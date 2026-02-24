Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna'ya nükleer silah tedariki nükleer savaşa yol açar
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna’ya nükleer silah tedariki nükleer savaşa yol açar
Fransa ve İngiltere’nin Ukrayna’ya olası nükleer silah tedarikinin suç olacağını vurgulayan Volodin, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Fransa ve İngiltere’nin parlamentolarına, Ukrayna’yı nükleer silahla donatmayı önerenlere karşı soruşturma başlatma çağrısında bulundu.Duma Basın Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Volodin, “Bu tür eylemler nükleer savaşa yol açabilecek bir suç. Bu kabul edilemez” ifadesini kullandı.Paris ve Londra’nın Kiev'i nükleer silah ve bu silahı fırlatma araçları ile donatmaya hazırlandığı yönündeki bilginin acil müdahale gerektirdiğini kaydeden Duma Başkanı, şunu dedi:Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığını açıklamıştı.
Duma Başkanı Volodin: Ukrayna’ya nükleer silah tedariki nükleer savaşa yol açar

13:23 24.02.2026
Fransa ve İngiltere’nin Ukrayna’ya olası nükleer silah tedarikinin suç olacağını vurgulayan Volodin, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Fransa ve İngiltere’nin parlamentolarına, Ukrayna’yı nükleer silahla donatmayı önerenlere karşı soruşturma başlatma çağrısında bulundu.
Duma Basın Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Volodin, “Bu tür eylemler nükleer savaşa yol açabilecek bir suç. Bu kabul edilemez” ifadesini kullandı.
Paris ve Londra’nın Kiev'i nükleer silah ve bu silahı fırlatma araçları ile donatmaya hazırlandığı yönündeki bilginin acil müdahale gerektirdiğini kaydeden Duma Başkanı, şunu dedi:
Fransa ve İngiltere parlamentolarına, uluslararası hukukun ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın ihlali olan bu suç komplosuna karışan yetkililerin tespit edilmesi ve bu bilgilerle ilgili parlamenter soruşturma yürütülmesi önerisini içerecek bir mektubun hazırlanması uygun olur.
Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığını açıklamıştı.
UKRAYNA KRİZİ
