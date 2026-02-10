https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/tuik-acikladi-en-cok-ve-en-az-bosanan-iller-belli-oldu-1103399949.html

TÜİK açıkladı: En çok ve en az boşanan iller belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre, Türkiye'de boşanma oranlarının en yüksek olduğu il İzmir, en düşük olduğu il ise Hakkari olarak belirlendi. 10.02.2026, Sputnik Türkiye

TÜİK, Türkiye'deki boşanma oranlarının en yüksek ve en düşük olduğu illeri açıkladı.2025 yılında en yüksek boşanma oranına sahip il İzmir olurken, en düşük boşanma oranına sahip il ise Hakkari oldu.Boşanma oranlarının en yüksek olduğu iller şunlar:Boşanma oranının en düşük olduğu iller ise şunlar:

