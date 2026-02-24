https://anlatilaninotesi.com.tr/20260224/2025-yili-evlenme-ve-bosanma-verileri-aciklandi-evlilik-yasi-yukseldi-bosanma-artti-en-cok-bosanma-1103747906.html

2025 yılı evlenme ve boşanma verileri açıklandı: Evlilik yaşı yükseldi, boşanma arttı, en çok boşanma hangi ilde?

TÜİK 2025 yılı evlenme ve boşanma verilerini açıkladı. Verilere göre evlenen çiftlerin sayısı 552 bin 237 olurken boşananların sayısı ise 193 bin 793 oldu... 24.02.2026

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı evlenme ve boşanma istatistikleri, Türkiye’de aile yapısına ilişkin önemli eğilimleri ortaya koydu. Evlenme ve boşanma istatistikleri açıklandıVerilere göre evlilik sayılarında bir miktar azalış yaşanırken, boşanma sayılarında artış görüldü; ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi ve illere göre kaba evlenme ile boşanma hızlarında dikkat çekici farklılıklar oluştu.Evlenen çiftlerin sayısı 2024 yılında 569 bin 983 iken 2025 yılında 552 bin 237 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2025 yılında binde 6,43 olarak gerçekleşti.Boşanan kişi sayısı arttıBoşanan çiftlerin sayısı 2024 yılında 188 bin 963 iken 2025 yılında 193 bin 793 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2025 yılında binde 2,26 olarak gerçekleşti.Evlilik yaşı yükseliyorYıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2025 yılında erkeklerde 28,5 iken kadınlarda 26,0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,5 yaş olarak gerçekleşti.Evlenme hızının en yükse olduğu il hangisi?Kaba evlenme hızının 2025 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,76 ile Gaziantep oldu. Bu ili binde 7,68 ile Osmaniye, binde 7,50 ile Şanlıurfa izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,18 ile Tunceli oldu. Bu ili binde 4,58 ile Gümüşhane, binde 4,67 ile Ardahan izledi.Boşanma hızının en yüksek olduğu il hangisi?Kaba boşanma hızının 2025 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,28 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,21 ile Antalya, binde 3,14 ile Denizli izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,51 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,52 ile Şırnak, binde 0,63 ile Bitlis izledi.Boşanmalar ilk 5 yıldaEvlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2025 yılında gerçekleşen boşanmaların %34,0'ı evliliğin ilk 5 yılı, %20,3'ü ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti.

