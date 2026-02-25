Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Çin’den, Batı’nın Ukrayna’ya olası nükleer silah tedarikine tepki: ‘Nükleer silahların yayılması kabul edilemez’
Çin’den, Batı’nın Ukrayna’ya olası nükleer silah tedarikine tepki: ‘Nükleer silahların yayılması kabul edilemez’
Çin Dışişleri Bakanlığı, nükleer silahların yayılmasının ve kullanılmasının kabul edilemez olduğu görüşüne bağlı kaldıklarını belirtti. 25.02.2026, Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.Mao, “Çin, nükleer silahların kullanılmaması gerektiğini ve nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine, ilgili anlaşmalara ve nükleer savaşı önleme ilkesine titizlikle uyulması gerektiğini tutarlı olarak savunmuştur” ifadesini kullandı.İlgili tüm taraflara, Ukrayna meselesinde kapsamlı, kalıcı ve nihai bir barış anlaşmasına ulaşmak için diyaloğu kullanma çağrısında bulunan Çinli diplomat, “Ayrıca tüm tarafları sakin kalmaya, itidal göstermeye, risk ve tehdit yaratabilecek veya durumu daha da tırmandırabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz” diye ekledi.SVR'in ortaya çıkardığı 'nükleer' planDaha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığını açıklamıştı.SVR’in açıklamasında, bir seçenek olarak, Londra ve Paris’in Kiev'e, M51.1 denizaltılarının balistik füzelerinde bulunan TN75 tipi küçük nükleer savaş başlıklarını gizlice transfer etme olasılığını değerlendirdiği belirtilmişti.Bu planın uluslararası hukuku ihlal etmesi nedeniyle söz konusu iki ülkenin, Kiev'in nükleer silaha kendi çabaları sonucu sahip olduğu görüntüsü vermeye çalıştığını kaydeden SVR, Londra ve Paris’in, bunun sorumluluğundan kaçmayı boşuna umduğunu vurgulayarak, “Gizli olan her şey kaçınılmaz olarak açığa çıkar” diye eklemişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planlarını Ukrayna müzakerelerinde hesaba katacaklarını açıklamıştı.
11:58 25.02.2026 (güncellendi: 13:44 25.02.2026)
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning
Çin Dışişleri Bakanlığı, nükleer silahların yayılmasının ve kullanılmasının kabul edilemez olduğu görüşüne bağlı kaldıklarını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugünkü basın toplantısında, Rusya Dış İstihbarat Servisi’nin (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Mao, “Çin, nükleer silahların kullanılmaması gerektiğini ve nükleer silahların yayılmasını önleme rejimine, ilgili anlaşmalara ve nükleer savaşı önleme ilkesine titizlikle uyulması gerektiğini tutarlı olarak savunmuştur” ifadesini kullandı.
İlgili tüm taraflara, Ukrayna meselesinde kapsamlı, kalıcı ve nihai bir barış anlaşmasına ulaşmak için diyaloğu kullanma çağrısında bulunan Çinli diplomat, “Ayrıca tüm tarafları sakin kalmaya, itidal göstermeye, risk ve tehdit yaratabilecek veya durumu daha da tırmandırabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz” diye ekledi.
SVR'in ortaya çıkardığı 'nükleer' plan

Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığını açıklamıştı.
SVR’in açıklamasında, bir seçenek olarak, Londra ve Paris’in Kiev'e, M51.1 denizaltılarının balistik füzelerinde bulunan TN75 tipi küçük nükleer savaş başlıklarını gizlice transfer etme olasılığını değerlendirdiği belirtilmişti.
Bu planın uluslararası hukuku ihlal etmesi nedeniyle söz konusu iki ülkenin, Kiev'in nükleer silaha kendi çabaları sonucu sahip olduğu görüntüsü vermeye çalıştığını kaydeden SVR, Londra ve Paris’in, bunun sorumluluğundan kaçmayı boşuna umduğunu vurgulayarak, “Gizli olan her şey kaçınılmaz olarak açığa çıkar” diye eklemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planlarını Ukrayna müzakerelerinde hesaba katacaklarını açıklamıştı.
