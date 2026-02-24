Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna müzakerelerinde Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planlarını hesaba katacağını belirtti.



🗣Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamaları:



🔴Rusya Dış İstihbarat Servisi'nin (SVR) Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah vermeye hazırlandığına dair verileri, nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi için tehdit oluşturması açısından son derece önemli



🔴Ukrayna müzakerelerinde Londra ve Paris'in Kiev'e nükleer silah verme planlarını hesaba katacağız



🔴Ukrayna müzakerelerinin bir sonraki turunun kesin tarihi henüz belli değil



🔴Rusya, Ukrayna'daki çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi umudunu özel askeri harekatın başından beri hiç kaybetmedi



🔴Telegram'da Rusya için potansiyel tehlike oluşturabilecek birçok içerik tespit ediliyor, ancak Telegram yönetimi Moskova'yla işbirliği yapmak istemiyor



🔴Kremlin, Telegram dahil bu tür uygulamaların engellenmesine dair karar alma yetkisine sahip değil