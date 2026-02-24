Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/unlu-manken-simge-unal-isyan-etti-3-yildir-taciz-ediliyorum-pesimi-biraksinlar--1103752774.html
Ünlü manken Simge Ünal isyan etti: '3 yıldır taciz ediliyorum, peşimi bıraksınlar'
Ünlü manken Simge Ünal isyan etti: '3 yıldır taciz ediliyorum, peşimi bıraksınlar'
24.02.2026
yaşam
emniyet genel müdürlüğü (egm)
taciz
kadına yönelik taciz
simge ünal
Sosyal medyadan 3 yıldır kendisini taciz eden kişileri ifşa eden ünlü model Simge Ünal, "Kurtulmak istiyorum peşimi bıraksınlar. Beni ve ailesi takip ettiriyorlar, başıma bir şey gelirse sorumluları bu kişilerdir" dedi. Başıma bir şey gelirse sorumluları onlar Model Simge Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. 3 yıldır iki kişi tarafından taciz edildiğini anlatan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyen Ünal, "Çoğunuzun bildiği gibi yaklaşık 3 senedir M. A. Y. ve G. Ş. tarafından taciz edilmekteyim. Kendisi evli olmasına ve hiç görüşmemiş olmamıza rağmen Kayseri'den sürekli olarak beni ve ailemi takip ettirmektedir. Başıma bir şey gelirse sorumluları bu kişilerdir" demişti. Show Haber'e konuşan Ünal yaşadıklarını şöyle anlattı: "Havalimanına defileye gittiğimde beni takip ettirdiler. Benimle sevgili olmak istediğini söyledi. Sonrasında Dubai'de bir defa buluştuk. Sonra kendisine görüşmek istemediğimi söyledim. Kendisi Kayseri'deki arkadaşına benim fotoğraflarımı göstermiş. Daha sonra bu ikisi, beni taciz etmeye başladı."Binlerce mesaj attılar, evime sürekli yemek siparişi gönderiyorlarÜnal iki iş insanının kendisine binlerce mesaj attığını hatta evine sürekli yemek siparişi gönderdiklerini anlatırken, "Şu an benim engellediğim yaklaşık 1840 hesap var. Sürekli mesaj atıyorlar. Sosyal medyada birkaç gün paylaşım yapmadığımda ev adresime hediye olarak yemek gönderiyorlar. Kurtulmak istiyorum, peşimi bıraksınlar. Huzurlu olmak istiyorum. Bu kadar." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/ulke-ayakta-cinsel-istismar-ve-aile-ici-siddet-dahil-38-ayri-suctan-yargilanan-norvec-prensi-ilk-1103293537.html
Ünlü manken Simge Ünal isyan etti: '3 yıldır taciz ediliyorum, peşimi bıraksınlar'

11:59 24.02.2026
Simge Ünal sosyal medya
Ünlü model Simge Ünal, üç yıldır taciz edildiğini belirterek yaşadıklarına isyan etti. Kendisini taciz edenleri ifşa eden Ünal, kendisine ve ailesine zarar verilmesinden korktuğunu anlattı.
Sosyal medyadan 3 yıldır kendisini taciz eden kişileri ifşa eden ünlü model Simge Ünal, "Kurtulmak istiyorum peşimi bıraksınlar. Beni ve ailesi takip ettiriyorlar, başıma bir şey gelirse sorumluları bu kişilerdir" dedi.

Başıma bir şey gelirse sorumluları onlar

Model Simge Ünal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. 3 yıldır iki kişi tarafından taciz edildiğini anlatan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nü etiketleyen Ünal, "Çoğunuzun bildiği gibi yaklaşık 3 senedir M. A. Y. ve G. Ş. tarafından taciz edilmekteyim. Kendisi evli olmasına ve hiç görüşmemiş olmamıza rağmen Kayseri'den sürekli olarak beni ve ailemi takip ettirmektedir. Başıma bir şey gelirse sorumluları bu kişilerdir" demişti.
Show Haber'e konuşan Ünal yaşadıklarını şöyle anlattı: "Havalimanına defileye gittiğimde beni takip ettirdiler. Benimle sevgili olmak istediğini söyledi. Sonrasında Dubai'de bir defa buluştuk. Sonra kendisine görüşmek istemediğimi söyledim. Kendisi Kayseri'deki arkadaşına benim fotoğraflarımı göstermiş. Daha sonra bu ikisi, beni taciz etmeye başladı."

Binlerce mesaj attılar, evime sürekli yemek siparişi gönderiyorlar

Ünal iki iş insanının kendisine binlerce mesaj attığını hatta evine sürekli yemek siparişi gönderdiklerini anlatırken, "Şu an benim engellediğim yaklaşık 1840 hesap var. Sürekli mesaj atıyorlar. Sosyal medyada birkaç gün paylaşım yapmadığımda ev adresime hediye olarak yemek gönderiyorlar. Kurtulmak istiyorum, peşimi bıraksınlar. Huzurlu olmak istiyorum. Bu kadar." ifadelerini kullandı.
Marius Borg Hoiby - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2026
DÜNYA
Ülke ayakta: Cinsel istismar ve aile içi şiddet dahil 38 ayrı suçtan yargılanan Norveç Prensi ilk mahkemede ağladı
5 Şubat, 15:55
