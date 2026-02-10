https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/adli-emanetten-altin-calan-memur-yakalandi-kendini-ihtiyacim-vardi-diye-savundu-1103390699.html

Adli emanetten altın çalan memur yakalandı: Kendini 'ihtiyacım vardı' diye savundu

Adli emanetten altın çalan memur yakalandı: Kendini 'ihtiyacım vardı' diye savundu

Sputnik Türkiye

Ankara Batı Adliyesi'ndeki emanet deposundan altın çalan memur yakalandı. Tutuklanan memur kendini 'ihtiyacım vardı' diye savundu. 10.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-10T11:49+0300

2026-02-10T11:49+0300

2026-02-10T11:49+0300

türki̇ye

ankara

adli emanet

hırsızlık

nitelikli hırsızlık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/17/1044092531_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_7cb90b30ea35a6afc57f83cd3f025582.jpg

Ankara Batı Adliyesi'ndeki emanet deposundaki görevli memur, kasadan 10 tam ve 5 çeyrek altın çaldı. Denetimler sırasında eksik altınlar tespit edilince başlatılan soruşturmada yakalanan memur kendini "İhtiyacım kadar aldım, daha sonra yerine koyacaktım" diye savundu. Kameralardan tespit edilemediHabertürk'ün haberine göre, Ankara'da Batı Adliyesi’nde adli emanet bürosu yetkilileri rutin kontrollerde 50 altının bulunduğu poşette, 10 tam ve 5 çeyrek altının eksik olduğunu tespit etti.Emanet deposundaki hırsızlığın ardından başsavcılık, harekete geçti, soruşturma başlattı. Depolardaki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Ancak altınları kimin çaldığına yönelik bir tespit yapılamadı.Kendisi itiraf ettiSoruşturmanın genişletilmesiyle adli emanet depolarında görevli personellerin ifadeleri alındı. İfade veren bir memur, altınları kendisinin aldığını itiraf etti. Şüpheli ifadesinde, ihtiyacı kadar altın aldığını, diğer altınlara dokunmadığını söyledi. Şüpheli altınları daha sonra yerine koymak istediğini de kaydetti. Görevli memur zimmet suçundan tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/adliyedeki-25-kilo-altin-ve-50-kilo-gumus-kayip-market-arabasiyla-cikarilmis-1101504004.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, adli emanet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık