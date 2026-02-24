https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/rus-disisleri-kievin-nukleer-silah-edinmesine-yardim-edilirse-sert-karsilik-veririz-1103772553.html

Rus Dışişleri: Kiev'in nükleer silah edinmesine yardım edilirse sert karşılık veririz

Rus Dışişleri: Kiev'in nükleer silah edinmesine yardım edilirse sert karşılık veririz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'in nükleer silah edinmesine yardım edilmesi halinde Rusya'nın sert bir şekilde karşılık vereceğini bildirdi. 24.02.2026

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer silah edinmesinde yardımcı olma niyeti ile ilgili haberler üzerine açıklamada bulundu.Sözcü Mariya Zaharova’nın yaptığı ve bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Kiev'e nükleer potansiyel edinme konusunda yapılacak her türlü yardım Rusya’nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturma girişimi olarak algılanacak ve bu tür adımlara sert bir şekilde yanıt verilecek.Kiev'in nükleer emellerine dair çok sayıda kanıt bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, Londra ve Paris'te görüşülen Kiev'e yardım planlarının kabul edilemez olduğunu ve nükleer güçler arasında çatışma riski de dahil olmak üzere ciddi bir tırmanmaya yol açabileceği vurgulandı.Açıklamada, Ukrayna'nın nükleer silahsız ülke statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin kabul edilemez olduğu da vurgulandı, bu tür adımların sonuçlarının yalnızca Rusya'nın güvenliğini etkilemeyeceği uyarısında bulunuldu.Zaharova Rusya'nın, Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah edinme konusunda yardım etme niyetine dair haberlerin ardından İngiliz ve Fransız yetkililerini akıllarını başlarına getirmek için uluslararası platformlardaki yoğunlaştırdığının altını çizdi.

