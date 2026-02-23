https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/nyt-trump-gorusmeler-basarisiz-olursa-irana-saldirabilir-1103727255.html

NYT: Trump, görüşmeler başarısız olursa İran'a saldırabilir

NYT: Trump, görüşmeler başarısız olursa İran'a saldırabilir

New York Times'ın (NYT) üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yürütülen müzakerelerin başarısız olması ya da olası... 23.02.2026

New York Times (NYT) tarafından hükümet içi görüşmelere aşina kaynaklara dayandırılan haberde, Donald Trump’ın, danışmanlarına diplomasi sonuçsuz kalırsa ya da ilk aşamada planlanan sınırlı hava saldırıları İran’ı geri adım attırmazsa, “çok daha büyük bir askeri operasyonu” gündeme alabileceğini söylediği aktarıldı.Habere göre Trump, özellikle İran’ın nükleer programını durdurmaya yönelik baskıyı artırmak amacıyla, ülke yönetimini hedef alan daha kapsamlı bir stratejiyi masada tutuyor. Ancak şu aşamada resmi ve nihai bir kararın alınmadığı vurgulanıyor.Sınırlı hava saldırısı seçeneği öne çıkıyorABD Başkanı Trump’ın, İran’a “anlaşmanın en iyi seçenek olduğunu göstermek” amacıyla öncelikle sınırlı bir askeri operasyon düzenlemeye daha sıcak baktığı belirtiliyor. Cuma günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’a yönelik sınırlı hava saldırısı planlayıp planlamadığı sorusuna, bu ihtimali değerlendirdiğini ifade etti.Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, İran’a doğru “büyük bir donanmanın” ilerlediğini söylemiş ve Tahran yönetiminin, nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasını içeren adil ve eşitlikçi bir anlaşmayı kabul etmesini umduğunu dile getirmişti.USS Gerald Ford Ortadoğu yolundaAskeri kaynaklar, USS Gerald Ford uçak gemisi görev grubunun Orta Doğu’ya doğru ilerlediğini ve Akdeniz’i geçerek İsrail kıyılarına yaklaşmak üzere olduğunu aktardı. Bu gelişme, Washington’un bölgede askeri caydırıcılığı artırma niyetinin somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.Uzmanlar, ABD’nin bölgeye yaptığı askeri sevkiyatın, İran’a yönelik olası bir operasyonun hazırlık aşaması olabileceğine dikkat çekiyor.Tahran’dan sert mesaj: Zenginleştirmeden vazgeçmeyizÖte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, 8 Şubat’ta yaptığı açıklamada, İslam Cumhuriyeti’nin savaş riskine rağmen uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceğini açıkça dile getirdi.Tahran yönetimi, nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu savunurken, Washington yönetimi İran’ın nükleer silah kapasitesine ulaşmasını “kırmızı çizgi” olarak tanımlıyor.

i̇ran

tahran

washington

