İngiltere’de özel bir merkez kuruldu: Ukrayna'da çok uluslu güç oluşturmakla ilgilenecek

İngiltere’de özel bir merkez kuruldu: Ukrayna'da çok uluslu güç oluşturmakla ilgilenecek

İngiltere hükümeti, Ukrayna için çok uluslu güç oluşturma çalışmaları kapsamında 70 kişilik bir merkezin kurulacağını duyurdu. 24.02.2026, Sputnik Türkiye

İngiltere hükümetinin yazılı açıklamasında, İngiliz askerlerinin Ukrayna’ya konuşlandırılmasına yönelik hazırlık çalışmaları için de 200 milyon sterlin (yaklaşık 11.8 milyar TL) tahsis edildiği bildirildi.Açıklamada, “Ukrayna için oluşturulan çok uluslu gücün bir parçası olarak 70 kişilik bir merkez faaliyet gösteriyor ve İngiliz birliklerinin konuşlandırılmasına yönelik hazırlıklar hükümet tarafından sağlanan 200 milyon sterlinlik fonla destekleniyor” ifadeleri yer aldı.Daha önce İngiliz hükümeti, Kiev'e ek yardım paketi açıklamıştı. Bu paketin, ülkenin enerji altyapısını desteklemek ve helikopter uzmanlarını yetiştirmek için fon sağlamayı içerdiği belirtilmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO üyesi ülkelerin Ukrayna'ya asker konuşlandırılmasını içeren herhangi bir senaryonun Rusya için kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve ciddi bir tırmanma riski taşıdığını defalarca belirtmişti. Bakanlık, İngiltere ve diğer NATO üyesi ülkelerinde Ukrayna'ya asker konuşlandırılması olasılığına ilişkin yapılan açıklamaları, çatışmayı sürdürmeye teşvik olarak nitelendirmişti.

