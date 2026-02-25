https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/macaristandan-ukraynaya-net-mesaj-rus-enerjisi-ve-ab-uyeligi-konusundaki-tutumumuz-degismeyecek-1103779355.html

Macaristan’dan Ukrayna’ya net mesaj: Rus enerjisi ve AB üyeliği konusundaki tutumumuz değişmeyecek

Macaristan’dan Ukrayna’ya net mesaj: Rus enerjisi ve AB üyeliği konusundaki tutumumuz değişmeyecek

Sputnik Türkiye

Macaristan hükümeti, Kiev’den gelen baskı ve tehditlere rağmen Rusya’dan enerji alımı ve Ukrayna’nın AB üyeliği konusundaki pozisyonunu değiştirmeyeceğini... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-25T01:18+0300

2026-02-25T01:18+0300

2026-02-25T01:18+0300

dünya

macaristan

budapeşte

ukrayna

kiev

avrupa birliği

ab

rusya

drujba petrol boru hattı

viktor orban

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/17/1103737768_0:37:748:458_1920x0_80_0_0_07e2b60b3e1ced4019b3fdae54d295be.png

Macaristan hükümetinden yapılan açıklamada, Budapeşte’nin Ukrayna’nın talepleri ve tehditleri karşısında Rusya’dan enerji alımı ile Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusundaki tutumunu değiştirmeyeceği belirtildi.Macaristan Başbakanı Viktor Orban daha önce, Macaristan’ın Ukrayna’ya karşı halihazırda dizel sevkiyatının durdurulması ve Kiev’e yönelik 90 milyar euroluk Avrupa Birliği kredisinin bloke edilmesi şeklinde iki karşı önlem uyguladığını duyurmuştu.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Macaristan’ın Ukrayna’ya dizel sevkiyatını durdurması kararını, Kiev’in Rus petrolünün “Drujba” boru hattı üzerinden Macaristan’a transitini siyasi nedenlerle yeniden başlatmamasına karşılık aldığını belirtmişti. Szijjarto, Ukrayna’nın bu yolla ülkede enerji krizi yaratmayı ve nisan ayında yapılacak seçimleri etkilemeyi amaçladığını vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/szijjartodan-abnin-rus-petrolu-planina-tepki-secimde-kazanmamiz-icin-bir-neden-daha-1103779138.html

macaristan

budapeşte

ukrayna

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, budapeşte, ukrayna, kiev, avrupa birliği, ab, rusya, drujba petrol boru hattı, viktor orban, peter szijjarto