Kayserispor galibiyeti ardından Okan Buruk: 'Bize katkı sağlayacak bir oyuncu daha almak için görüşmelerimiz sürüyor'

Sputnik Türkiye

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakat ve cezalı oyuncuların dönmesiyle yaşadıkları kötü günleri geride bıraktıklarını söyledi. 02.02.2026

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Park'ta Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Müsabakayı değerlendiren Buruk, "Sadece skor olarak değil oyun olarak da bizim için güzel bir akşam oldu. Uzun zamandır oynadığımız en iyi oyunlardan biriydi. Golleri erken bulduk. İlk yarı 2-0'lık skorla içeri girdik. İkinci yarıda aynı oyunu devam ettirdik. Çok fazla pozisyona girdik. Rakibimize 3-0'a kadar çok fazla pozisyon da vermedik. Geçişleri doğru bir şekilde engelledik. Özellikle Kayserispor'un öndeki hızlı oyuncuları geçiş hücumunda etkili kullandığını maçtan önce de söylemiştik. Takım ve bireysel olarak iyi bir performans sergiledik." dedi.Alternatifli bir kadroya ulaştıklarını aktaran tecrübeli teknik adam, "Kadro olarak tabii ki eksiklerimiz vardı ama o eksikleri kapatacak yeni oyuncularımız da vardı. Kadromuzun genişlemesi, büyümesi, seçeneklerimizin artması, her oyuncunun yerine bir oyuncu koyabilme şansı oluştukça, geçirdiğimiz kötü ve eksik günler geride bıraktık. Ajax maçından sonra kötü ve eksik günler geçirdik. Şanssızlık, her şey üst üste gelince kadro olarak eksilmiştik. Şu anda iyi yoldayız. Süper Lig'de öndeyiz, Avrupa'da yolumuza devam ediyoruz, Türkiye Kupası'nda lideriz. Her şeyin bizim için olumlu gittiği yerde performansımızı yukarı çıkartacağız. Taraftarımız bu soğuk havada gelip bizi destekledi. Bu stadı doldurmaları bizim için çok önemli. Onlarla enerjimizi yukarı çektik. Hedeflerimiz devam ediyoruz. Taraftarımızla güzel günleri yaşama umuduyla mücadele ediyoruz." diye konuştu."Bize katkı sağlayacak bir oyuncu daha almak için görüşmelerimiz sürüyor"Okan Buruk, orta saha için transfer çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.Yönetimle arasında bir fikir ayrılığı olup olmadığının sorulması üzerine sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:Transfer süreçlerinde çok farklı gelişmeler yaşanabileceğine değinen 52 yaşındaki teknik adam, "İlgilendiğiniz futbolcu bir anda iyi oynayabiliyor. Bir maç 2 gol atıyor, sonrasında asist yapıyor. Takımının vermeye yakın olan oyuncuların performansının artmasıyla görüşmelerin gidişatının değiştiği anlar yaşanabiliyor. Devre arasında hiç transfer yapmayan takımlar da var ya da son gün transferi yapılan yerler var. Görüştüğümüz, haber beklediğimiz oyuncular ve kulüpler var. Kadromuza katkı sağlayacak bir oyuncu olursa transferi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu."Özel oyuncular karşınıza çıkınca karar değiştirebiliyorsunuz"Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, stoper transferi düşünmemelerine rağmen önlerine çıkacak fırsatlara göre hareket edeceklerini dile getirdi.Avrupa listesinde 3 değişiklik yapabildiklerini hatırlatan Buruk, "Transfer önemli. Şu an Avrupa'ya 3 oyuncu yazabiliyoruz. Yabancı oyuncu sayısında biri genç kriterlerine uyan 2 boşluğumuz var. Bize katkı sağlayacak oyuncu olursa karar vereceğiz. Oynayan iki stoperimiz var. Lemina, Kaan ve Arda'yı kullanıyoruz. Singo'nun sakatlıktan çıkması ve yakın zamanda sahaya dönmesi halinde bir stoper, bir de sağ bek kazanmış olacağız. Singo'yu 2 oyuncu