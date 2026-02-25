https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/valilikten-istanbul-icin-firtina-uyarisi-hava-sicakliklari-dusecek-yagis-gelecek-1103806348.html
Valilik duyurdu: İstanbul'da 15 ilçe için kar yağışı uyarısı
Valilik duyurdu: İstanbul'da 15 ilçe için kar yağışı uyarısı
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da fırtınanın etkili olacağını belirterek uyardı. Açıklamada 15 ilçede gece geç saatlerde kar yağışı... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T17:51+0300
2026-02-25T17:51+0300
2026-02-25T18:43+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul kar yağışı
istanbul hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081408450_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98573808d74ae00ebea6d413e49fd2a8.jpg
İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili olacak. Valilik de bir uyarı yayımlayarak fırtına ve yağmur konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu. Açıklamada, hava sıcaklıklarının düşeceği belirtilirken yağmur şeklinde başlayacak yağışların 15 ilçede karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışına dönebileceği belirtildi. Hava sıcaklıkları düşecek, yağış gelecekİstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam (25.02.2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, yarın (26.02.2026) öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir. Rüzgar, bugün genellikle kuzeyli yönlerden (25.02.2026) orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat); hava sıcaklıkları Bu gece (25.02.2026) beklenen en düşük hava sıcaklığının 1°C, Yarın (26.02.2026) beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8°C olacağı tahmin edilmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."Bakanlık'tan karla karışık yağmur ve kar bekleniyor uyarısı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın bugün itibarıyla etkisini artırdığı belirtildi. İstanbul'da bu gece yüksek kesimlerde ve şehrin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışın cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklı süreceği tahmin ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/tum-bolgelerde-yagmur-ve-kar-yagisi-etkili-olacak-kuzey-ve-guneyde-17-il-icin-sari-kodlu-uyari-1103781349.html
i̇stanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/05/1081408450_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b012f7cbc396683f0661d4c650140b54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji genel müdürlüğü, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul kar yağışı, istanbul hava durumu
meteoroloji genel müdürlüğü, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul kar yağışı, istanbul hava durumu
Valilik duyurdu: İstanbul'da 15 ilçe için kar yağışı uyarısı
17:51 25.02.2026 (güncellendi: 18:43 25.02.2026)
İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da fırtınanın etkili olacağını belirterek uyardı. Açıklamada 15 ilçede gece geç saatlerde kar yağışı görülebileceği belirtildi.
İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili olacak. Valilik de bir uyarı yayımlayarak fırtına ve yağmur konusunda dikkatli olunması çağrısında bulundu. Açıklamada, hava sıcaklıklarının düşeceği belirtilirken yağmur şeklinde başlayacak yağışların 15 ilçede karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışına dönebileceği belirtildi.
Hava sıcaklıkları düşecek, yağış gelecek
İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; İlimizde mevsim normalleri civarında devam eden hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesiyle birlikte, bu akşam (25.02.2026) saatlerinden sonra il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir.
Yağışların, yarın (26.02.2026) öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir. Rüzgar, bugün genellikle kuzeyli yönlerden (25.02.2026) orta, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat); hava sıcaklıkları Bu gece (25.02.2026) beklenen en düşük hava sıcaklığının 1°C, Yarın (26.02.2026) beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise 8°C olacağı tahmin edilmektedir. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
Bakanlık'tan karla karışık yağmur ve kar bekleniyor uyarısı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın bugün itibarıyla etkisini artırdığı belirtildi. İstanbul'da bu gece yüksek kesimlerde ve şehrin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışın cuma günü öğle saatlerine kadar aralıklı süreceği tahmin ediliyor.