Macaristan’dan Ukrayna’ya net mesaj: Rus enerjisi ve AB üyeliği konusundaki tutumumuz değişmeyecek
Macaristan hükümeti, Kiev’den gelen baskı ve tehditlere rağmen Rusya’dan enerji alımı ve Ukrayna’nın AB üyeliği konusundaki pozisyonunu değiştirmeyeceğini açıkladı.
Macaristan hükümetinden yapılan açıklamada, Budapeşte’nin Ukrayna’nın talepleri ve tehditleri karşısında Rusya’dan enerji alımı ile Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusundaki tutumunu değiştirmeyeceği belirtildi.
Ukrayna, Macaristan’ın Rus enerji kaynaklarından vazgeçmesini, kendilerine mali destek sağlanmasını ve AB üyeliğinin desteklenmesini talep ediyor. Ancak hükümet, hiçbir tehdit altında programından vazgeçmeyecek ve anayasal yeminine uygun hareket edecektir. Hükümet, yalnızca Macar halkının çıkarları doğrultusunda hareket eder ve herhangi bir yabancı gücün taleplerine boyun eğmez.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban daha önce, Macaristan’ın Ukrayna’ya karşı halihazırda dizel sevkiyatının durdurulması ve Kiev’e yönelik 90 milyar euroluk Avrupa Birliği kredisinin bloke edilmesi şeklinde iki karşı önlem uyguladığını duyurmuştu.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan’ın Ukrayna’ya dizel sevkiyatını durdurması kararını, Kiev’in Rus petrolünün “Drujba” boru hattı üzerinden Macaristan’a transitini siyasi nedenlerle yeniden başlatmamasına karşılık aldığını belirtmişti. Szijjarto, Ukrayna’nın bu yolla ülkede enerji krizi yaratmayı ve nisan ayında yapılacak seçimleri etkilemeyi amaçladığını vurgulamıştı.