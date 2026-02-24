https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/abdli-uzman-napolitano-carlson-trumpi-iranla-savastan-vazgecirmeye-calisiyor-1103750148.html
ABD’li uzman Napolitano: Carlson, Trump'ı İran'la savaştan vazgeçirmeye çalışıyor
ABD’li uzman Napolitano: Carlson, Trump'ı İran'la savaştan vazgeçirmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin İran’a yönelik askeri güç kullanmasının neredeyse kesinlik kazandığını dile getiren Napolitano, gazeteci Carlson’un ABD Başkanı Trump’ı bu savaştan... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T11:30+0300
2026-02-24T11:30+0300
2026-02-24T11:32+0300
dünya
abd
andrew napolitano
tucker carlson
donald trump
i̇ran
basra körfezi
askeri operasyon
i̇srail
siyonist
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095946382_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_ba47df4228df8a7f7d89704cd4ab8f60.jpg
Popüler muhafazakar podcast Judging Freedom'ın sunucusu Andrew Napolitano, ABD’nin en popüler muhafazakar gazetecilerinden biri olan Tucker Carlson’un, Başkan Donald Trump'ı İran'la savaşa girmekten vazgeçirmek için “son bir çaba” gösterdiğini söyledi.Napolitano, Rus medyasına yaptığı açıklamada, “Arkadaşım ve eski Fox News meslektaşım Tucker Carlson'ın bugün (23 Şubat) Başkanla birlikte ve onu İran'la savaştan vazgeçirmeye yönelik son bir çaba gösterdiğini öğrendim” ifadesini kullandı.ABD’nin İran’a yönelik askeri gücü kullanmasının neredeyse kesinlik kazandığını dile getiren uzman, “Tek mesele, bu harekatın çapının ne kadar geniş olacağı” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:ABD'nin İran'a karşı olası harekatının, diğer şeylerin yanı sıra, Tahran'daki hükümeti hedef almasının beklendiğini söyleyen Napolitano, “Nükleer silahlarla ilgili konuşmalar sadece bir bahane” diye altını çizdi.İsrail ve onu aktif olarak destekleyen ABD’li çevrelerin, İran'da bir ‘kukla hükümet’ kurmaya çalıştığını kaydeden uzman, bu kişilerin amacının “rejimi devirmek” olduğunu belirterek, “Yoksa demokrasiyi umursadıkları yok" diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/moskovadaki-bombali-saldiriyla-ilgili-ayrintilar-geliyor-saldirgan-kendini-patlatti-1103748768.html
i̇ran
basra körfezi
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095946382_107:0:1307:900_1920x0_80_0_0_05e520b7ae0102c544e29ea4e9d6df5f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, andrew napolitano, tucker carlson, donald trump, i̇ran, basra körfezi, askeri operasyon, i̇srail, siyonist
abd, andrew napolitano, tucker carlson, donald trump, i̇ran, basra körfezi, askeri operasyon, i̇srail, siyonist
ABD’li uzman Napolitano: Carlson, Trump'ı İran'la savaştan vazgeçirmeye çalışıyor
11:30 24.02.2026 (güncellendi: 11:32 24.02.2026)
ABD’nin İran’a yönelik askeri güç kullanmasının neredeyse kesinlik kazandığını dile getiren Napolitano, gazeteci Carlson’un ABD Başkanı Trump’ı bu savaştan vazgeçirmeye çalıştığını belirtti.
Popüler muhafazakar podcast Judging Freedom'ın sunucusu Andrew Napolitano, ABD’nin en popüler muhafazakar gazetecilerinden biri olan Tucker Carlson’un, Başkan Donald Trump'ı İran'la savaşa girmekten vazgeçirmek için “son bir çaba” gösterdiğini söyledi.
Napolitano, Rus medyasına yaptığı açıklamada, “Arkadaşım ve eski Fox News meslektaşım Tucker Carlson'ın bugün (23 Şubat) Başkanla birlikte ve onu İran'la savaştan vazgeçirmeye yönelik son bir çaba gösterdiğini öğrendim” ifadesini kullandı.
ABD’nin İran’a yönelik askeri gücü kullanmasının neredeyse kesinlik kazandığını dile getiren uzman, “Tek mesele, bu harekatın çapının ne kadar geniş olacağı” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Siyonist çevrelerden Trump üzerindeki baskı o kadar büyük ve [ABD'nin] askeri gücünün orada (Basra Körfezi'nde) yoğunlaşması o kadar önemli ve maliyetli ki, Trump tetiği çekmek zorunda kalacağını hissedecek. Mesele ‘eğer’ değil, ‘ne zaman’. İkinci mesele, bir dizi iğne deliği saldırısından mı yoksa kara saldırısı değil, tam ölçekli bir hava saldırısından mı bahsettiğimizle ilgili.
ABD'nin İran'a karşı olası harekatının, diğer şeylerin yanı sıra, Tahran'daki hükümeti hedef almasının beklendiğini söyleyen Napolitano, “Nükleer silahlarla ilgili konuşmalar sadece bir bahane” diye altını çizdi.
İsrail ve onu aktif olarak destekleyen ABD’li çevrelerin, İran'da bir ‘kukla hükümet’ kurmaya çalıştığını kaydeden uzman, bu kişilerin amacının “rejimi devirmek” olduğunu belirterek, “Yoksa demokrasiyi umursadıkları yok" diye ekledi.