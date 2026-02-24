https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/sampiyonlar-ligi-play-off-atletico-madrid-sonunda-club-brugge-engelini-asti-bodoglimt-surpriz-1103777882.html
Şampiyonlar Ligi play-off: Atletico Madrid sonunda Club Brugge engelini aştı, Bodo/Glimt sürpriz peşinde
Şampiyonlar Ligi play-off: Atletico Madrid sonunda Club Brugge engelini aştı, Bodo/Glimt sürpriz peşinde
24.02.2026
Alexander Sörloth’un attığı üç golle Atletico Madrid, Club Brugge’ü 4-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükseldi.Play-off etabında dikkat çeken takımlardan olan Bodo/Glimt ise ilk maçta 3-1 yendiği Inter Milan karşısında tarihi bir sürprize hazırlanıyor. Rövanş öncesi avantaj Norveç temsilcisinde bulunuyor.Öte yandan Newcastle United, Karabağ deplasmanındaki 6-1’lik galibiyetle tur kapısını aralarken, Bayer Leverkusen de ilk maçta Olympiakos karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle avantajı elinde bulunduruyor.
