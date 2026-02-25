Dünyanın en büyük mercan kolonisi Avustralya açıklarında keşfedildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/dunyanin-en-buyuk-mercan-kolonisi-avustralya-aciklarinda-kesfedildi-1103793206.html

Avustralya açıklarında bulunan Büyük Set Resifi'nde dünyanın bilinen en büyük mercan kolonisi keşfedildi. Keşif, bölgeyi tarayan anne-kız dalgıç ekibi tarafından yapıldı.Citizens of the Reef isimli kuruluş tarafından yapılan açıklamada, mercan kolonisi yaklaşık 111 metre uzunluğunda ve 3 bin 973 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Şimdiye kadar haritalanmış en büyük mercan kolonisinin bulunduğu keşif, kuruluşun deniz operasyonları koordinatörü Sophie Kalkowski-Pope ile deneyimli dalgıç ve su altı fotoğrafçısı olan annesi Jan Pope tarafından gerçekleştirildi.Bir ucundan diğerine geçmek 3 dakikayı alıyorKoordinatör, J şeklindeki mercanın bir ucundan diğerine yüzmenin yaklaşık üç dakika sürdüğünü belirtti. Koloninin büyüklüğü, su altı manuel ölçümler ve yüksek çözünürlüklü görüntülerle doğrulandı.Mercanın tam konumu, olası zarar riskini azaltmak için kamuoyuyla paylaşılmadı.Küresel ağarma tehdidi altındaDünyanın en büyük canlı yapısı olan Büyük Set Resifi, son yıllarda art arda yaşanan kitlesel mercan ağarması olaylarıyla büyük zarar gördü. 2023’te başlayan ve rekor deniz sıcaklıklarıyla bağlantılı küresel ağarma sürecinde, dünya genelindeki resiflerin yüzde 80’inden fazlası etkilendi.

