Rus uzman Korotçenko: Kiev'e nükleer silah tedariki planının açığa çıkması bir felaketi önledi



Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve askeri analist İgor Korotçenko, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna’yı nükleer bombayla donatmak niyetinde olduğu yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Korotçenko, “Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin, başta Londra ve Paris olmak üzere bir dizi Batı ülkesindeki gerçek istihbarat kaynaklarına dayandığı açık olan bu bilgileri yayınlaması, söz konusu İngiliz-Fransız eyleminin gerçekleştirilmeyeceğine dair umut veriyor” ifadesini kullandı.Fransa ve İngiltere’nin bu kışkırtıcı fikirden vazgeçeceği umudunu dile getiren uzman, “Ayrıca, ABD'nin de, bu tür bir senaryoyu önlemek için (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron ve (İngiltere Başbakanı Keir) Starmer üzerinde gereken baskı tedbirlerini alacağını umuyoruz” dedi.Nükleer savaş başlığının, Fransız nükleer üslerinden birinden Ukrayna'ya nakli ile ilgili hiçbir teknik sorunun bulunmadığına dikkat çeken Korotçenko, Ukrayna ve İngiltere’nin ortaklaşa geliştirdikleri Flamingo seyir füzesinin bu tür başlığı taşıyabileceğini belirtti.SVR'in ortaya çıkardığı 'nükleer' planDaha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığını açıklamıştı.SVR’in açıklamasında, bir seçenek olarak, Londra ve Paris’in Kiev'e, M51.1 denizaltılarının balistik füzelerinde bulunan TN75 tipi küçük nükleer savaş başlıklarını gizlice transfer etme olasılığını değerlendirdiği belirtilmişti.Bu planın uluslararası hukuku ihlal etmesi nedeniyle söz konusu iki ülkenin, Kiev'in nükleer silaha kendi çabaları sonucu sahip olduğu görüntüsü vermeye çalıştığını kaydeden SVR, Londra ve Paris’in, bunun sorumluluğundan kaçmayı boşuna umduğunu vurgulayarak, “Gizli olan her şey kaçınılmaz olarak açığa çıkar” diye eklemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planlarını Ukrayna müzakerelerinde hesaba katacaklarını açıklamıştı.

