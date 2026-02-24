https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/adalet-bakani-gurlek-yargi-bagimsizligi-bizim-icin-bir-temenni-degil-1103777128.html

Adalet Bakanı Gürlek: Yargı bağımsızlığı bizim için bir temenni değil

Adalet Bakanı Gürlek: Yargı bağımsızlığı bizim için bir temenni değil

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı bağımsızlığının vazgeçilmez bir ilke olduğunu belirterek, güçlü bir yargının ancak güçlü kurumlar ve sağlam bir meslek... 24.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-24T22:23+0300

2026-02-24T22:23+0300

2026-02-24T22:23+0300

türki̇ye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

adalet

adalet bakanlığı

adalet bakanı

türkiye adalet bakanlığı

akın gürlek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103776957_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_cda93989e335905a819bfb102c28c33c.jpg

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Ankara Hakimevi’nde düzenlenen iftar programına Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldı.Programda konuşan Bakan Gürlek, ''Yargı bağımsızlığı bizim için bir temenni değil, vazgeçilmez bir ilkedir. Güçlü bir yargı, güçlü kurumlarla ve güçlü bir meslek onuruyla ayakta durur" dedi.Bakan Gürlek, adaletin yalnızca doğru karar vermek değil, toplumun o kararın adil olduğuna inanmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, güvenin en kıymetli sermaye olduğunu sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/tbmm-baskani-kurtulmustan-mhp-genel-baskani-bahceliye-ziyaret-1103759997.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hakimler ve savcılar kurulu (hsk), adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, türkiye adalet bakanlığı, akın gürlek