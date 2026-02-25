https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/cinden-batinin-ukraynaya-olasi-nukleer-silah-tedarikine-tepki-nukleer-silahlarin-yayilmasi-kabul-1103792156.html

Çin’den, Batı’nın Ukrayna’ya olası nükleer silah tedarikine tepki: ‘Nükleer silahların yayılması kabul edilemez’

Çin’den, Batı’nın Ukrayna’ya olası nükleer silah tedarikine tepki: ‘Nükleer silahların yayılması kabul edilemez’

Sputnik Türkiye

Çin Dışişleri Bakanlığı, nükleer silahların yayılmasının ve kullanılmasının kabul edilemez olduğu görüşüne bağlı kaldıklarını belirtti. 25.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-25T11:58+0300

2026-02-25T11:58+0300

2026-02-25T13:44+0300

ukrayna kri̇zi̇

çin

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

nükleer silah

fransa

i̇ngiltere

ukrayna

diyalog

barış anlaşması

çin dışişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/19/1103791972_6:0:1274:713_1920x0_80_0_0_bf5e79e75a4c5257cbb6b5f7ba475057.jpg

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Mao, “Çin, nükleer silahların kullanılmaması gerektiğini ve nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine, ilgili anlaşmalara ve nükleer savaşı önleme ilkesine titizlikle uyulması gerektiğini tutarlı olarak savunmuştur” ifadesini kullandı.İlgili tüm taraflara, Ukrayna meselesinde kapsamlı, kalıcı ve nihai bir barış anlaşmasına ulaşmak için diyaloğu kullanma çağrısında bulunan Çinli diplomat, “Ayrıca tüm tarafları sakin kalmaya, itidal göstermeye, risk ve tehdit yaratabilecek veya durumu daha da tırmandırabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz” diye ekledi.SVR'in ortaya çıkardığı 'nükleer' planDaha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığını açıklamıştı.SVR’in açıklamasında, bir seçenek olarak, Londra ve Paris’in Kiev'e, M51.1 denizaltılarının balistik füzelerinde bulunan TN75 tipi küçük nükleer savaş başlıklarını gizlice transfer etme olasılığını değerlendirdiği belirtilmişti.Bu planın uluslararası hukuku ihlal etmesi nedeniyle söz konusu iki ülkenin, Kiev'in nükleer silaha kendi çabaları sonucu sahip olduğu görüntüsü vermeye çalıştığını kaydeden SVR, Londra ve Paris’in, bunun sorumluluğundan kaçmayı boşuna umduğunu vurgulayarak, “Gizli olan her şey kaçınılmaz olarak açığa çıkar” diye eklemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planlarını Ukrayna müzakerelerinde hesaba katacaklarını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/1103770608.html

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/rusya-bati-kieve-nukleer-silah-transfer-etme-karari-alirsa-karsilik-veririz-1103789968.html

çin

fransa

i̇ngiltere

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), nükleer silah, fransa, i̇ngiltere, ukrayna, diyalog, barış anlaşması, çin dışişleri bakanlığı, mao ning