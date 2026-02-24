https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/rus-disisleri-kievin-nukleer-silah-edinmesine-yardim-edilirse-sert-karsilik-veririz-1103772553.html
Rus Dışişleri: Kiev'in nükleer silah edinmesine yardım edilirse sert karşılık veririz
Rus Dışişleri: Kiev'in nükleer silah edinmesine yardım edilirse sert karşılık veririz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'in nükleer silah edinmesine yardım edilmesi halinde Rusya’nın sert bir şekilde karşılık vereceğini bildirdi. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T18:06+0300
2026-02-24T18:06+0300
2026-02-24T18:06+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
kiev
nükleer silah
yardım
karşılık
mariya zaharova
londra
paris
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103001639_0:27:748:448_1920x0_80_0_0_93e56a4f7e80116037b3549f730ec481.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer silah edinmesinde yardımcı olma niyeti ile ilgili haberler üzerine açıklamada bulundu.Sözcü Mariya Zaharova’nın yaptığı ve bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Kiev'e nükleer potansiyel edinme konusunda yapılacak her türlü yardım Rusya’nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturma girişimi olarak algılanacak ve bu tür adımlara sert bir şekilde yanıt verilecek.Kiev'in nükleer emellerine dair çok sayıda kanıt bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, Londra ve Paris'te görüşülen Kiev'e yardım planlarının kabul edilemez olduğunu ve nükleer güçler arasında çatışma riski de dahil olmak üzere ciddi bir tırmanmaya yol açabileceği vurgulandı.Açıklamada, Ukrayna'nın nükleer silahsız ülke statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin kabul edilemez olduğu da vurgulandı, bu tür adımların sonuçlarının yalnızca Rusya'nın güvenliğini etkilemeyeceği uyarısında bulunuldu.Zaharova Rusya'nın, Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah edinme konusunda yardım etme niyetine dair haberlerin ardından İngiliz ve Fransız yetkililerini akıllarını başlarına getirmek için uluslararası platformlardaki yoğunlaştırdığının altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/rus-dis-istihbarati-ingiltere-ve-fransa-ukraynaya-nukleer-silah-vermeye-hazirlaniyor-1103748884.html
rusya
kiev
londra
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/18/1103001639_59:0:691:474_1920x0_80_0_0_a29174dfb01e7de92e1c9800faa34065.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, kiev, nükleer silah, yardım, karşılık, mariya zaharova, londra, paris, uyarı
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, kiev, nükleer silah, yardım, karşılık, mariya zaharova, londra, paris, uyarı
Rus Dışişleri: Kiev'in nükleer silah edinmesine yardım edilirse sert karşılık veririz
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev'in nükleer silah edinmesine yardım edilmesi halinde Rusya’nın sert bir şekilde karşılık vereceğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer silah edinmesinde yardımcı olma niyeti ile ilgili haberler üzerine açıklamada bulundu.
Sözcü Mariya Zaharova’nın yaptığı ve bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Kiev'e nükleer potansiyel edinme konusunda yapılacak her türlü yardım Rusya’nın güvenliğine doğrudan tehdit oluşturma girişimi olarak algılanacak ve bu tür adımlara sert bir şekilde yanıt verilecek.
Kiev'in nükleer emellerine dair çok sayıda kanıt bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, Londra ve Paris'te görüşülen Kiev'e yardım planlarının kabul edilemez olduğunu ve nükleer güçler arasında çatışma riski de dahil olmak üzere ciddi bir tırmanmaya yol açabileceği vurgulandı.
Ukrayna kriziyle bağlantılı Batı kaynaklı çatışmayı körüklemeye devam eden birçok Avrupa ülkesinin liderliğinin Rusya karşıtı açıklamaları ve eylemleri bağlamında, nükleer güçler arasında doğrudan bir askeri çatışma riski ve dolayısıyla bunun potansiyel olarak vahim sonuçları konusunda bir kez daha uyarıyoruz.
Açıklamada, Ukrayna'nın nükleer silahsız ülke statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin kabul edilemez olduğu da vurgulandı, bu tür adımların sonuçlarının yalnızca Rusya'nın güvenliğini etkilemeyeceği uyarısında bulunuldu.
Zaharova Rusya'nın, Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah edinme konusunda yardım etme niyetine dair haberlerin ardından İngiliz ve Fransız yetkililerini akıllarını başlarına getirmek için uluslararası platformlardaki yoğunlaştırdığının altını çizdi.