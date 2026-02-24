https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/abdye-ait-uss-gerald-r-ford-girite-demirledi-1103757843.html
ABD’ye ait USS Gerald R. Ford Girit’e demirledi
Ortadoğu’ya askeri yığınak yapan ABD’ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Yunanistan’ın Girit Adası’na demirledi.
Ortadoğu’ya askeri yığınak yapan ABD’ye ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Yunanistan’ın Girit Adası’na demirledi. İran ile ABD, perşembe günü tekrar müzakere masasına oturmaya hazırlanırken, geminin İran’a birkaç gün mesafede olduğu belirtiliyor.Akdeniz'e gitmesi planlanan ancak ABD'nin o dönem Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik saldırısı nedeniyle Karayipler'e gönderdiği USS Gerald R. Ford uçak gemisinin görev süresi, bu yılın başında uzatılarak İran'a olası saldırılara destek amacıyla Ortadoğu'ya yönlendirilmişti.Askeri sevkiyat sürüyorGeçen hafta ABD'nin Virginia eyaletindeki Joint Base Langley-Eustis Üssü'nden havalanan 12 adet F-22 tipi savaş uçağı, altılı gruplar halinde Atlantik’i geçerek İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü'ne ulaşmıştı.Bir yakıt ikmal tankerindeki teknik arıza nedeniyle kısa süreli rötar yaşayan savaş uçaklarının, yarın Ortadoğu’ya doğru yolculuklarına devam etmesi bekleniyor. Casus uçaklara yakıt ikmaliABD, 6 adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağını da Ortadoğu'ya gönderdi. Öte yandan, Doğu Akdeniz semalarında ABD Hava Kuvvetlerine ait tanker uçaklarının casus uçaklara yakıt ikmali yaptığı gözlendi. Bu faaliyetler, karada İran'ın bazı sıcak noktalarını gözetleyen birinci sınıf ekipmanın çalışıyor olduğu şeklinde yorumlandı.
ABD-İran heyetleri bu perşembe günü Cenevre'de tekrar bir araya gelecek. New York Times gazetesi, görüşmelerin başarısız olması halinde ABD'nin İran'a saldırabileceğini
bildirmişti.
Akdeniz'e gitmesi planlanan ancak ABD'nin o dönem Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik saldırısı nedeniyle Karayipler'e gönderdiği USS Gerald R. Ford uçak gemisinin görev süresi, bu yılın başında uzatılarak İran'a olası saldırılara destek amacıyla Ortadoğu'ya yönlendirilmişti.
Geçen hafta ABD'nin Virginia eyaletindeki Joint Base Langley-Eustis Üssü'nden havalanan 12 adet F-22 tipi savaş uçağı, altılı gruplar halinde Atlantik’i geçerek İngiltere'deki RAF Lakenheath Üssü'ne ulaşmıştı.
Bir yakıt ikmal tankerindeki teknik arıza nedeniyle kısa süreli rötar yaşayan savaş uçaklarının, yarın Ortadoğu’ya doğru yolculuklarına devam etmesi bekleniyor.
Casus uçaklara yakıt ikmali
ABD, 6 adet E-3 Sentry AWACS havadan komuta ve kontrol uçağını da Ortadoğu'ya gönderdi. Öte yandan, Doğu Akdeniz semalarında ABD Hava Kuvvetlerine ait tanker uçaklarının casus uçaklara yakıt ikmali yaptığı gözlendi.
Bu faaliyetler, karada İran'ın bazı sıcak noktalarını gözetleyen birinci sınıf ekipmanın çalışıyor olduğu şeklinde yorumlandı.