https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/arastirma-ev-hayalinden-vazgecen-kiracilar-daha-fazla-harciyor-1103809255.html

Araştırma: Ev hayalinden vazgeçen kiracılar daha fazla harcıyor

Araştırma: Ev hayalinden vazgeçen kiracılar daha fazla harcıyor

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırma, ev sahibi olamayacağını düşünen kiracıların finansal davranışlarında belirgin değişimler yaşandığını ortaya koydu. Buna göre, konut satın... 25.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-25T19:54+0300

2026-02-25T19:54+0300

2026-02-25T19:54+0300

yaşam

kira

kira artış oranı

kira anlaşmazlığı

kira davası

kira zam oranı

kira sertifikası

kira bedeli

kira yardımı

kira sözleşmesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/06/1043967380_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_81c6b6d70e77f426b546d7d5eeae9fa4.jpg

Bilim insanları tarafından hazırlanan 'Giving Up' başlıklı rapora göre ileride ev almayı planlayan kiracılar daha disiplinli finansal davranışlar sergiliyor.Umudunu kaybeden kiracılar ise varlıklarına oranla daha fazla tüketiyor, daha az çalışıyor ve riskli varlıklara daha agresif yatırım yapıyor. Araştırma, sonunda ev sahibi olanların, hayat boyu kiracı kalanlara kıyasla önemli ölçüde daha fazla servet biriktirdiğini ortaya koydu.Uzmanlar, ev sahibi olma beklentisindeki değişimin tasarruf, çalışma hayatı ve yatırım kararları üzerinde zincirleme etkiler yaratarak uzun vadeli gelir ve servet dağılımını etkileyebileceği uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/sozlesmedeki-tufe-detayi-kiraciyi-kurtardi-mahkeme-ev-sahibini-haksiz-buldu--1103798112.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kira, kira artış oranı, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira zam oranı, kira sertifikası, kira bedeli, kira yardımı, kira sözleşmesi, ev sahibi , yatırım, yatırım alanı