Adalet Bakanı Gürlek: Yargı bağımsızlığı bizim için bir temenni değil
Adalet Bakanı Gürlek: Yargı bağımsızlığı bizim için bir temenni değil
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı bağımsızlığının vazgeçilmez bir ilke olduğunu belirterek, güçlü bir yargının ancak güçlü kurumlar ve sağlam bir meslek... 24.02.2026
2026-02-24T22:23+0300
2026-02-24T22:23+0300
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Ankara Hakimevi’nde düzenlenen iftar programına Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldı.Programda konuşan Bakan Gürlek, ''Yargı bağımsızlığı bizim için bir temenni değil, vazgeçilmez bir ilkedir. Güçlü bir yargı, güçlü kurumlarla ve güçlü bir meslek onuruyla ayakta durur" dedi.Bakan Gürlek, adaletin yalnızca doğru karar vermek değil, toplumun o kararın adil olduğuna inanmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, güvenin en kıymetli sermaye olduğunu sözlerine ekledi.
Adalet Bakanı Gürlek: Yargı bağımsızlığı bizim için bir temenni değil

Abone ol
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı bağımsızlığının vazgeçilmez bir ilke olduğunu belirterek, güçlü bir yargının ancak güçlü kurumlar ve sağlam bir meslek onuruyla ayakta kalabileceğini ifade etti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Ankara Hakimevi’nde düzenlenen iftar programına Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldı.
Programda konuşan Bakan Gürlek, ''Yargı bağımsızlığı bizim için bir temenni değil, vazgeçilmez bir ilkedir. Güçlü bir yargı, güçlü kurumlarla ve güçlü bir meslek onuruyla ayakta durur" dedi.
Bakan Gürlek, adaletin yalnızca doğru karar vermek değil, toplumun o kararın adil olduğuna inanmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, güvenin en kıymetli sermaye olduğunu sözlerine ekledi.
