Süper Lig ekibinde ayrılık: Resmi açıklama geldi
Süper Lig ekibinde ayrılık: Resmi açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Süper Lig ekibi Kayserispor, Teknik Direktör Radomir Djalovic'le karşılıklı anlaşma sağlayarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'de 19 puanla 17'inci sırada bulunan Kayserispor'da ayrılık yaşandı.Teknik direktörlük görevini yürüten Radomir Djalovic'le karşılıklı mutabakat sonucu sözleşme feshedildi.Sarı-kırmızılı kulüp, Djalovic ve ekibine teşekkür ederek kariyerlerinde başarı temennisinde bulundu.
Süper Lig ekibinde ayrılık: Resmi açıklama geldi

Süper Lig ekibi Kayserispor, Teknik Direktör Radomir Djalovic'le karşılıklı anlaşma sağlayarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Trendyol Süper Lig'de 19 puanla 17'inci sırada bulunan Kayserispor'da ayrılık yaşandı.
Teknik direktörlük görevini yürüten Radomir Djalovic'le karşılıklı mutabakat sonucu sözleşme feshedildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Djalovic ve ekibine teşekkür ederek kariyerlerinde başarı temennisinde bulundu.
