Valilik duyurdu: İstanbul'da 15 ilçe için kar yağışı uyarısı

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da fırtınanın etkili olacağını belirterek uyardı. Açıklamada 15 ilçede gece geç saatlerde kar yağışı... 25.02.2026

İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili olacak. Valilik de bir uyarı yayımlayarak fırtına ve yağmur konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu. Açıklamada, hava sıcaklıklarının düşeceği belirtilirken yağmur şeklinde başlayacak yağışların 15 ilçede karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışına dönebileceği belirtildi. Hava sıcaklıkları düşecek, yağış gelecekİstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam (25.02.2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, yarın (26.02.2026) öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir. Rüzgar, bugün genellikle kuzeyli yönlerden (25.02.2026) orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat); hava sıcaklıkları Bu gece (25.02.2026) beklenen en düşük hava sıcaklığının 1°C, Yarın (26.02.2026) beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8°C olacağı tahmin edilmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."Bakanlık'tan karla karışık yağmur ve kar bekleniyor uyarısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın bugün itibarıyla etkisini artırdığı belirtildi. İstanbul'da bu gece yüksek kesimlerde ve şehrin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışın cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklı süreceği tahmin ediliyor.

