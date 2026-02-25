https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/fransiz-gazeteci-ukraynaya-nukleer-silah-transferi-tam-bir-cilginlik-1103809512.html
Fransız gazeteci: Ukrayna'ya nükleer silah transferi tam bir çılgınlık
Sputnik Türkiye
Fransız gazeteci Néant, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer silah tedarik etmesinin Rusya'nın sadece Ukrayna'ya değil, aynı zamanda bu silahları tedarik eden ülkelere karşı da nükleer bir karşılık vermesinin yolunu açacağını vurguladı.
Donbass’ta çalışan Fransız gazeteci Christelle Néant, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya nükleer silah tedarik etme planlarını Sputnik’e yorumladı."İngiltere ve/veya Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer teknoloji transferi son derece ciddi bir savaş sebebi olur. Bu, Rusya'nın sadece Ukrayna'ya değil, aynı zamanda yakın zamanda güncellenen Rus nükleer doktrininde öngörüldüğü üzere, bu silahları tedarik eden ülkelere karşı da nükleer bir karşılık vermesinin yolunu açar" diyen Néant, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna'nın bu savaşı kaybettiği ve Rusya'nın avantajlı bir konumda olduğu açık olduğundan, bu provokasyonun amacının Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin dinamiklerini değiştirmeye yönelik bir girişim olduğuna dikkat çeken gazeteci, "Ya da belki de Rusya'yı nükleer saldırıya kışkırtıp, özel askeri harekatın başlangıcında yaptıkları gibi, bunun kışkırtılmamış bir saldırı olduğunu iddia etmektir. Onlar açısından her şey mümkün" ifadelerini kullandı.Fransa veya İngiltere tarafından sağlanan savaş başlıklarını Ukrayna'da geliştirilmiş gibi gösterme girişiminin tek hedef kitlesinin Batı medyası ve bu medyanın yayınladığı her şeyi sorgusuz sualsiz kabul eden insanlar olacağını dile getiren Néant, "Bunun sebebi basit, nükleer malzemenin her bloğu, nerede ve hangi ülke tarafından üretildiğine bağlı olarak kaynağını izlemeyi nispeten kolaylaştıran bir kimyasal bileşimine sahiptir. Bu nedenle, nükleer malzemenin Fransa'ya tedarikini sağlayan zenginleştirme tesislerinden mi yoksa başka bir ülkeden mi geldiğini belirlemek oldukça kolay" vurgusunu yaptı."Bütün bunlar, önce Maydan protestolarını, ardından Donbas'ı bombalayarak Rusya'nın müdahalesini kışkırtmayı ve böylece askeri çatışma ve ekonomik yaptırımlarla ülkeyi felç etmeyi amaçlayan planlarının başarısızlığını kabullenemeyen Batılı liderlerin egolarını tatmin etmek için yapılıyor" diye konuşan Néant, "Ancak tüm bunlar başarısız oldu, Ukrayna savaşı kaybediyor ve Rusya'nın şartlarıyla kapitülasyon imzalamak zorunda kalacak, bu da Macron ve Starmer gibi insanlar için kabul edilemez bir durum. Bu nedenle de egolarını tatmin etmek için dünyayı nükleer kıyametin eşiğine getirmeye hazırlar" dedi ve devam etti:
