etme olasılığını değerlendirdiği belirtilmişti.Bu planın uluslararası hukuku ihlal etmesi nedeniyle söz konusu iki ülkenin, Kiev'in nükleer silaha kendi çabaları sonucu sahip olduğu görüntüsü vermeye çalıştığını kaydeden SVR, Londra ve Paris’in, bunun sorumluluğundan kaçmayı boşuna umduğunu vurgulayarak, “Gizli olan her şey kaçınılmaz olarak açığa çıkar” diye eklemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planlarını Ukrayna müzakerelerinde hesaba katacaklarını açıklamıştı.
Rusya: Batı, Kiev'e nükleer silah transfer etme kararı alırsa karşılık veririz
11:17 25.02.2026 (güncellendi: 11:29 25.02.2026)
Rus diplomat Nebenzya, İngiltere ve Fransa'da, liderlerini bu tür adımlardan uzak tutacak “aklı başında ve makul insanların” olduğu umudunu dile getirdi.
