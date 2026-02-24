Türkiye
Moskova’da polise yönelik bombalı saldırı: Biri saldırgan 2 ölü
Moskova’da polise yönelik bombalı saldırı: Biri saldırgan 2 ölü
Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’daki Savelovskiy Tren İstasyonu önünde gece saat 00.05 (TSİ) sularında görev arabasının içinde bulunan trafik polisine kimliği belirsiz bir kişi yaklaştıktan sonra patlamanın meydana geldiği bildirildi.Saldırıda, bir polis memuru hayatını kaybederken iki polis de yaralandı.Güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen yetkililer, saldırganın da olay yerinde öldüğünü tespit etti.Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili güvenlik güçleri mensuplarına yönelik saldırı suçlamasıyla dava dosyasının açıldığını bildirdi.Olayla ilgili soruşturma devam ederken İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, ölen ve yaralanan polis memurlarının ailelerine gereken tüm yardım ve desteğin sağlanacağını açıkladı.Volk, saldırıda hayatını kaybeden Kıdemli Teğmen Denis Bratuşçenko’nun 2019 yılında Moskova polisine katıldığını, iki çocuğu olduğunu anlattı.
06:43 24.02.2026 (güncellendi: 07:49 24.02.2026)
Rusya'nın başkenti Moskova'da Savelovskiy Tren İstasyonu önünde görev yapan trafik polisine yönelik bombalı saldırı meydana geldi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da, polis mensuplarına yönelik bombalı saldırı gerçekleşti. Saldırıda bir polis memurunun hayatını kaybettiği, 2 polisin daha yaralandığını belirtildi.
Rusya İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moskova’daki Savelovskiy Tren İstasyonu önünde gece saat 00.05 (TSİ) sularında görev arabasının içinde bulunan trafik polisine kimliği belirsiz bir kişi yaklaştıktan sonra patlamanın meydana geldiği bildirildi.
Saldırıda, bir polis memuru hayatını kaybederken iki polis de yaralandı.
Güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen yetkililer, saldırganın da olay yerinde öldüğünü tespit etti.
Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili güvenlik güçleri mensuplarına yönelik saldırı suçlamasıyla dava dosyasının açıldığını bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ederken İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, ölen ve yaralanan polis memurlarının ailelerine gereken tüm yardım ve desteğin sağlanacağını açıkladı.
Volk, saldırıda hayatını kaybeden Kıdemli Teğmen Denis Bratuşçenko’nun 2019 yılında Moskova polisine katıldığını, iki çocuğu olduğunu anlattı.
