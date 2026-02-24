Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/abdye-ait-uss-gerald-r-ford-girite-demirledi-1103757843.html
ABD’ye ait USS Gerald R. Ford Girit’e demirledi
ABD’ye ait USS Gerald R. Ford Girit’e demirledi
Sputnik Türkiye
Ortadoğu’ya askeri yığınak yapan ABD’ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Yunanistan’ın Girit Adası’na demirledi.
2026-02-24T12:52+0300
2026-02-24T13:22+0300
dünya
i̇ran
abd
uss gerald r. forf
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103758117_0:0:987:555_1920x0_80_0_0_01c067d4072731142d289ac557e97f03.jpg
Ortadoğu’ya askeri yığınak yapan ABD’ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Yunanistan’ın Girit Adası’na demirledi. İran ile ABD, perşembe günü tekrar müzakere masasına oturmaya hazırlanırken, geminin İran’a birkaç gün mesafede olduğu belirtiliyor.Akdeniz'e gitmesi planlanan ancak ABD'nin o dönem Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik saldırısı nedeniyle Karayipler'e gönderdiği USS Gerald R. Ford uçak gemisinin görev süresi, bu yılın başında uzatılarak İran'a olası saldırılara destek amacıyla Ortadoğu'ya yönlendirilmişti.Askeri sevkiyat sürüyorGeçen hafta ABD'nin Virginia eyaletindeki Joint Base Langley-Eustis Üssü'nden havalanan 12 adet F-22 tipi savaş uçağı, altılı gruplar halinde Atlantik’i geçerek İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü'ne ulaşmıştı.Bir yakıt ikmal tankerindeki teknik arıza nedeniyle kısa süreli rötar yaşayan savaş uçaklarının, yarın Ortadoğu’ya doğru yolculuklarına devam etmesi bekleniyor. Casus uçaklara yakıt ikmaliABD, 6 adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağını da Ortadoğu'ya gönderdi. Öte yandan, Doğu Akdeniz semalarında ABD Hava Kuvvetlerine ait tanker uçaklarının casus uçaklara yakıt ikmali yaptığı gözlendi. Bu faaliyetler, karada İran'ın bazı sıcak noktalarını gözetleyen birinci sınıf ekipmanın çalışıyor olduğu şeklinde yorumlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/abd---iran-gerilimi-ben-guriona-askeri-nakliye-ve-yakit-ikmal-ucaklari-indi-1103737628.html
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/18/1103758117_117:0:960:632_1920x0_80_0_0_5a94a70ce966641b98351da61940d235.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, uss gerald r. ford, girit, yunanistan, akdeniz, ortadoğu, savaş ihtimali, abd iran'a saldıracak mı?, müzakereler, ne zaman?, haberler, abd-iran haberleri, dünya haberleri, savaş haberleri
abd, uss gerald r. ford, girit, yunanistan, akdeniz, ortadoğu, savaş ihtimali, abd iran'a saldıracak mı?, müzakereler, ne zaman?, haberler, abd-iran haberleri, dünya haberleri, savaş haberleri

ABD’ye ait USS Gerald R. Ford Girit’e demirledi

12:52 24.02.2026 (güncellendi: 13:22 24.02.2026)
ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford Girit adasına demirledi
ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford Girit adasına demirledi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2026
Abone ol
Ortadoğu’ya askeri yığınak yapan ABD’ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Yunanistan’ın Girit Adası’na demirledi. İran ile ABD, perşembe günü tekrar müzakere masasına oturmaya hazırlanırken, geminin İran’a birkaç gün mesafede olduğu belirtiliyor.
Ortadoğu’ya askeri yığınak yapan ABD’ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Yunanistan’ın Girit Adası’na demirledi. İran ile ABD, perşembe günü tekrar müzakere masasına oturmaya hazırlanırken, geminin İran’a birkaç gün mesafede olduğu belirtiliyor.
ABD-İran heyetleri bu perşembe günü Cenevre'de tekrar bir araya gelecek. New York Times gazetesi, görüşmelerin başarısız olması halinde ABD'nin İran'a saldırabileceğini bildirmişti.
Akdeniz'e gitmesi planlanan ancak ABD'nin o dönem Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik saldırısı nedeniyle Karayipler'e gönderdiği USS Gerald R. Ford uçak gemisinin görev süresi, bu yılın başında uzatılarak İran'a olası saldırılara destek amacıyla Ortadoğu'ya yönlendirilmişti.

Askeri sevkiyat sürüyor

Geçen hafta ABD'nin Virginia eyaletindeki Joint Base Langley-Eustis Üssü'nden havalanan 12 adet F-22 tipi savaş uçağı, altılı gruplar halinde Atlantik’i geçerek İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü'ne ulaşmıştı.
Bir yakıt ikmal tankerindeki teknik arıza nedeniyle kısa süreli rötar yaşayan savaş uçaklarının, yarın Ortadoğu’ya doğru yolculuklarına devam etmesi bekleniyor.

Casus uçaklara yakıt ikmali

ABD, 6 adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağını da Ortadoğu'ya gönderdi. Öte yandan, Doğu Akdeniz semalarında ABD Hava Kuvvetlerine ait tanker uçaklarının casus uçaklara yakıt ikmali yaptığı gözlendi.
Bu faaliyetler, karada İran'ın bazı sıcak noktalarını gözetleyen birinci sınıf ekipmanın çalışıyor olduğu şeklinde yorumlandı.
Ben Gurion Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
DÜNYA
ABD - İran gerilimi: Ben Gurion’a askeri nakliye ve yakıt ikmal uçakları indi
Dün, 20:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала