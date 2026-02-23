Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/kallas-rusyaya-yonelik-20-yaptirim-paketinin-kabulu-muhtemel-degil-1103715069.html
Kallas: Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketinin kabulü muhtemel değil
Kallas: Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketinin kabulü muhtemel değil
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kallas, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları kabul ettirmek için elinden geleni yaptıklarını, ama yaptırımları... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-23T11:47+0300
2026-02-23T11:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
avrupa birliği
ab
avrupa komisyonu
kaja kallas
rusya
yaptırımlar
macaristan
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079629347_0:0:3084:1734_1920x0_80_0_0_9cf054d76ccf01acf718a579d5277c5f.jpg
AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, üye ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantıda, Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketinde anlaşmaya varamayacaklarını itiraf etti.Toplantı öncesinde basın mensuplarına konuşan Kallas, “Elbette, 20. yaptırım paketini görüşeceğiz. Gördüğünüz gibi bugün bir ilerleme olmayacak, ancak çaba göstereceğiz. Tüm itirazları dinleyeceğiz ve neler yapılabileceğini değerlendireceğiz” ifadesini kullandı.Avrupa Komisyonu’nun “yaptırımları uygulamaya koymak için mümkün olan her şeyi yaptığını, bunları engelleyen ülkelerle çalıştığını, ancak bu ülkelerden çok sert açıklamalar duyduğunu" anlatan AB’li diplomat, “Bugün pozisyonlarını değiştireceklerine dair hiçbir ihtimal görmüyorum” dedi.Söz konusu itirazların “20. paketle ilgili olmadığını” belirten Kallas, "tamamen farklı konuları birbirine bağlamama" çağrısında bulundu.Daha önce Macaristsan, AB dışişleri bakanları toplantısında 20. yaptırım paketinin onaylanmasını engelleyeceklerini açıklamıştı. Macaristan, AB’den bir an önce Ukrayna’yı ‘Drujba’ boru hattı üzerinden Rus petrol transitini yeniden başlatmaya mecbur edecek tedbirler almayı talep ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/putin-23-subat-ordumuz-ve-donanmamizla-duydugumuz-gururun-sembolu-1103712352.html
rusya
macaristan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0e/1079629347_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f86d7bdfa40cf8583fb2386972dfc034.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa birliği, ab, avrupa komisyonu, kaja kallas, rusya, yaptırımlar, macaristan, ukrayna
avrupa birliği, ab, avrupa komisyonu, kaja kallas, rusya, yaptırımlar, macaristan, ukrayna

Kallas: Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketinin kabulü muhtemel değil

11:47 23.02.2026 (güncellendi: 11:57 23.02.2026)
© AFP 2023 / JOHN THYSEstonya Başbakanı Kaja Kallas
Estonya Başbakanı Kaja Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
© AFP 2023 / JOHN THYS
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kallas, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları kabul ettirmek için elinden geleni yaptıklarını, ama yaptırımları engelleyen ülkelerden sert direnişle karşı karşıya olduklarını belirtti.
AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, üye ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantıda, Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketinde anlaşmaya varamayacaklarını itiraf etti.
Toplantı öncesinde basın mensuplarına konuşan Kallas, “Elbette, 20. yaptırım paketini görüşeceğiz. Gördüğünüz gibi bugün bir ilerleme olmayacak, ancak çaba göstereceğiz. Tüm itirazları dinleyeceğiz ve neler yapılabileceğini değerlendireceğiz” ifadesini kullandı.
Avrupa Komisyonu’nun “yaptırımları uygulamaya koymak için mümkün olan her şeyi yaptığını, bunları engelleyen ülkelerle çalıştığını, ancak bu ülkelerden çok sert açıklamalar duyduğunu" anlatan AB’li diplomat, “Bugün pozisyonlarını değiştireceklerine dair hiçbir ihtimal görmüyorum” dedi.
Söz konusu itirazların “20. paketle ilgili olmadığını” belirten Kallas, "tamamen farklı konuları birbirine bağlamama" çağrısında bulundu.
Daha önce Macaristsan, AB dışişleri bakanları toplantısında 20. yaptırım paketinin onaylanmasını engelleyeceklerini açıklamıştı. Macaristan, AB’den bir an önce Ukrayna’yı ‘Drujba’ boru hattı üzerinden Rus petrol transitini yeniden başlatmaya mecbur edecek tedbirler almayı talep ediyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
DÜNYA
Putin: 23 Şubat, ordumuz ve donanmamızla duyduğumuz gururun sembolü
11:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала