Marmaray'da ramazan ayı düzenlemesi: Ek seferler konuldu
Marmaray'da ramazan ayı düzenlemesi: Ek seferler konuldu
Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebi nedeniyle Marmaray hattına ilave tren seferleri konulduğu duyuruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak için Marmaray hattına ilave tren seferleri konulduğunu açıkladı.Hangi saatlerde ek seferler konuldu?Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: "Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlanmıştır. Ek seferler, saat 17.42'de Maltepe'den Halkalı'ya, saat 18.10'da Söğütlüçeşme'den Halkalı'ya, saat 17.42'de Halkalı'dan Pendik'e ve saat 18.05'te Yenikapı'dan Pendik'e olacak şekilde düzenlenmiştir.
Marmaray'da ramazan ayı düzenlemesi: Ek seferler konuldu

18:03 25.02.2026 (güncellendi: 18:43 25.02.2026)
© İHAMarmaray
Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebi nedeniyle Marmaray hattına ilave tren seferleri konulduğu duyuruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak için Marmaray hattına ilave tren seferleri konulduğunu açıkladı.

Hangi saatlerde ek seferler konuldu?

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:
"Ramazan ayı boyunca iftar saatlerinde artan yolcu talebine çözüm sağlamak amacıyla Marmaray hattında ilave tren seferleri planlanmıştır. Ek seferler, saat 17.42'de Maltepe'den Halkalı'ya, saat 18.10'da Söğütlüçeşme'den Halkalı'ya, saat 17.42'de Halkalı'dan Pendik'e ve saat 18.05'te Yenikapı'dan Pendik'e olacak şekilde düzenlenmiştir.
