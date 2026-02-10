https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/adli-emanetten-altin-calan-memur-yakalandi-kendini-ihtiyacim-vardi-diye-savundu-1103390699.html
Adli emanetten altın çalan memur yakalandı: Kendini 'ihtiyacım vardı' diye savundu
Adli emanetten altın çalan memur yakalandı: Kendini 'ihtiyacım vardı' diye savundu
Ankara Batı Adliyesi'ndeki emanet deposundan altın çalan memur yakalandı. Tutuklanan memur kendini 'ihtiyacım vardı' diye savundu. 10.02.2026, Sputnik Türkiye
Ankara Batı Adliyesi'ndeki emanet deposundaki görevli memur, kasadan 10 tam ve 5 çeyrek altın çaldı. Denetimler sırasında eksik altınlar tespit edilince başlatılan soruşturmada yakalanan memur kendini "İhtiyacım kadar aldım, daha sonra yerine koyacaktım" diye savundu. Kameralardan tespit edilemediHabertürk'ün haberine göre, Ankara'da Batı Adliyesi’nde adli emanet bürosu yetkilileri rutin kontrollerde 50 altının bulunduğu poşette, 10 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunu tespit etti.Emanet deposundaki hırsızlığın ardından başsavcılık, harekete geçti, soruşturma başlattı. Depolardaki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Ancak altınları kimin çaldığına yönelik bir tespit yapılamadı.Kendisi itiraf ettiSoruşturmanın genişletilmesiyle adli emanet depolarında görevli personellerin ifadeleri alındı. İfade veren bir memur, altınları kendisinin aldığını itiraf etti. Şüpheli ifadesinde, ihtiyacı kadar altın aldığını, diğer altınlara dokunmadığını söyledi. Şüpheli altınları daha sonra yerine koymak istediğini de kaydetti. Görevli memur zimmet suçundan tutuklandı.
