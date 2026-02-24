https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/epstein-sorusturmasinda-gozaltina-alinan-peter-mandelson-kefaletle-serbest-birakildi-1103747305.html

Epstein soruşturmasında gözaltına alınan Peter Mandelson kefaletle serbest bırakıldı

İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi ve İşçi Partisi’nin önde gelen figürlerinden Peter Mandelson, Jeffrey Epstein bağlantılı kamu görevi suistimali soruşturması... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

Londra Metropolitan Polisi, kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına alınan 72 yaşındaki bir kişinin soruşturma sürerken kefaletle serbest bırakıldığını açıkladı. İngiliz polisinin uygulamaları gereği isim paylaşılmadı ancak şüphelinin Mandelson olduğu daha önce doğrulanmıştı. Mandelson, pazartesi günü Londra’daki evinden sivil polisler eşliğinde çıkarılırken görüntülenmişti.Hassas bilgileri Epstein’a aktardığı iddiasıSoruşturma, Mandelson’ın yaklaşık 15 yıl önce hassas hükümet bilgilerini Jeffrey Epstein’a ilettiği iddialarına dayanıyor. Hakkında herhangi bir cinsel suçlama bulunmuyor.ABD Adalet Bakanlığı’nın ocak ayında yayımladığı ve Epstein’la bağlantılı 3 milyondan fazla sayfadan oluşan belge setinde, Mandelson’ın 2009 yılında İngiltere hükümetinin küresel finans krizinin ardından gelir artırma seçeneklerini içeren dahili bir raporuna dair bilgileri Epstein’a aktardığı öne sürüldü. İddialara göre Mandelson ayrıca bankacı primlerine yönelik verginin azaltılması için hükümet içinde girişimde bulunabileceğini ifade etti.Starmer üzerindeki baskı büyüyorABD Büyükelçiliği görevine Başbakan Keir Starmer tarafından atanan Mandelson, Epstein’la dostluğunu 2008’deki mahku miyet sonrası da sürdürdüğünü gösteren e-postaların ortaya çıkmasının ardından görevden alınmıştı.Starmer, atamayla ilgili hata yaptığını kabul etmiş ve Epstein mağdurlarından özür dilemişti. Hükümetin, Mandelson’ın atanmasına ilişkin belgeleri mart ayı başında yayımlamayı planladığı belirtiliyor.Mandelson’ın Londra ve batı İngiltere’deki iki evinde arama yapıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

