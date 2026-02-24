https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/tbmm-baskani-kurtulmustan-mhp-genel-baskani-bahceliye-ziyaret-1103759997.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür ziyareti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür ziyareti

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. 24.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-24T13:49+0300

2026-02-24T13:49+0300

2026-02-24T14:04+0300

türki̇ye

numan kurtulmuş

milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu

tbmm

mhp

devlet bahçeli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103759684_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_07794504ab5f46ee92fde60cedbf6f72.jpg

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Yaklaşık 30 dakika süren görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu süreçlerindeki öncülüğü, desteği dolayısıyla teşekkür etmek için MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret ettiğini söyledi. Diğer siyasi parti genel başkanlarıyla da görüşecekKomisyonda yer alan siyasi partilerin genel başkanlarıyla da görüşeceğini hatırlatan Kurtulmuş, "Türkiye için tarihi bir eşikti. Henüz iş bütünüyle bitmiş değil ama Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir. Daha evvel defalarca terörün bitirilmesiyle ilgili denenmiş olan çalışmalar ne yazık ki çeşitli nedenlerle Meclis zeminine taşınamamış, partilerimizin ortak kanaatiyle belli noktaya getirilememiştir. İlk sefer, geçmişteki bu değerli müktesebatın üstünde ilerlenerek TBMM'de bulunan partilerin bir tanesi dışında tamamının katıldığı komisyon oluşturuldu, son derece değerli dinlemeler yapıldı." diye konuştu. Komisyonda bulunan bütün partilerinin ortak çalışması Komisyonun çalışmalarının ardından partilerin ortaklaştığı bir raporun, metnin ortaya çıktığını vurgulayan Kurtulmuş sözlerini şöyle sürdürdü: "Metnin yayımlanmasından sonra gördüğümüz şudur: toplumun geniş kesimleri bu metinle ilgili büyük bir memnuniyet içerisindedir. Bu metin, hiçbir siyasi partinin görüşü değildir. 1-2 siyasi partinin ortak görüşü değildir. Komisyonda bulunan bütün partilerin ortak çalışmaları olarak gündeme gelmiş, oylanmış ve daha da önemlisi 50 milletvekilinden 47'sinin oyuyla kabul edilmiştir. Bundan sonraki sürecin de titizlikle takip edilmesi, TBMM çatısı altında oluşturulan fevkalade olgun, demokratik yaklaşımın bundan sonra da sürdürülmesi ve Türkiye'nin bu meseleyi ilanihaye tarihin tozlu raflarına göndermesi için hep beraber yine aynı şekilde açıklıkla, samimiyetle, şeffaf şekilde çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. TBMM, üzerine düşenleri, Genel Kurulda üzerine düşen yasaları hazırlayarak kısa süre içerisinde olgunlaştırılmasını temenni ediyoruz."MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahçeli'nin diğer siyasi partilere de destek ve örnek olduğunu söyledi. Kurtulmuş'a, açıklamaları sırasında MHP Genel Başkanı Bahçeli de eşlik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/mhp-genel-baskani-bahceli-mebin-ramazan-genelgesini-sonuna-kadar-destekliyorum-1103748981.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

numan kurtulmuş, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu, tbmm, mhp, devlet bahçeli