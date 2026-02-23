https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/kallas-rusyaya-yonelik-20-yaptirim-paketinin-kabulu-muhtemel-degil-1103715069.html
Kallas: Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketinin kabulü muhtemel değil
Kallas: Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketinin kabulü muhtemel değil
Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kallas, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları kabul ettirmek için elinden geleni yaptıklarını, ama yaptırımları... 23.02.2026
AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, üye ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantıda, Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketinde anlaşmaya varamayacaklarını itiraf etti.Toplantı öncesinde basın mensuplarına konuşan Kallas, “Elbette, 20. yaptırım paketini görüşeceğiz. Gördüğünüz gibi bugün bir ilerleme olmayacak, ancak çaba göstereceğiz. Tüm itirazları dinleyeceğiz ve neler yapılabileceğini değerlendireceğiz” ifadesini kullandı.Avrupa Komisyonu’nun “yaptırımları uygulamaya koymak için mümkün olan her şeyi yaptığını, bunları engelleyen ülkelerle çalıştığını, ancak bu ülkelerden çok sert açıklamalar duyduğunu" anlatan AB’li diplomat, “Bugün pozisyonlarını değiştireceklerine dair hiçbir ihtimal görmüyorum” dedi.Söz konusu itirazların “20. paketle ilgili olmadığını” belirten Kallas, "tamamen farklı konuları birbirine bağlamama" çağrısında bulundu.Daha önce Macaristsan, AB dışişleri bakanları toplantısında 20. yaptırım paketinin onaylanmasını engelleyeceklerini açıklamıştı. Macaristan, AB’den bir an önce Ukrayna’yı ‘Drujba’ boru hattı üzerinden Rus petrol transitini yeniden başlatmaya mecbur edecek tedbirler almayı talep ediyor.
11:47 23.02.2026 (güncellendi: 11:57 23.02.2026)
Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kallas, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları kabul ettirmek için elinden geleni yaptıklarını, ama yaptırımları engelleyen ülkelerden sert direnişle karşı karşıya olduklarını belirtti.
AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, üye ülkelerinin dışişleri bakanlarının Brüksel'deki toplantıda, Rusya'ya karşı 20. yaptırım paketinde anlaşmaya varamayacaklarını itiraf etti.
Toplantı öncesinde basın mensuplarına konuşan Kallas, “Elbette, 20. yaptırım paketini görüşeceğiz. Gördüğünüz gibi bugün bir ilerleme olmayacak, ancak çaba göstereceğiz. Tüm itirazları dinleyeceğiz ve neler yapılabileceğini değerlendireceğiz” ifadesini kullandı.
Avrupa Komisyonu’nun “yaptırımları uygulamaya koymak için mümkün olan her şeyi yaptığını, bunları engelleyen ülkelerle çalıştığını, ancak bu ülkelerden çok sert açıklamalar duyduğunu" anlatan AB’li diplomat, “Bugün pozisyonlarını değiştireceklerine dair hiçbir ihtimal görmüyorum” dedi.
Söz konusu itirazların “20. paketle ilgili olmadığını” belirten Kallas, "tamamen farklı konuları birbirine bağlamama" çağrısında bulundu.
Daha önce Macaristsan, AB dışişleri bakanları toplantısında 20. yaptırım paketinin onaylanmasını engelleyeceklerini açıklamıştı. Macaristan, AB’den bir an önce Ukrayna’yı ‘Drujba’ boru hattı üzerinden Rus petrol transitini yeniden başlatmaya mecbur edecek tedbirler almayı talep ediyor.