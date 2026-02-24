https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/super-lig-ekibinde-ayrilik-resmi-aciklama-geldi-1103776232.html
Süper Lig ekibinde ayrılık: Resmi açıklama geldi
Süper Lig ekibi Kayserispor, Teknik Direktör Radomir Djalovic'le karşılıklı anlaşma sağlayarak yolların ayrıldığını duyurdu. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 19 puanla 17'inci sırada bulunan Kayserispor'da ayrılık yaşandı.Teknik direktörlük görevini yürüten Radomir Djalovic'le karşılıklı mutabakat sonucu sözleşme feshedildi.Sarı-kırmızılı kulüp, Djalovic ve ekibine teşekkür ederek kariyerlerinde başarı temennisinde bulundu.
