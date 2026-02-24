Duma Başkanı Volodin: Ukrayna’ya nükleer silah tedariki nükleer savaşa yol açar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/duma-baskani-volodin-ukraynaya-nukleer-silah-tedariki-nukleer-savasa-yol-acar-1103759294.html
Fransa ve İngiltere’nin Ukrayna’ya olası nükleer silah tedarikinin suç olacağını vurgulayan Volodin, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. 24.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Fransa ve İngiltere’nin parlamentolarına, Ukrayna’yı nükleer silahla donatmayı önerenlere karşı soruşturma başlatma çağrısında bulundu.Duma Basın Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Volodin, “Bu tür eylemler nükleer savaşa yol açabilecek bir suç. Bu kabul edilemez” ifadesini kullandı.Paris ve Londra’nın Kiev'i nükleer silah ve bu silahı fırlatma araçları ile donatmaya hazırlandığı yönündeki bilginin acil müdahale gerektirdiğini kaydeden Duma Başkanı, şunu dedi:Daha önce Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere ve Fransa'nın Kiev rejimine nükleer bomba veya en azından 'kirli bomba' vermeyi planladığını açıklamıştı.
