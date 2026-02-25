Türkiye
Gasp edildiklerini iddia ettiler: Milyonluk oyunu polis çözdü
Gasp edildiklerini iddia ettiler: Milyonluk oyunu polis çözdü
Bursa'da araçlarının önünün tüfekle kesildiğini ve kolide bulunan paraların çalındığını iddia ettiler. Soruşturmada ise gasp iddiasının sahte olduğu...
Araçlarının önünün tüfeklerle kesildiğini ve koliler içerisindeki paralarının gasp edildiğini iddia eden kişilerle ilgili soruşturmada soygunun 'kurgu' olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinde 5 milyon 173 bin 900 lira ve 8 milyon 311 bin 982 lira değerinde ziynet eşyasının bahis yoluyla elde edildiğini itiraf ettiler. Tüfekle yolumuz kesildi iddiası Ö.U. isimli bir kişiye ait parayı İstanbul'dan Bursa'da bulunan B.S.'ye getiren O.D. ve O.S. isimli iki kişi Balkan Mahallesi Hasanağa Caddesi'nde araçlarının tüfekle kesildiğini ve kolide bulunan paranın gasp edildiğini belirterek polise başvurdu. Olayın kurgu olduğu ortaya çıktıİhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kamera kayıtları ve saha araştırmaları sonucunda parayı taşıyan O.D. ve O.S. ile S.K, M.K, E.S, A.K, E.T, A.Ç. ve F.D'nin birlikte hareket ederek olayı kurguladıkları belirlendi.Paralar ve ziynet eşyaları adreslerinden çıktıEkiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 5 milyon 173 bin 900 lira, 8 milyon 311 bin 982 lira değerinde ziynet eşyası ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tüfek ele geçirildi.Bahis parası itirafı geldiGözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde para ve ziynet eşyalarının bahis yoluyla elde edildiğini beyan ettikleri öğrenildi.
Bursa'da araçlarının önünün tüfekle kesildiğini ve kolide bulunan paraların çalındığını iddia ettiler. Soruşturmada ise gasp iddiasının sahte olduğu belirlendi, çalındığı söylenen para ise şüphelilerin adresinden çıktı.
Araçlarının önünün tüfeklerle kesildiğini ve koliler içerisindeki paralarının gasp edildiğini iddia eden kişilerle ilgili soruşturmada soygunun 'kurgu' olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinde 5 milyon 173 bin 900 lira ve 8 milyon 311 bin 982 lira değerinde ziynet eşyasının bahis yoluyla elde edildiğini itiraf ettiler.

Tüfekle yolumuz kesildi iddiası

Ö.U. isimli bir kişiye ait parayı İstanbul'dan Bursa'da bulunan B.S.'ye getiren O.D. ve O.S. isimli iki kişi Balkan Mahallesi Hasanağa Caddesi'nde araçlarının tüfekle kesildiğini ve kolide bulunan paranın gasp edildiğini belirterek polise başvurdu.

Olayın kurgu olduğu ortaya çıktı

İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kamera kayıtları ve saha araştırmaları sonucunda parayı taşıyan O.D. ve O.S. ile S.K, M.K, E.S, A.K, E.T, A.Ç. ve F.D'nin birlikte hareket ederek olayı kurguladıkları belirlendi.

Paralar ve ziynet eşyaları adreslerinden çıktı

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 5 milyon 173 bin 900 lira, 8 milyon 311 bin 982 lira değerinde ziynet eşyası ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tüfek ele geçirildi.

Bahis parası itirafı geldi

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde para ve ziynet eşyalarının bahis yoluyla elde edildiğini beyan ettikleri öğrenildi.
