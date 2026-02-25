https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/gasp-edildiklerini-iddia-ettiler-milyonluk-oyunu-polis-cozdu-1103803604.html

Gasp edildiklerini iddia ettiler: Milyonluk oyunu polis çözdü

Gasp edildiklerini iddia ettiler: Milyonluk oyunu polis çözdü

Sputnik Türkiye

Bursa'da araçlarının önünün tüfekle kesildiğini ve kolide bulunan paraların çalındığını iddia ettiler. Soruşturmada ise gasp iddiasının sahte olduğu... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-25T16:08+0300

2026-02-25T16:08+0300

2026-02-25T16:08+0300

türki̇ye

bursa

soygun

silahlı soygun

gasp

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103803451_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f48e33ab7b63ec400268c555b81b5208.png

Araçlarının önünün tüfeklerle kesildiğini ve koliler içerisindeki paralarının gasp edildiğini iddia eden kişilerle ilgili soruşturmada soygunun 'kurgu' olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinde 5 milyon 173 bin 900 lira ve 8 milyon 311 bin 982 lira değerinde ziynet eşyasının bahis yoluyla elde edildiğini itiraf ettiler. Tüfekle yolumuz kesildi iddiası Ö.U. isimli bir kişiye ait parayı İstanbul'dan Bursa'da bulunan B.S.'ye getiren O.D. ve O.S. isimli iki kişi Balkan Mahallesi Hasanağa Caddesi'nde araçlarının tüfekle kesildiğini ve kolide bulunan paranın gasp edildiğini belirterek polise başvurdu. Olayın kurgu olduğu ortaya çıktıİhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kamera kayıtları ve saha araştırmaları sonucunda parayı taşıyan O.D. ve O.S. ile S.K, M.K, E.S, A.K, E.T, A.Ç. ve F.D'nin birlikte hareket ederek olayı kurguladıkları belirlendi.Paralar ve ziynet eşyaları adreslerinden çıktıEkiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 5 milyon 173 bin 900 lira, 8 milyon 311 bin 982 lira değerinde ziynet eşyası ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tüfek ele geçirildi.Bahis parası itirafı geldiGözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde para ve ziynet eşyalarının bahis yoluyla elde edildiğini beyan ettikleri öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/adli-emanetten-altin-calan-memur-yakalandi-kendini-ihtiyacim-vardi-diye-savundu-1103390699.html

türki̇ye

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bursa, soygun, silahlı soygun, gasp