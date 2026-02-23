https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/abd---iran-gerilimi-ben-guriona-askeri-nakliye-ve-yakit-ikmal-ucaklari-indi-1103737628.html
ABD - İran gerilimi: Ben Gurion’a askeri nakliye ve yakıt ikmal uçakları indi
Sputnik Türkiye
ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırıya hazırlandığı yönündeki değerlendirmeler sürerken, Amerikan askeri nakliye ve yakıt ikmal uçakları Ben Gurion... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
Amerikan askeri nakliye ve yakıt ikmal uçakları Ben Gurion Havalimanı'na indi.Bölgedeki askeri sevkiyat kapsamında, uçak gemisi USS Gerald R. Ford’un Karayipler’den intikalinin ardından Girit açıklarında tespit edildiği ve olası bir İran misillemesine karşı İsrail şehirlerinin savunmasına destek amacı taşıdığı bildirildi.Öte yandan ABD, Beyrut’taki diplomatik varlığını azaltma kararı aldı. ABD Büyükelçiliği’nin zorunlu olmayan personeli ve aileleri dahil yaklaşık 50 kişinin tahliye edildiği, temsilciliğin temel kadroyla faaliyetini sürdürdüğü açıklandı.Washington’dan gelen bir diğer gelişmede ise Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun planlanan ziyareti ertelendi.
i̇ran
SON HABERLER
tr_TR
