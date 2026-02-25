Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/12-macta-4-kirmizi-kart-gormustu-caner-erkinle-yollar-ayrildi-1103808965.html
12 maçta 4 kırmızı kart görmüştü: Caner Erkin'le yollar ayrıldı
12 maçta 4 kırmızı kart görmüştü: Caner Erkin'le yollar ayrıldı
Sputnik Türkiye
Sakaryaspor, tecrübeli futbolcusu Caner Erkin'le yollarını ayırdı. Son olarak Sivasspor karşılaşmasında kırmızı kart gören 37 yaşındaki oyuncu, forma giydiği... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T19:30+0300
2026-02-25T19:30+0300
spor
caner erkin
sakarya
maç
maç yayını
tarihi maç
kırmızı kart
kırmızı
futbol
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097371008_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_94a650ebea9f9c4c0d742c6870b99bd9.jpg
TFF 1.Lig temsilcisi Sakaryaspor, tecrübeli futbolcusu Caner Erkin'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.Kulüp açıklamasında, Caner Erkin’e kariyerinin devamında başarı dilendi.37 yaşındaki futbolcu, son olarak Sivasspor maçında 45+3. dakikada kırmızı kart görmüş, bu kart oyuncunun 12 maçta gördüğü 4. kırmızı kart olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/caner-erkin-rekora-imza-atti-623-dakika-oynadi-3-kirmizi-kart-gordu-13-mac-ceza-aldi-1101568102.html
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097371008_62:0:710:486_1920x0_80_0_0_5ab43e0b720b082de5ae0935063e7279.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
caner erkin, sakarya, maç, maç yayını, tarihi maç, kırmızı kart, kırmızı, futbol, futbol maçı
caner erkin, sakarya, maç, maç yayını, tarihi maç, kırmızı kart, kırmızı, futbol, futbol maçı

12 maçta 4 kırmızı kart görmüştü: Caner Erkin'le yollar ayrıldı

19:30 25.02.2026
© AACaner Erkin
Caner Erkin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
© AA
Abone ol
Sakaryaspor, tecrübeli futbolcusu Caner Erkin'le yollarını ayırdı. Son olarak Sivasspor karşılaşmasında kırmızı kart gören 37 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 12 maçta toplam 4 kez kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
TFF 1.Lig temsilcisi Sakaryaspor, tecrübeli futbolcusu Caner Erkin'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüp açıklamasında, Caner Erkin’e kariyerinin devamında başarı dilendi.
37 yaşındaki futbolcu, son olarak Sivasspor maçında 45+3. dakikada kırmızı kart görmüş, bu kart oyuncunun 12 maçta gördüğü 4. kırmızı kart olmuştu.
Caner Erkin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2025
SPOR
Caner Erkin rekora imza attı: 623 dakika oynadı, 3 kırmızı kart gördü, 13 maç ceza aldı
5 Aralık 2025, 11:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала