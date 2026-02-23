https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/nyt-trump-gorusmeler-basarisiz-olursa-irana-saldirabilir-1103727255.html
NYT: Trump, görüşmeler başarısız olursa İran'a saldırabilir
NYT: Trump, görüşmeler başarısız olursa İran'a saldırabilir
Sputnik Türkiye
New York Times’ın (NYT) üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen müzakerelerin başarısız olması ya da olası... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T16:00+0300
2026-02-23T16:00+0300
2026-02-23T16:00+0300
dünya
abd
donald trump
i̇ran
tahran
washington
the new york times (nyt)
new york times
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103285629_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8689ee1d96f6341808044e90132aa640.jpg
New York Times (NYT) tarafından hükümet içi görüşmelere aşina kaynaklara dayandırılan haberde, Donald Trump’ın, danışmanlarına diplomasi sonuçsuz kalırsa ya da ilk aşamada planlanan sınırlı hava saldırıları İran’ı geri adım attırmazsa, “çok daha büyük bir askeri operasyonu” gündeme alabileceğini söylediği aktarıldı.Habere göre Trump, özellikle İran’ın nükleer programını durdurmaya yönelik baskıyı artırmak amacıyla, ülke yönetimini hedef alan daha kapsamlı bir stratejiyi masada tutuyor. Ancak şu aşamada resmi ve nihai bir kararın alınmadığı vurgulanıyor.Sınırlı hava saldırısı seçeneği öne çıkıyorABD Başkanı Trump’ın, İran’a “anlaşmanın en iyi seçenek olduğunu göstermek” amacıyla öncelikle sınırlı bir askeri operasyon düzenlemeye daha sıcak baktığı belirtiliyor. Cuma günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’a yönelik sınırlı hava saldırısı planlayıp planlamadığı sorusuna, bu ihtimali değerlendirdiğini ifade etti.Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, İran’a doğru “büyük bir donanmanın” ilerlediğini söylemiş ve Tahran yönetiminin, nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasını içeren adil ve eşitlikçi bir anlaşmayı kabul etmesini umduğunu dile getirmişti.USS Gerald Ford Ortadoğu yolundaAskeri kaynaklar, USS Gerald Ford uçak gemisi görev grubunun Orta Doğu’ya doğru ilerlediğini ve Akdeniz’i geçerek İsrail kıyılarına yaklaşmak üzere olduğunu aktardı. Bu gelişme, Washington’un bölgede askeri caydırıcılığı artırma niyetinin somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.Uzmanlar, ABD’nin bölgeye yaptığı askeri sevkiyatın, İran’a yönelik olası bir operasyonun hazırlık aşaması olabileceğine dikkat çekiyor.Tahran’dan sert mesaj: Zenginleştirmeden vazgeçmeyizÖte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, 8 Şubat’ta yaptığı açıklamada, İslam Cumhuriyeti’nin savaş riskine rağmen uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceğini açıkça dile getirdi.Tahran yönetimi, nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu savunurken, Washington yönetimi İran’ın nükleer silah kapasitesine ulaşmasını “kırmızı çizgi” olarak tanımlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/almanyada-basbakan-merzi-pinokyoya-benzeten-emekli-hakkinda-sorusturma-acildi-1103726620.html
i̇ran
tahran
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/05/1103285629_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_096cfca59a8c5021aee3e66eeb924552.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, i̇ran, tahran, washington, the new york times (nyt), new york times, haberler
abd, donald trump, i̇ran, tahran, washington, the new york times (nyt), new york times, haberler
NYT: Trump, görüşmeler başarısız olursa İran'a saldırabilir
New York Times’ın (NYT) üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen müzakerelerin başarısız olması ya da olası bir sınırlı askeri operasyonun sonuç vermemesi halinde, İran liderliğini hedef alan daha kapsamlı bir saldırıyı değerlendirmeye aldı.
New York Times (NYT) tarafından hükümet içi görüşmelere aşina kaynaklara dayandırılan haberde, Donald Trump’ın, danışmanlarına diplomasi sonuçsuz kalırsa ya da ilk aşamada planlanan sınırlı hava saldırıları İran’ı geri adım attırmazsa, “çok daha büyük bir askeri operasyonu” gündeme alabileceğini söylediği aktarıldı.
Habere göre Trump, özellikle İran’ın nükleer programını durdurmaya yönelik baskıyı artırmak amacıyla, ülke yönetimini hedef alan daha kapsamlı bir stratejiyi masada tutuyor. Ancak şu aşamada resmi ve nihai bir kararın alınmadığı vurgulanıyor.
Sınırlı hava saldırısı seçeneği öne çıkıyor
ABD Başkanı Trump’ın, İran’a “anlaşmanın en iyi seçenek olduğunu göstermek” amacıyla öncelikle sınırlı bir askeri operasyon
düzenlemeye daha sıcak baktığı belirtiliyor. Cuma günü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’a
yönelik sınırlı hava saldırısı planlayıp planlamadığı sorusuna, bu ihtimali değerlendirdiğini ifade etti.
Trump daha önce yaptığı açıklamalarda, İran’a doğru “büyük bir donanmanın
” ilerlediğini söylemiş ve Tahran
yönetiminin, nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasını içeren adil ve eşitlikçi bir anlaşmayı
kabul etmesini umduğunu dile getirmişti.
USS Gerald Ford Ortadoğu yolunda
Askeri kaynaklar, USS Gerald Ford uçak gemisi
görev grubunun Orta Doğu’ya doğru ilerlediğini ve Akdeniz’i geçerek İsrail kıyılarına yaklaşmak üzere olduğunu aktardı. Bu gelişme, Washington’un
bölgede askeri caydırıcılığı artırma niyetinin somut göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Uzmanlar, ABD’nin
bölgeye yaptığı askeri sevkiyatın, İran’a yönelik olası bir operasyonun hazırlık aşaması olabileceğine dikkat çekiyor.
Tahran’dan sert mesaj: Zenginleştirmeden vazgeçmeyiz
Öte yandan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, 8 Şubat’ta yaptığı açıklamada, İslam Cumhuriyeti’nin savaş riskine rağmen uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyeceğini açıkça dile getirdi.
Tahran yönetimi, nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu savunurken, Washington yönetimi İran’ın nükleer silah kapasitesine ulaşmasını “kırmızı çizgi” olarak tanımlıyor.