kaybetmiş gibi düşünüyorum. Kendisini 2 aydır oynatamıyorum. Oraya da bir oyuncu düşündük ama önceliklerimiz var. Transferin son günlerinden bir oyuncu kadromuza katmak için uğraşıyoruz. Ancak farklı bir şey çıkabilir. Santrfor almayı düşünmüyorduk ama Osimhen çıkınca hemen aldık. Bazen özel oyuncular karşınıza çıkınca karar değiştirebiliyorsunuz." şeklinde görüş belirtti."Hangi oyuncuyu sorsak 15 milyondan başlıyor"Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, transferde bonservis bedellerinin çok yükseldiğini söyledi.Okan Buruk, sezon başında finansal yükümlülüklerden dolayı derin ve geniş bir kadro kurmadıklarını vurgulayarak, "Kasım ayına kadar derin ve geniş kadro konusunu konuşmadık. Hiç, 'Keşke daha kalabalık bir kadromuz olsaydı.' demedik. Ancak sakatlıkların başladığın, cezaların arka arkaya geldiği kasımdan sonra, 'Keşke kadromuz daha güçlü olsaydı.' dedik. İlk yarı fikstür daha fazla oluyor. Bugün 32. resmi maça çıktık. Milli takımlardaki maçları da katarsak 38 maça çıkan oyuncumuz var. Kalabalık bir kadronun bir yandan da finansal yükümlülükleri var. Yaz döneminde inanılmaz bir para harcadık. Tek başına Osimhen'e ödenen parayla bir takım kurabilirdiniz. Oyuncu fiyatları da çok yükseldi. Hangi oyuncuyu sorsak 15 milyondan başlıyor. Oyuncu fiyatlarının yükselişini de göz önüne almamız lazım. Hangi oyuncuya elinizi atsanız 15-20 milyon avro istiyorlar. Bazen finansal zorunluluklardan dolayı kadronuzu geniş tutamıyorsunuz." diye konuştu."Icardi'nin burada devam etmesini istiyorum"Okan Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin takımda kalmasını istediğini kaydetti.İtalya temsilcisi Juventus'tan teklif aldığı iddia edilen Icardi'nin durumuyla ilgili soru üzerine Buruk, şu ifadeleri kullandı:Buruk, sakatlığı nedeniyle Kayserispor'a karşı mücadele edemeyen Leroy Sane'nin durumuyla ilgili, "Durumu gün gün takip edilecek. Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor maçında olmayacak. Hafta sonu için oynayabilecek duruma gelip gelmeyeceğini takip edeceğiz. Juventus maçına kadar iyileşeceğini ve oynayabilecek durumda olacağını düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.Galatasaray'ın yeni transferi Hollandalı Noa Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda eşleştikleri İtalya temsilcisi Juventus'un güçlü bir takım olduğunu söyledi. Noa Lang, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendiği maçın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Hollandalı oyuncu, takımla sadece 1 kez antrenman yaptığını aktararak, "Takıma adapte olmaya çalışıyorum. İlk maç için performansım iyiydi. İleride daha fit olacağım. Bileğimde küçük bir problem var. İleride daha iyisini yapacağım." diye konuştu.Sarı-kırmızılı ekibe transfer sürecine değinen Lang, "Galatasaray'a gelmeden önce İstanbul'da yaşadım. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Böyle bir kulübe gelmekten onur duyarsınız. 2-3 hafta önce direkt kararımı vermiştim. Burada olduğum için çok mutluyum. Dört gözle önümüzdeki maçları bekliyorum." ifadelerini kullandı.Kanat rotasyonunda önemli oyuncularla forma yarışı verecek olmasıyla ilgili konuşan Lang, "Yarışmak iyidir. Galatasaray gibi büyük bir takımda olması gereken budur. Çok büyük oyuncularımız var. Ben de o büyük oyunculardan bir tanesi olacağım." şeklinde konuştu.Lang, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşmesiyle ilgili şunları söyledi:

