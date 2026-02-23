https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/punchin-ardindan-nadir-penguen-yavrusuna-da-oyuncak-refakatci-verildi-1103713192.html

Punch'ın ardından nadir penguen yavrusuna da 'oyuncak refakatçi' verildi

Sputnik Türkiye

İngiltere'nin Dorset bölgesinde deniz canlılarının bakımının yapıldığı bir merkezde doğan nadir görülen küçük penguen cinsindeki Henry, kardeşinin yumurtadan... 23.02.2026

Sosyal medya Japonya'daki yavru maymun Punch'ın peluş oyuncağıyla kurduğu bağı konuşurken benzer bir olay İngiltere'de de yaşandı. İngiltere'nin Dorset bölgesinde dünyaya gelen nadir görülen bir penguen yavrusu, kardeşi yumurtadan çıkana kadar yalnız kalmaması için peluş bir oyuncakla büyütülüyor.Henry isimli küçük penguen yavrusu, yılın başında annesi Tyrion’un bıraktığı iki yumurtadan birinden, SeaLife Centre Weymouth’te dünyaya geldi. Merkezin sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarında şunlar aktarıldı: Doğada penguenler genellikle iki yumurtadan yalnızca birini kuluçkaya yatırırken, merkezdeki görevliler ikinci yumurtayı kurtararak özel kuluçka ünitesine aldı. Sabit sıcaklıkta tutulan kuluçka ortamı sayesinde Henry, kardeşinden daha erken dünyaya geldi.Merkez yetkilileri, yaklaşık bir kahve kupası büyüklüğünde olan ve günde dört kez beslenen Henry’nin elden büyütüldüğünü açıkladı. Üç haftalık olan yavrunun sağlıklı şekilde kilo aldığı belirtildi.SeaLife merkezi yöneticisi Seb Webster, Henry’nin kardeşi yumurtadan çıkana kadar bir peluş penguenle birlikte tutulduğunu söyledi. Webster, bu uygulamanın yavrunun 'bir refakatçiye ve güven nesnesine alışmasına' yardımcı olacağını ifade etti.Japonya'daki Punch'ı anımsattıJaponya’da bir yavru maymunun peluş oyuncakla kurduğu bağ, sosyal medyada bir süredir gündemde. Altı aylık makak Punch, annesi tarafından doğumdan kısa süre sonra reddedilince Ichikawa Hayvanat Bahçesi görevlileri tarafından elden büyütüldü.Bakıcılar, doğuştan annelerine tutunma içgüdüsüne sahip olan yavru maymunun kaygısını azaltmak için battaniye ve peluş oyuncaklar verdi. Punch kısa sürede peluş bir orangutanı benimsedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yavru makakın oyuncağına sarılarak uyuduğu ve diğer maymunlara yaklaşırken onu sıkıca tuttuğu görülüyor.Zorbalığa uğradı, oyuncağa sarıldıPunch'ın zorbalığa uğradığı ve koşarak oyuncak maymuna sığındığı anlar, ziyaretçilerin kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.Sosyal medyayı ikiye böldüDünya çapında viral olan Punch hikayesi, sadece sevimli görüntülerle sınırlı kalmayıp esaret altındaki primatların duygusal ihtiyaçlarının ve refahının tartışıldığı bir konuyu gündeme taşıdı. Uzmanlar, Punch’ın peluş oyuncağına sarılışının insanlarda empati uyandırdığını; ancak bunun aynı zamanda hayvanat bahçesindeki yaşam koşulları ve esaret altındaki sosyal gelişim süreçleri gibi daha derin meseleleri gündeme getirdiğini belirtiyor.Bu durum, bazı sosyal medya kullanıcıları Punch’ın sadece viral içerik üretmek için mi kullanıldığı ya da 'duygusal istismar’ olarak mı paylaşıldığı yönünde eleştirilere yol açtı. Bu tartışmalar, hayvanların psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının yeterince gözetilip gözetilmediği sorusunu gündeme taşıdı.Uzmanlara göre, annesinden erken ayrılan primat vakalarında görülen bu davranışlar anormal değil. Primat davranışı üzerine çalışan uzmanlar, doğumdan itibaren annelerine fiziksel olarak tutunma refleksiyle dünyaya gelen makak yavrularının, anne yokluğunda yumuşak bir nesneye bağlanmasının beklenen bir 'yerine koyma' davranışı olduğunu belirtiyor. Bu tür peluş oyuncaklar, stres hormonunu azaltmaya ve temas ihtiyacını geçici olarak karşılamaya yardımcı olabiliyor.

