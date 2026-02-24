https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/abdli-uzman-napolitano-carlson-trumpi-iranla-savastan-vazgecirmeye-calisiyor-1103750148.html

ABD’li uzman Napolitano: Carlson, Trump'ı İran'la savaştan vazgeçirmeye çalışıyor

Popüler muhafazakar podcast Judging Freedom'ın sunucusu Andrew Napolitano, ABD’nin en popüler muhafazakar gazetecilerinden biri olan Tucker Carlson’un, Başkan Donald Trump'ı İran'la savaşa girmekten vazgeçirmek için “son bir çaba” gösterdiğini söyledi.Napolitano, Rus medyasına yaptığı açıklamada, “Arkadaşım ve eski Fox News meslektaşım Tucker Carlson'ın bugün (23 Şubat) Başkanla birlikte ve onu İran'la savaştan vazgeçirmeye yönelik son bir çaba gösterdiğini öğrendim” ifadesini kullandı.ABD’nin İran’a yönelik askeri gücü kullanmasının neredeyse kesinlik kazandığını dile getiren uzman, “Tek mesele, bu harekatın çapının ne kadar geniş olacağı” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:ABD'nin İran'a karşı olası harekatının, diğer şeylerin yanı sıra, Tahran'daki hükümeti hedef almasının beklendiğini söyleyen Napolitano, “Nükleer silahlarla ilgili konuşmalar sadece bir bahane” diye altını çizdi.İsrail ve onu aktif olarak destekleyen ABD’li çevrelerin, İran'da bir ‘kukla hükümet’ kurmaya çalıştığını kaydeden uzman, bu kişilerin amacının “rejimi devirmek” olduğunu belirterek, “Yoksa demokrasiyi umursadıkları yok" diye ekledi.

