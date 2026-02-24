Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/peskov-rusya-ukrayna-muzakerelerinde-londra-ve-parisin-kieve-nukleer-silah-verme-planlarini-hesaba-1103758686.html
Peskov: Rusya, Ukrayna müzakerelerinde Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planlarını hesaba katacak
Peskov: Rusya, Ukrayna müzakerelerinde Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planlarını hesaba katacak
24.02.2026
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna müzakerelerinde Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planlarını hesaba katacağını belirtti.

🗣Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamaları:

🔴Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah vermeye hazırlandığına dair verileri, nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi için tehdit oluşturması açısından son derece önemli

🔴Ukrayna müzakerelerinde Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planlarını hesaba katacağız

🔴Ukrayna müzakerelerinin bir sonraki turunun kesin tarihi henüz belli değil

🔴Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi umudunu özel askeri harekatın başından beri hiç kaybetmedi

🔴Telegram'da Rusya için potansiyel tehlike oluşturabilecek birçok içerik tespit ediliyor, ancak Telegram yönetimi Moskova'yla işbirliği yapmak istemiyor

🔴Kremlin, Telegram dahil bu tür uygulamaların engellenmesine dair karar alma yetkisine sahip değil
Peskov: Rusya, Ukrayna müzakerelerinde Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planlarını hesaba katacak

İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer silah verme planları Kremlin'de tepkiyle karşılanırken Peskov, bu hususun müzakerelerde dikkate alacağı mesajını verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna müzakerelerinde Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planlarını hesaba katacağını belirtti.

🗣Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamaları:

🔴Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah vermeye hazırlandığına dair verileri, nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi için tehdit oluşturması açısından son derece önemli

🔴Ukrayna müzakerelerinde Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planlarını hesaba katacağız

🔴Ukrayna müzakerelerinin bir sonraki turunun kesin tarihi henüz belli değil

🔴Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi umudunu özel askeri harekatın başından beri hiç kaybetmedi

🔴Telegram'da Rusya için potansiyel tehlike oluşturabilecek birçok içerik tespit ediliyor, ancak Telegram yönetimi Moskova'yla işbirliği yapmak istemiyor

🔴Kremlin, Telegram dahil bu tür uygulamaların engellenmesine dair karar alma yetkisine sahip değil

SVR, Ukrayna'nın Rusya'yı muharebe sahasında yenilgiye uğratamayacağının farkına varan İngiltere ve Fransa'nın Kiev'i nükleer bombayla donatarak gerilimi tırmandırma planları yaptığını vurgulamıştı.

