Şampiyonlar Ligi play-off: Atletico Madrid sonunda Club Brugge engelini aştı, Bodo/Glimt sürpriz peşinde

Atletico Madrid, Alexander Sörloth’un hat-trick yaptığı maçta Club Brugge’ü 4-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükseldi. Bodo/Glimt ise ilk... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

Alexander Sörloth’un attığı üç golle Atletico Madrid, Club Brugge’ü 4-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükseldi.Play-off etabında dikkat çeken takımlardan olan Bodo/Glimt ise ilk maçta 3-1 yendiği Inter Milan karşısında tarihi bir sürprize hazırlanıyor. Rövanş öncesi avantaj Norveç temsilcisinde bulunuyor.Öte yandan Newcastle United, Karabağ deplasmanındaki 6-1’lik galibiyetle tur kapısını aralarken, Bayer Leverkusen de ilk maçta Olympiakos karşısında aldığı 2-0’lık galibiyetle avantajı elinde bulunduruyor.

2026

