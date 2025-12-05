https://anlatilaninotesi.com.tr/20251205/caner-erkin-rekora-imza-atti-623-dakika-oynadi-3-kirmizi-kart-gordu-13-mac-ceza-aldi-1101568102.html

Caner Erkin rekora imza attı: 623 dakika oynadı, 3 kırmızı kart gördü, 13 maç ceza aldı

Sakaryaspor'a transfer olan ünlü futbolcu Caner Erkin yeni takımında 623 dakikada 3 kırmızı kart gördü,13 maçtan men edildi. Taraftarlar ise isyan etti 05.12.2025, Sputnik Türkiye

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen, geçtiğimiz temmuz ayında Sakaryaspor ile bir yıllık sözleşme imzalayan ünlü futbolcu Caner Erkin, bu sezon 3 defa kırmızı kart gördü. 37 yaşındaki futbolcu, toplamda 13 maç men cezası aldı. Taraftarlar ise buna isyan etti. Maçta arkadaşına tokat atmıştıNTV'nin haberine göre Erkin, Sakaryaspor formasıyla çıktığı ilk maçta kırmızı kart gördü ve 2 maç ceza aldı. Lig'in 7. haftasında oynanan Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor maçında takım arkadaşına tokat attığı için kırmızı kart gören Caner Erkin, 6 maç men ve 134 bin para cezasına çarptırılmıştı.Cezası biten ve sahalara dönen Erkin, bu kez 15. hafta maçında Sakaryaspor'un sahasında Ümraniyespor'u konuk ettiği maçta yine ceza aldı.Maçın 52. dakikasındaki bir pozisyon sonrası yoğun itirazlarda bulunan Erkin, hakeme söylediği sözlerin ardından kırmızı kartla oyundan atıldı. Toplam 623 dakika süre alan Erkin böylece Sakaryaspor formasıyla çıktığı 8. maçta 3. kırmızı kartını görmüş oldu.PFDK, Erkin'e, Ümraniyespor maçında hakeme yönelik hakareti nedeniyle 5 maç men ve 67 bin lira para cezası verildi.Taraftar isyan ettiSakaryaspor taraftarı Caner Erkin'in kadro dışı bırakılmasını ve ara transfer döneminde takımdan gönderilmesini istiyor. Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat atması sonrası ceza alması ve kadro dışı kararı sonrası açıklamada bulunmuştu.

