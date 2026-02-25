https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/12-macta-4-kirmizi-kart-gormustu-caner-erkinle-yollar-ayrildi-1103808965.html
12 maçta 4 kırmızı kart görmüştü: Caner Erkin'le yollar ayrıldı
12 maçta 4 kırmızı kart görmüştü: Caner Erkin'le yollar ayrıldı
Sputnik Türkiye
Sakaryaspor, tecrübeli futbolcusu Caner Erkin'le yollarını ayırdı. Son olarak Sivasspor karşılaşmasında kırmızı kart gören 37 yaşındaki oyuncu, forma giydiği... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T19:30+0300
2026-02-25T19:30+0300
2026-02-25T19:30+0300
spor
caner erkin
sakarya
maç
maç yayını
tarihi maç
kırmızı kart
kırmızı
futbol
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097371008_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_94a650ebea9f9c4c0d742c6870b99bd9.jpg
TFF 1.Lig temsilcisi Sakaryaspor, tecrübeli futbolcusu Caner Erkin'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.Kulüp açıklamasında, Caner Erkin’e kariyerinin devamında başarı dilendi.37 yaşındaki futbolcu, son olarak Sivasspor maçında 45+3. dakikada kırmızı kart görmüş, bu kart oyuncunun 12 maçta gördüğü 4. kırmızı kart olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/caner-erkin-rekora-imza-atti-623-dakika-oynadi-3-kirmizi-kart-gordu-13-mac-ceza-aldi-1101568102.html
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097371008_62:0:710:486_1920x0_80_0_0_5ab43e0b720b082de5ae0935063e7279.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
caner erkin, sakarya, maç, maç yayını, tarihi maç, kırmızı kart, kırmızı, futbol, futbol maçı
caner erkin, sakarya, maç, maç yayını, tarihi maç, kırmızı kart, kırmızı, futbol, futbol maçı
12 maçta 4 kırmızı kart görmüştü: Caner Erkin'le yollar ayrıldı
Sakaryaspor, tecrübeli futbolcusu Caner Erkin'le yollarını ayırdı. Son olarak Sivasspor karşılaşmasında kırmızı kart gören 37 yaşındaki oyuncu, forma giydiği 12 maçta toplam 4 kez kırmızı kartla cezalandırılmıştı.
TFF 1.Lig temsilcisi Sakaryaspor, tecrübeli futbolcusu Caner Erkin'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Kulüp açıklamasında, Caner Erkin’e kariyerinin devamında başarı dilendi.
37 yaşındaki futbolcu, son olarak Sivasspor maçında 45+3. dakikada kırmızı kart görmüş, bu kart oyuncunun 12 maçta gördüğü 4. kırmızı kart olmuştu.