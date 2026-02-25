https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/dumadan-kieve-nukleer-silah-transferi-planlarina-karsi-uluslararasi-cagri-1103810848.html
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya nükleer silah ya da nükleer bileşenler tedarik etme planlarına ilişkin istihbarat üzerine bir çağrı taslağını parlamentoya sundu. Komite Başkanı Leonid Slutskiy, bu taslağın Fransa Ulusal Meclisi, İngiltere Avam Kamarası, Avrupa Parlamentosu ve Birleşmiş Milletler’e hitaben hazırlandığını belirtti.Slutskiy, Rus milletvekillerinin, Paris ve Londra’daki “savaş yanlısı” yapıların arasında olası bir “nükleer komploya” ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısını Fransız ve Britanyalı parlamenterlere ileteceğini söyledi.Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya nükleer silah vermeye hazırlandığını açıklamıştı. SVR’ye göre, Avrupa ülkelerinin planı, Kiev’in ‘nükleer bomba’ ya da ‘kirli bomba’ bulundurması durumunda, çatışmaları sonlandırmak için daha avantajlı şartlar talep etme imkanına sahip olacağı üzerine kurulu.
Duma’dan Kiev’e nükleer silah transferi planlarına karşı uluslararası çağrı
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya nükleer silah ya da nükleer silah bileşenleri tedarik etme planlarına ilişkin bilgiler üzerine uluslararası kurum ve parlamentolara yönelik bir çağrı hazırladı.
Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya nükleer silah ya da nükleer bileşenler tedarik etme planlarına ilişkin istihbarat üzerine bir çağrı taslağını parlamentoya sundu. Komite Başkanı Leonid Slutskiy, bu taslağın Fransa Ulusal Meclisi, İngiltere Avam Kamarası, Avrupa Parlamentosu ve Birleşmiş Milletler’e hitaben hazırlandığını belirtti.
Dış İlişkiler Komitesi, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR) Paris ve Londra’nın Kiev’e nükleer silah bileşenleri tedarik etme planlarına dair bilgileri ışığında, Fransa Ulusal Meclisi, İngiltere Avam Kamarası, Avrupa Parlamentosu ve Birleşmiş Milletler’e hitaben bir çağrı taslağı hazırlayarak Duma’ya sundu.
Slutskiy, Rus milletvekillerinin, Paris ve Londra’daki “savaş yanlısı” yapıların arasında olası bir “nükleer komploya” ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısını Fransız ve Britanyalı parlamenterlere ileteceğini söyledi.
Bunlar son derece tehlikeli niyetler, gerçek bir Üçüncü Dünya Savaşı tehdidi. Resmi makamlar bu bilgileri ne kadar yalanlarsa yalanlasın, Banderacıların nükleer silahlandırılmasına yönelik suç planları ortaya çıkarılmalı ve etkisiz hale getirilmelidir. Bunun Fransa ve Büyük Britanya halklarının doğrudan çıkarına olduğuna eminim.
Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya nükleer silah vermeye hazırlandığını açıklamıştı. SVR’ye göre, Avrupa ülkelerinin planı, Kiev’in ‘nükleer bomba’ ya da ‘kirli bomba’ bulundurması durumunda, çatışmaları sonlandırmak için daha avantajlı şartlar talep etme imkanına sahip olacağı üzerine kurulu.