TÜİK açıkladı: En çok ve en az boşanan iller belli oldu
© AAEvlilik- Nikah- Düğün
© AA
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 verilerine göre, Türkiye'de boşanma oranlarının en yüksek olduğu il İzmir, en düşük olduğu il ise Hakkari olarak belirlendi.
TÜİK, Türkiye'deki boşanma oranlarının en yüksek ve en düşük olduğu illeri açıkladı.
2025 yılında en yüksek boşanma oranına sahip il İzmir olurken, en düşük boşanma oranına sahip il ise Hakkari oldu.
Boşanma oranlarının en yüksek olduğu iller şunlar:
1.İzmir
Boşanmış nüfus: 315 bin 19
Boşananların yetişkin nüfusa oranı: yüzde 8.37
2.Muğla
Boşanmış nüfus: 77 bin 133
Boşananların yetişkin nüfusa oranı: yüzde 8.35
3.Antalya
Boşanmış nüfus: 172 bin 182
Boşananların yetişkin nüfusa oranı: yüzde 7.65
4.Aydın
Boşanmış nüfus: 68 bin 517
Boşananların yetişkin nüfusa oranı: yüzde 7.06
5.Yalova
Boşanmış nüfus: 17 bin 36
Boşananların yetişkin nüfusa oranı: yüzde 6.69
6.Eskişehir
Boşanmış nüfus: 51 bin 658
Boşananların yetişkin nüfusa oranı: yüzde 6.64
7.Balıkesir
Boşanmış nüfus: 70 bin 359
Boşananların yetişkin nüfusa oranı: yüzde 6.46
8.Mersin
Boşanmış nüfus: 100 bin 5
Boşananların yetişkin nüfusa oranı: yüzde 6.44
9.Tunceli
Boşanmış nüfus: 4 bin 729
Boşananların yetişkin nüfusa oranı: yüzde 6.43
10.Ankara
Boşanmış nüfus: 310 bin 558
Boşananların yetişkin nüfusa oranı: yüzde 6.40
Boşanma oranının en düşük olduğu iller ise şunlar:
1.Hakkari
Boşanmış nüfus: Bin 687
Boşananların yetişkin nüfusa oranı: yüzde 0.81
2.Şırnak
Boşanmış nüfus: 3 bin 906
Boşananların yetişkin nüfusa oranı: yüzde 1.01
3.Muş
Boşanmış nüfus: 2 bin 979
Boşananların yetişkin nüfusa oranı: yüzde 1.10
4.Siirt
Boşanmış nüfus: 2 bin 695
Boşananların yetişkin nüfusa oranı: yüzde 1.16
5.Bitlis
Boşanmış nüfus: 3 bin 82
Boşananların yetişkin nüfusa oranı: yüzde 1.20
6.Van
Boşanmış nüfus: 10 bin 243
Boşananların yetişkin nüfusa oranı: yüzde 1.30
7.Ağrı
Boşanmış nüfus: 5 bin 9
Boşananların yetişkin nüfusa oranı: yüzde 1.46
8.Batman
Boşanmış nüfus: 6 bin 825
Boşananların yetişkin nüfusa oranı: yüzde 1.47
9.Mardin
Boşanmış nüfus: 9 bin 946
Boşananların yetişkin nüfusa oranı: yüzde 1.59
10.Bingöl
Boşanmış nüfus: 3 bin 749
Boşananların yetişkin nüfusa oranı: yüzde 1.74