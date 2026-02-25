https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/bilim-dunyasini-sarsan-kesif-efsaneler-gercek-oldu-95-milyon-yillik-ejderha-fosili-bulundu-1103797007.html

Bilim dünyasını sarsan keşif, efsaneler gerçek oldu: 95 milyon yıllık ‘ejderha’ fosili bulundu

Bilim insanları tarafından Spinosaurus mirabilis (Latince: “şaşırtıcı dikenli kertenkele”) olarak adlandırılan yeni türün, insan boyutlarında bir kafatasına sahip olduğu açıklandı.Öne çıkan özellikleri:Bu sıra dışı morfoloji, paleontologları heyecanlandırırken sosyal medyada “ateş püskürten ejderhalar gerçekten yaşamış olabilir mi?” sorusunu gündeme taşıdı.95 milyon yıl önceki Sahra: Çöl değil, ormanlık alanAraştırmaya göre, Kretase Döneminde (yaklaşık 95 milyon yıl önce) Sahra Çölü bugünkü gibi kurak değildi. Bölgenin yoğun ormanlarla kaplı ve su kaynakları açısından zengin olduğu düşünülüyor.Keşif ekibinin lideri, Chicago Üniversitesi organizmal biyoloji ve anatomi profesörü Paul Sereno, yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Bu keşif aniden ve son derece heyecan verici şekilde gerçekleşti. Kampta yeni türü ilk kez bilgisayarda gördüğümüz anı asla unutmayacağım.”Sereno, dinozoru “cehennem balıkçılı” (hell heron) olarak tasvir ederek, iki metre derinliğe kadar suya girebilen güçlü bacaklara sahip olduğunu ve büyük balıkları avladığını belirtti.Spinosauridler hakkındaki bilgiler değişebilirDaha önce Science dergisinde yayımlanan çalışmalarda, spinosaurid grubuna ait 10 ila 17 farklı tür olabileceği tahmin edilmişti.Yeni keşfin, okyanusa uzak bir bölgede yapılmış olması dikkat çekti. Bu durum, spinosauridlerin yalnızca suya yakın bölgelerde yaşayabildiği yönündeki mevcut teorilerin yeniden değerlendirilmesine yol açabilir.70 yıl boyunca dokunulmamış fosil alanıFosilin bulunduğu bölge, yaklaşık 70 yıl boyunca bilimsel kazı yapılmamış bir alan olarak kayıtlara geçti. 2019 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen keşif gezileri sırasında yeni tür gün yüzüne çıkarıldı.Uzmanlara göre bu durum, Sahra’da hâlâ keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda fosil olabileceğine işaret ediyor.Sosyal medyada “ejderha” yorumlarıKeşfin ardından sosyal medyada yapılan bazı yorumlar şöyle oldu:Ancak bilim insanları, mitolojik benzetmelere rağmen keşfin tamamen paleontolojik bulgulara dayandığını vurguluyor.Bilim dünyasında yeni bir dönem mi?Spinosaurus mirabilis keşfi, Sahra Çölü fosili, 95 milyon yıllık dinozor, ejderhaya benzeyen dinozor, spinosaurid türleri ve Kretase dönemi keşfi başlıkları altında dünya çapında ilgi uyandırdı.

