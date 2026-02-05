https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/ulke-ayakta-cinsel-istismar-ve-aile-ici-siddet-dahil-38-ayri-suctan-yargilanan-norvec-prensi-ilk-1103293537.html

Ülke ayakta: Cinsel istismar ve aile içi şiddet dahil 38 ayrı suçtan yargılanan Norveç Prensi ilk mahkemede ağladı

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Høiby, cinsel istismar ve aile içi şiddet suçlamalarıyla yargılandığı davanın ilk gününde suçlamaları... 05.02.2026, Sputnik Türkiye

Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit’in oğlu Marius Borg Høiby, cinsel istismar ve aile içi şiddet suçlamalarıyla yargılandığı davanın ilk gününde mahkeme karşısına çıktı. Hoiby, hakkındaki iddiaları reddederek cep telefonundaki görüntülerin rıza dışı bir ilişkiyi yansıtmadığını savundu.38 ayrı suçlama, olası uzun hapis cezası29 yaşındaki Hoiby hakkında toplam 38 ayrı suçlama bulunuyor. En ağır suçlamalardan mahkum olması halinde uzun yıllar hapis cezası alabileceği belirtiliyor. Høiby, annesinin 2001 yılında Haakon ile evlenmesiyle kraliyet ailesine katılmıştı.Kısmi suç kabulü: 'Bazı hatalar yaptım'Salı günü başlayan duruşmada sanık, cinsel saldırı ve aile içi şiddet suçlamalarını reddetti. Ancak Norveç hukukunda mümkün olan “kısmi suç kabulü” kapsamında ağır yaralama ve tehlikeli davranış suçlamalarının bir bölümünü kabul etti. Hız sınırını aşmak gibi bazı hafif suçları işlediğini de itiraf etti.'Üç yaşımdan beri basının i̇çindeyim'Mahkeme salonunun basın mensuplarıyla dolu olduğunu belirten Høiby, kamuoyunun gözü önünde büyümenin hayatını olumsuz etkilediğini söyledi. Gözyaşları içinde, “Üç yaşımdan beri basının içindeyim. Sürekli tacize uğradım” ifadelerini kullandı.Alkol, i̇laç ve psikolojik baskı i̇tirafıAğır ilaçlar kullandığını anlatan Høiby, annesinin oğlu olarak tanınmasının üzerindeki baskıyı artırdığını savundu. “Çok fazla alkol, çok fazla seks… Çok az kişi benim yaşadığım hayatı anlayabilir” sözleriyle yaşadığı psikolojik sorunlara dikkat çekti.Video kayıtları davanın merkezindeSavcılığa göre Høiby, bazı cinsel saldırıları cep telefonuyla kayda aldı. Sanık ise görüntüleri kimseyle paylaşmadığını ve rıza dışı bir eylem içermediğini öne sürdü:“Eğer bir saldırıyı gösteren bir materyalim olsaydı, onu asla saklamazdım.”2018’deki parti ve gizli oturumÇarşamba günkü duruşmada, 2018 yılında Oslo yakınlarındaki kraliyet konutunun bodrumunda düzenlenen bir parti sonrası yaşandığı iddia edilen olay ele alındı. Savcılık, bilinci kapalı bir kadına cinsel saldırı yapıldığını ve bunun kaydedildiğini ileri sürdü. Video, kapalı oturumda izlendi.Mağdurun i̇fadesi: “Rızam yoktu”Kimliği gizli tutulan mağdur, ifadesinde videodan polisin kendisini aramasıyla haberdar olduğunu söyledi. Kayda alınan cinsel eyleme rıza göstermediğini belirten mağdurun, olay sırasında karar verecek durumda olmadığı savunuldu.Dava Mart ayına kadar sürecekHøiby’nin yargılandığı davanın 19 Mart’a kadar devam etmesi bekleniyor. Süreç, Norveç’te kraliyet ailesine yönelik güvenin sorgulandığı bir dönemde büyük yankı uyandırdı.Epstein i̇ddiaları ve saraydan erteleme kararıDava sürerken, Veliaht Prenses Mette-Marit’in ABD’li cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile bağlantılarına ilişkin iddialar da yeniden gündeme geldi. Saray, Mette-Marit’in planlanan özel yurt dışı ziyaretini süresiz ertelediğini açıkladı.Monarşiye destek geriliyorSon kamuoyu yoklamalarına göre, monarşiyi destekleyenlerin oranı yüzde 72’den yüzde 61’e gerilerken, cumhuriyet isteyenlerin oranı yüzde 27’ye yükseldi. Avrupa’nın en yaşlı hükümdarlarından Harald V’in sağlık sorunları ve aile içi tartışmalar da monarşi üzerindeki baskıyı artırıyor.

