Moskova’daki bombalı saldırıyla ilgili ayrıntılar geliyor: Saldırgan kendini patlattı

Rusya Soruşturma Komitesi, dün gece Moskova’nın Savelovskiy tren istasyonu önünde meydana gelene ve bir polis memurunun ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, dün gece Moskova’da meydana gelen olayla ilgili olarak bir açıklamada bulundu.Petrenko, kimliği belirsiz bir adamın, Savelovskiy tren istasyonu önünde devriye görevi yapan trafik polisi memurlarına yaklaşarak üzerindeki bombayı patlattığını bildirerek, “Eylem sonucunda bir trafik polisi memuru ve failin kendisi hayatını kaybetti. İki polis memuru da sağlık kuruluşuna kaldırıldı” ifadesini kullandı.Failin kimliğini tespit etme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen yetkili, “Tanıklar sorgulanıyor ve güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. Soruşturmaya en deneyimli uzmanlar ve adli tıp uzmanları katıldı” diye ekledi.Daha önce Moskova’nın Savelovskiy tren istasyonu önünde saat 00.05 sularında patlamanın meydana geldiği bildirilmişti. Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, bombalı saldırıda Kıdemli Teğmen Denis Bratuşçenko’nun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

