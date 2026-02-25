https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/arastirma-ev-hayalinden-vazgecen-kiracilar-daha-fazla-harciyor-1103809255.html
Araştırma: Ev hayalinden vazgeçen kiracılar daha fazla harcıyor
Araştırma: Ev hayalinden vazgeçen kiracılar daha fazla harcıyor
Sputnik Türkiye
Yeni bir araştırma, ev sahibi olamayacağını düşünen kiracıların finansal davranışlarında belirgin değişimler yaşandığını ortaya koydu. Buna göre, konut satın... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T19:54+0300
2026-02-25T19:54+0300
2026-02-25T19:54+0300
yaşam
kira
kira artış oranı
kira anlaşmazlığı
kira davası
kira zam oranı
kira sertifikası
kira bedeli
kira yardımı
kira sözleşmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/06/1043967380_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_81c6b6d70e77f426b546d7d5eeae9fa4.jpg
Bilim insanları tarafından hazırlanan 'Giving Up' başlıklı rapora göre ileride ev almayı planlayan kiracılar daha disiplinli finansal davranışlar sergiliyor.Umudunu kaybeden kiracılar ise varlıklarına oranla daha fazla tüketiyor, daha az çalışıyor ve riskli varlıklara daha agresif yatırım yapıyor. Araştırma, sonunda ev sahibi olanların, hayat boyu kiracı kalanlara kıyasla önemli ölçüde daha fazla servet biriktirdiğini ortaya koydu.Uzmanlar, ev sahibi olma beklentisindeki değişimin tasarruf, çalışma hayatı ve yatırım kararları üzerinde zincirleme etkiler yaratarak uzun vadeli gelir ve servet dağılımını etkileyebileceği uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/sozlesmedeki-tufe-detayi-kiraciyi-kurtardi-mahkeme-ev-sahibini-haksiz-buldu--1103798112.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/06/1043967380_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_215fcb7de40baba9fe91c6f00dcce1a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kira, kira artış oranı, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira zam oranı, kira sertifikası, kira bedeli, kira yardımı, kira sözleşmesi, ev sahibi , yatırım, yatırım alanı
kira, kira artış oranı, kira anlaşmazlığı, kira davası, kira zam oranı, kira sertifikası, kira bedeli, kira yardımı, kira sözleşmesi, ev sahibi , yatırım, yatırım alanı
Araştırma: Ev hayalinden vazgeçen kiracılar daha fazla harcıyor
Yeni bir araştırma, ev sahibi olamayacağını düşünen kiracıların finansal davranışlarında belirgin değişimler yaşandığını ortaya koydu. Buna göre, konut satın alma hayalinden vazgeçen kiracılar daha fazla tüketim yapıyor, daha az çalışıyor ve daha riskli yatırım araçlarına yöneliyor.
Bilim insanları tarafından hazırlanan 'Giving Up' başlıklı rapora göre ileride ev almayı planlayan kiracılar daha disiplinli finansal davranışlar sergiliyor.
Umudunu kaybeden kiracılar ise varlıklarına oranla daha fazla tüketiyor, daha az çalışıyor ve riskli varlıklara daha agresif yatırım yapıyor. Araştırma, sonunda ev sahibi olanların, hayat boyu kiracı kalanlara kıyasla önemli ölçüde daha fazla servet biriktirdiğini ortaya koydu.
Uzmanlar, ev sahibi olma beklentisindeki değişimin tasarruf, çalışma hayatı ve yatırım kararları üzerinde zincirleme etkiler yaratarak uzun vadeli gelir ve servet dağılımını etkileyebileceği uyarısında bulundu.