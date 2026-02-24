https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/adalet-bakani-gurlek-yargi-bagimsizligi-bizim-icin-bir-temenni-degil-1103777128.html
Adalet Bakanı Gürlek: Yargı bağımsızlığı bizim için bir temenni değil
Adalet Bakanı Gürlek: Yargı bağımsızlığı bizim için bir temenni değil
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı bağımsızlığının vazgeçilmez bir ilke olduğunu belirterek, güçlü bir yargının ancak güçlü kurumlar ve sağlam bir meslek... 24.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-24T22:23+0300
2026-02-24T22:23+0300
2026-02-24T22:23+0300
türki̇ye
hakimler ve savcılar kurulu (hsk)
adalet
adalet bakanlığı
adalet bakanı
türkiye adalet bakanlığı
akın gürlek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103776957_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_cda93989e335905a819bfb102c28c33c.jpg
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Ankara Hakimevi’nde düzenlenen iftar programına Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldı.Programda konuşan Bakan Gürlek, ''Yargı bağımsızlığı bizim için bir temenni değil, vazgeçilmez bir ilkedir. Güçlü bir yargı, güçlü kurumlarla ve güçlü bir meslek onuruyla ayakta durur" dedi.Bakan Gürlek, adaletin yalnızca doğru karar vermek değil, toplumun o kararın adil olduğuna inanmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, güvenin en kıymetli sermaye olduğunu sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/tbmm-baskani-kurtulmustan-mhp-genel-baskani-bahceliye-ziyaret-1103759997.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103776957_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_c35e885f29d165d3854d12c633113d8f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, türkiye adalet bakanlığı, akın gürlek
hakimler ve savcılar kurulu (hsk), adalet, adalet bakanlığı, adalet bakanı, türkiye adalet bakanlığı, akın gürlek
Adalet Bakanı Gürlek: Yargı bağımsızlığı bizim için bir temenni değil
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı bağımsızlığının vazgeçilmez bir ilke olduğunu belirterek, güçlü bir yargının ancak güçlü kurumlar ve sağlam bir meslek onuruyla ayakta kalabileceğini ifade etti.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Ankara Hakimevi’nde düzenlenen iftar programına Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldı.
Programda konuşan Bakan Gürlek, ''Yargı bağımsızlığı bizim için bir temenni değil, vazgeçilmez bir ilkedir. Güçlü bir yargı, güçlü kurumlarla ve güçlü bir meslek onuruyla ayakta durur" dedi.
Bakan Gürlek, adaletin yalnızca doğru karar vermek değil, toplumun o kararın adil olduğuna inanmasını sağlamak olduğunu vurgulayarak, güvenin en kıymetli sermaye olduğunu sözlerine ekledi.