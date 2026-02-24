https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/son-dakika-haberleri-epstein-baglantilari-ortaya-cikan-norvec-eski-basbakani-jagland-intihar-girisimi-sonrasi-hastaneye-1103772834.html

Norveç basını: Epstein bağlantıları ortaya çıkan Norveç eski başbakanı Jagland hastaneye kaldırıldı, 'intihar' şüphesi

Jagland’ın avukatı Anders Brosveet, Elden Advokatfirma avukatlık şirketi adına Norveç merkezli Dagbladet gazetesine yaptığı açıklamada, müvekkilinin hastanede tedavi altına alındığını doğruladı. Brosveet, hastaneye yatışın, Jagland’ın cinsel istismar suçundan hüküm giymiş milyarder Jeffrey 'Epstein ile bağlantısına ilişkin ortaya çıkan bilgiler sonrası yaşadığı yoğun baskının bir sonucu olduğunu' söylediNorveç basınında yer alan bazı haberlerde Jagland’ın intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.Ağır yolsuzluk şüphesiyle soruşturuluyorJagland, şubat ayında ağır yolsuzluk şüphesiyle suçlandı ve hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma, ABD Adalet Bakanlığı’nın ocak ayı sonunda Jeffrey Epstein dosyasına ilişkin çok sayıda yeni belge yayımlamasının ardından gündeme geldi.Norveç’in ekonomik suçlarla mücadele birimi Okokrim, Jagland’ın Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği ve Nobel Komitesi başkanlığı dönemlerinde Epstein’den hediyeler ve seyahatler kabul etmiş olabileceğinden şüpheleniyor. Belgelerde, Epstein’ın Jagland ve ailesi için birden fazla seyahatin masraflarını karşılamış göründüğü belirtiliyor.Soruşturma kapsamında Jagland’ın Oslo’nun batı yakasındaki dairesi, Telemark’taki Rauland’da bulunan yazlığı ve Risor’daki bir mülkünde arama yapıldı.Jagland ise konuyla ilgili olarak yalnızca ‘soruşturmanın aydınlatılmasından memnun olduğunu’ ifade etti.Jagland kimdir? Jagland, 1996-1997 yılları arasında Norveç’te İşçi Partisi’nden başbakanlık yaptı. 2000-2002 yıllarında dışişleri bakanı olarak görev alan Jagland, ayrıca Norveç Parlamentosu (Storting) Başkanlığı ve parlamentonun Dışişleri Komitesi başkanlığı görevlerinde bulundu. Uzun yıllar İşçi Partisi’nin liderliğini de üstlendi.2009-2015 yılları arasında Nobel Komitesi başkanlığı yapan Jagland, 2009-2019 döneminde Avrupa Konseyi Genel Sekreteri olarak görev yaptı. Bu görev kapsamında Avrupa’da insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün korunmasından sorumluydu.

