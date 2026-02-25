Türkiye
Araştırma: Ev hayalinden vazgeçen kiracılar daha fazla harcıyor
Araştırma: Ev hayalinden vazgeçen kiracılar daha fazla harcıyor
Yeni bir araştırma, ev sahibi olamayacağını düşünen kiracıların finansal davranışlarında belirgin değişimler yaşandığını ortaya koydu. Buna göre, konut satın... 25.02.2026
Bilim insanları tarafından hazırlanan 'Giving Up' başlıklı rapora göre ileride ev almayı planlayan kiracılar daha disiplinli finansal davranışlar sergiliyor.Umudunu kaybeden kiracılar ise varlıklarına oranla daha fazla tüketiyor, daha az çalışıyor ve riskli varlıklara daha agresif yatırım yapıyor. Araştırma, sonunda ev sahibi olanların, hayat boyu kiracı kalanlara kıyasla önemli ölçüde daha fazla servet biriktirdiğini ortaya koydu.Uzmanlar, ev sahibi olma beklentisindeki değişimin tasarruf, çalışma hayatı ve yatırım kararları üzerinde zincirleme etkiler yaratarak uzun vadeli gelir ve servet dağılımını etkileyebileceği uyarısında bulundu.
Araştırma: Ev hayalinden vazgeçen kiracılar daha fazla harcıyor

Yeni bir araştırma, ev sahibi olamayacağını düşünen kiracıların finansal davranışlarında belirgin değişimler yaşandığını ortaya koydu. Buna göre, konut satın alma hayalinden vazgeçen kiracılar daha fazla tüketim yapıyor, daha az çalışıyor ve daha riskli yatırım araçlarına yöneliyor.
Bilim insanları tarafından hazırlanan 'Giving Up' başlıklı rapora göre ileride ev almayı planlayan kiracılar daha disiplinli finansal davranışlar sergiliyor.
Umudunu kaybeden kiracılar ise varlıklarına oranla daha fazla tüketiyor, daha az çalışıyor ve riskli varlıklara daha agresif yatırım yapıyor. Araştırma, sonunda ev sahibi olanların, hayat boyu kiracı kalanlara kıyasla önemli ölçüde daha fazla servet biriktirdiğini ortaya koydu.
Uzmanlar, ev sahibi olma beklentisindeki değişimin tasarruf, çalışma hayatı ve yatırım kararları üzerinde zincirleme etkiler yaratarak uzun vadeli gelir ve servet dağılımını etkileyebileceği uyarısında bulundu.
Sözleşmedeki 'TÜFE' detayı kiracıyı kurtardı: Mahkeme ev sahibini haksız buldu
