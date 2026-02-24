https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/macaristan-basini-kiev-budapeste-ile-olan-anlasmazlik-nedeniyle-iflas-edebilir-1103755495.html
Macaristan basını: Kiev, Budapeşte ile olan anlaşmazlık nedeniyle iflas edebilir
Macaristan basını: Kiev, Budapeşte ile olan anlaşmazlık nedeniyle iflas edebilir
Ukrayna'nın kamu borcunun gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranının 2025'te yüzde 99'a yükselmesinin, alacaklıların bu ülkeyi finanse etme isteğini olumsuz...
Macaristan’ın Mandiner dergisi, Ukrayna ve Macaristan arasındaki soğumanın, Ukrayna ordusu için fon yetersizliğine ve ülkenin Nisan ayına kadar iflas etmesine yol açabileceğini yazdı.Derginin verdiği bilgiye göre, Ukrayna’nın kamu borcunun GSYİH’ye oranı geçen yıl yüzde 99’a ulaştı. Bu durumun, alacaklıların Ukrayna'yı finanse etme isteğini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.Kiev'in ‘Drujba’ petrol boru hattını açmayı reddetmesi nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da kötüleştiğine dikkat çekilen yazıda, bunun sonucunda Budapeşte’nin, Avrupa Birliği'nin (AB) Kiev'e 90 milyar euro’luk ‘savaş kredisi’ verme kararını engellediği kaydedildi. IMF’nin 8 milyar euro’luk finansman programının da bu krediye bağlı olduğu belirtildi.Genel seferberlik koşullarında, Ukrayna bütçesinin üçte birinden fazlasının orduya harcandığını hatırlatan Mandiner, Kiev’in ayrıca askeri sanayisine yatırım yapmaya, emekli maaşlarını ve ücretleri ödemeye, hastane ve okulları bakımlı tutmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı. Hızla azalan devlet hazinesi nedeniyle diğer alanlara kaynak ayırmanın imkansız bir görev gibi göründüğünü yazan dergi, bunun da Kiev'in kaynaklarının tamamen tükendiğini gösterdiğini vurguladı.Ukrayna bütçesi birkaç yıldır rekor düzeyde açık veriyor. Kiev, fon bulmanın giderek zorlaştığını kabul ediyor. Ukrayna medyası ve uzmanları, ortaklardan mali yardım almak için son tarih olarak Nisan ayını göstermişti. Halihazırda, bazı bütçe kalemleri için finansman, geleceğe yönelik ayrılan fonlara başvurulmasıyla sağlanıyor. Bu arada, Batılı ortaklar ve IMF, ülke yetkililerini yeni finansman kaynakları aramaya çağırıyor.
12:22 24.02.2026 (güncellendi: 12:23 24.02.2026)
Macaristan’ın Mandiner dergisi, Ukrayna ve Macaristan arasındaki soğumanın, Ukrayna ordusu için fon yetersizliğine ve ülkenin Nisan ayına kadar iflas etmesine yol açabileceğini yazdı.
Derginin verdiği bilgiye göre, Ukrayna’nın kamu borcunun GSYİH’ye oranı geçen yıl yüzde 99’a ulaştı. Bu durumun, alacaklıların Ukrayna'yı finanse etme isteğini olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.
Kiev'in ‘Drujba’ petrol boru hattını açmayı reddetmesi nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da kötüleştiğine dikkat çekilen yazıda, bunun sonucunda Budapeşte’nin, Avrupa Birliği'nin (AB) Kiev'e 90 milyar euro’luk ‘savaş kredisi’ verme kararını engellediği kaydedildi. IMF’nin 8 milyar euro’luk finansman programının da bu krediye bağlı olduğu belirtildi.
Genel seferberlik koşullarında, Ukrayna bütçesinin üçte birinden fazlasının orduya harcandığını hatırlatan Mandiner, Kiev’in ayrıca askeri sanayisine yatırım yapmaya, emekli maaşlarını ve ücretleri ödemeye, hastane ve okulları bakımlı tutmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı. Hızla azalan devlet hazinesi nedeniyle diğer alanlara kaynak ayırmanın imkansız bir görev gibi göründüğünü yazan dergi, bunun da Kiev'in kaynaklarının tamamen tükendiğini gösterdiğini vurguladı.
Ukrayna bütçesi birkaç yıldır rekor düzeyde açık veriyor. Kiev, fon bulmanın giderek zorlaştığını kabul ediyor. Ukrayna medyası ve uzmanları, ortaklardan mali yardım almak için son tarih olarak Nisan ayını göstermişti. Halihazırda, bazı bütçe kalemleri için finansman, geleceğe yönelik ayrılan fonlara başvurulmasıyla sağlanıyor. Bu arada, Batılı ortaklar ve IMF, ülke yetkililerini yeni finansman kaynakları aramaya çağırıyor.