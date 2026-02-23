Ödül töreninde 'ırkçı ifade' geceye damga vurdu: Özür mesajı yayımlandı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/odul-toreninde-irkci-ifade-geceye-damga-vurdu-ozur-mesaji-yayimlandi-1103722534.html
Londra’da düzenlenen BAFTA Film Ödülleri töreni sırasında sahnede bulunan Michael B. Jordan ve Delroy Lindo’ya yönelik ırkçı bir ifade duyuldu. Söz konusu... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
İngiliz sinemasının en prestijli gecelerinden biri olan BAFTA Film Ödülleri töreni sırasında ödül sunan Michael B. Jordan ve Delroy Lindo konuşurken salondan ırkçı bir söz duyuldu.Söz konusu ifadenin, Tourette sendromu hakkında farkındalık çalışmaları yürüten John Davidson tarafından istemsiz bir tik sonucu söylendiği belirtildi. Davidson’ın hayatını konu alan “I Swear” adlı bağımsız filmde kendisini canlandıran oyuncu Robert Aramayo gecede “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı.Tören öncesinde izleyicilere, Tourette sendromu nedeniyle istemsiz tikler veya küfürlü ifadeler duyulabileceği yönünde uyarı yapıldığı aktarıldı. Olayın ardından gecenin sunucusu Alan Cumming, sahneden yaptığı açıklamada Tourette sendromunun bir engellilik durumu olduğunu hatırlatarak “anlayış” çağrısında bulundu ve rahatsız olanlardan özür diledi.Variety'nin haberine göre, BAFTA başkanı Sara Putt açılış konuşmasını yaparken ve ödül takdim ederken küfürlü bir dil kullanılarak bağırıldığı aktarıldı.BBC'den özür Londra'da düzenlenen gece BBC tarafından yayımlanırken, İngiliz basın kuruluşu, kayıt sırasında duyulan 'ağır ve rahatsız edici ifadeler' nedeniyle özür yayımladı. Açıklamada, 'bazı izleyicilerin duyduğu saldırgan dilin Tourette sendromlu bir kinin istemsiz sözel tiklerinden kaynaklandığını' ve 'kasıtlı olmadığı' belirtilerek özür dilendi.
İngiliz sinemasının en prestijli gecelerinden biri olan BAFTA Film Ödülleri töreni sırasında ödül sunan Michael B. Jordan ve Delroy Lindo konuşurken salondan ırkçı bir söz duyuldu.
Söz konusu ifadenin, Tourette sendromu hakkında farkındalık çalışmaları yürüten John Davidson tarafından istemsiz bir tik sonucu söylendiği belirtildi. Davidson’ın hayatını konu alan “I Swear” adlı bağımsız filmde kendisini canlandıran oyuncu Robert Aramayo gecede “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı.
Tören öncesinde izleyicilere, Tourette sendromu nedeniyle istemsiz tikler veya küfürlü ifadeler duyulabileceği yönünde uyarı yapıldığı aktarıldı. Olayın ardından gecenin sunucusu Alan Cumming, sahneden yaptığı açıklamada Tourette sendromunun bir engellilik durumu olduğunu hatırlatarak “anlayış” çağrısında bulundu ve rahatsız olanlardan özür diledi.
Variety'nin haberine göre, BAFTA başkanı Sara Putt açılış konuşmasını yaparken ve ödül takdim ederken küfürlü bir dil kullanılarak bağırıldığı aktarıldı.
Londra'da düzenlenen gece BBC tarafından yayımlanırken, İngiliz basın kuruluşu, kayıt sırasında duyulan 'ağır ve rahatsız edici ifadeler' nedeniyle özür yayımladı. Açıklamada, 'bazı izleyicilerin duyduğu saldırgan dilin Tourette sendromlu bir kinin istemsiz sözel tiklerinden kaynaklandığını' ve 'kasıtlı olmadığı' belirtilerek özür dilendi.
Tourette sendromu nedir?
Tourette sendromu, kişinin istemsiz ve tekrarlayıcı hareketler ya da sesler çıkarmasına neden olan nörogelişimsel bir bozukluktur. Bu istemsiz davranışlara “tik” denir.
Tikler isteyerek yapılmaz ve kişi çoğu zaman tikleri kontrol edemez. Stres, heyecan, kalabalık ortam gibi durumlar tikleri artırabilir.
Tourette sendromunun kesin bir tedavisi yoktur.