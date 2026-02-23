Türkiye
Putin: 23 Şubat, ordumuz ve donanmamızla duyduğumuz gururun sembolü
Putin: 23 Şubat, ordumuz ve donanmamızla duyduğumuz gururun sembolü
Rusya Devlet Başkanı Putin, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle halka seslendi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, vatandaşlarını tebrik ederek, bu bayramı ordu ve donanmayla duyulan gururun sembolü olarak niteledi.23 Şubat'ın Rusya'da onlarca yıldır en önemli ulusal bayramlardan biri olarak kutlandığına dikkat çekerek "Bu bayram, savunucularımıza duyulan samimi ulusal sevginin, ordu ve donanmayla duyulan gururun, hayatlarını vatana hizmete adamış, egemenliğini ve güvenliğini emin bir şekilde koruyan, askeri yeminlerine sadık kalan ve mesleki görevlerini dürüst ve vicdanlı bir şekilde yerine getirenlerin sembolü haline gelmiştir" dedi.Rusların vatanlarının savaş tarihinin her sayfasını nesilden nesile özenle sakladığını belirten Putin, "Bu tarih, büyük komutanların askeri sanatı, askerlerin ve komutanların, yani vatanlarının ilk çağrısına koşarak silah arkadaşlarının yanında yerlerini alan atalarımızın sarsılmaz iradesi ve cesareti sayesinde yazılmıştır" ifadelerini kullandı.Putin, Moskova'nın uluslararası durum ışığında Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin potansiyelini ve muharebe hazırlığını artırmaya, kara ve deniz kuvvetlerini güçlendirmeye ve ulusal güvenliğin garantisi olarak nükleer üçlüsünü geliştirmeye devam edeceği mesajını da verdi.Putin ayrıca Rus askerlerini devletin bel kemiği olarak niteleyerek, ülkedeki tüm halklardan temsilcilerin özel askeri harekatta kahramanca çarpışarak ülkenin çıkarlarını savunduğunu sözlerine ekledi.
Putin: 23 Şubat, ordumuz ve donanmamızla duyduğumuz gururun sembolü

11:15 23.02.2026
Rusya Devlet Başkanı Putin, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle halka seslendi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Şubat Vatan Savunucuları Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, vatandaşlarını tebrik ederek, bu bayramı ordu ve donanmayla duyulan gururun sembolü olarak niteledi.

23 Şubat'ın Rusya'da onlarca yıldır en önemli ulusal bayramlardan biri olarak kutlandığına dikkat çekerek "Bu bayram, savunucularımıza duyulan samimi ulusal sevginin, ordu ve donanmayla duyulan gururun, hayatlarını vatana hizmete adamış, egemenliğini ve güvenliğini emin bir şekilde koruyan, askeri yeminlerine sadık kalan ve mesleki görevlerini dürüst ve vicdanlı bir şekilde yerine getirenlerin sembolü haline gelmiştir" dedi.

Rusların vatanlarının savaş tarihinin her sayfasını nesilden nesile özenle sakladığını belirten Putin, "Bu tarih, büyük komutanların askeri sanatı, askerlerin ve komutanların, yani vatanlarının ilk çağrısına koşarak silah arkadaşlarının yanında yerlerini alan atalarımızın sarsılmaz iradesi ve cesareti sayesinde yazılmıştır" ifadelerini kullandı.

Putin, Moskova'nın uluslararası durum ışığında Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin potansiyelini ve muharebe hazırlığını artırmaya, kara ve deniz kuvvetlerini güçlendirmeye ve ulusal güvenliğin garantisi olarak nükleer üçlüsünü geliştirmeye devam edeceği mesajını da verdi.

Putin ayrıca Rus askerlerini devletin bel kemiği olarak niteleyerek, ülkedeki tüm halklardan temsilcilerin özel askeri harekatta kahramanca çarpışarak ülkenin çıkarlarını savunduğunu sözlerine ekledi.
