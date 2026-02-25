https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/bilim-dunyasini-sarsan-kesif-efsaneler-gercek-oldu-95-milyon-yillik-ejderha-fosili-bulundu-1103797007.html
Bilim dünyasını sarsan keşif, efsaneler gerçek oldu: 95 milyon yıllık 'ejderha' fosili bulundu
Bilim dünyasını sarsan keşif, efsaneler gerçek oldu: 95 milyon yıllık ‘ejderha’ fosili bulundu
ABD'deki University of Chicago araştırmacıları, Sahra Çölü'nde 95 milyon yıllık yeni bir dinozor türü keşfetti. Spinosaurus mirabilis adı verilen türün, kılıç
ABD’deki University of Chicago araştırmacıları, Sahra Çölü’nde 95 milyon yıllık yeni bir dinozor türü keşfetti. Spinosaurus mirabilis adı verilen türün, kılıç benzeri dişleri, sürüngenimsi uzun burnu ve kafasının arkasından çıkan yaklaşık 50 cm kemik çıkıntısı nedeniyle sosyal medyada “ejderhaya benzediği” yorumları yapıldı.
Bilim insanları tarafından Spinosaurus mirabilis (Latince: “şaşırtıcı dikenli kertenkele”) olarak adlandırılan yeni türün, insan boyutlarında bir kafatasına sahip olduğu açıklandı.
Uzun, sürüngen benzeri burun ve çene yapısı
Kılıç şeklinde keskin dişler
Kafatasının arkasından çıkan 20 inçlik kıvrımlı kemik çıkıntı
Bu sıra dışı morfoloji, paleontologları heyecanlandırırken sosyal medyada “ateş püskürten ejderhalar gerçekten yaşamış olabilir mi?” sorusunu gündeme taşıdı.
95 milyon yıl önceki Sahra: Çöl değil, ormanlık alan
Araştırmaya göre, Kretase Dönemi
nde (yaklaşık 95 milyon yıl önce) Sahra Çölü
bugünkü gibi kurak değildi. Bölgenin yoğun ormanlarla kaplı ve su kaynakları açısından zengin olduğu düşünülüyor.
Keşif ekibinin lideri, Chicago Üniversitesi
organizmal biyoloji ve anatomi profesörü Paul Sereno
, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Bu keşif aniden ve son derece heyecan verici şekilde gerçekleşti. Kampta yeni türü ilk kez bilgisayarda gördüğümüz anı asla unutmayacağım.”
Sereno, dinozoru “cehennem balıkçılı” (hell heron) olarak tasvir ederek, iki metre derinliğe kadar suya girebilen güçlü bacaklara sahip olduğunu ve büyük balıkları avladığını belirtti.
Spinosauridler hakkındaki bilgiler değişebilir
Daha önce Science dergisinde yayımlanan çalışmalarda, spinosaurid grubuna ait 10 ila 17 farklı tür olabileceği tahmin edilmişti.
Yeni keşfin, okyanusa uzak bir bölgede yapılmış olması dikkat çekti. Bu durum, spinosauridlerin yalnızca suya yakın bölgelerde yaşayabildiği yönündeki mevcut teorilerin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir.
70 yıl boyunca dokunulmamış fosil alanı
Fosilin bulunduğu bölge, yaklaşık 70 yıl boyunca bilimsel kazı yapılmamış bir alan olarak kayıtlara geçti. 2019 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen keşif gezileri sırasında yeni tür gün yüzüne çıkarıldı.
Uzmanlara göre bu durum, Sahra’da hâlâ keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda fosil olabileceğine işaret ediyor.
Sosyal medyada “ejderha” yorumları
Keşfin ardından sosyal medyada yapılan bazı yorumlar şöyle oldu:
“Bu kesinlikle bir ejderha kafası.”
“Artık buna ejderha deyin.”
“Antik çağ insanları buna benzer bir şey görmüş olabilir.”
Ancak bilim insanları, mitolojik benzetmelere rağmen keşfin tamamen paleontolojik bulgulara dayandığını vurguluyor.
Bilim dünyasında yeni bir dönem mi?
Spinosaurus mirabilis keşfi, Sahra Çölü fosili, 95 milyon yıllık dinozor, ejderhaya benzeyen dinozor, spinosaurid türleri ve Kretase dönemi keşfi başlıkları altında dünya çapında ilgi uyandırdı.