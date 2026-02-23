Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/fenerbahceye-kotu-haber-kasimpasa-macinda-iki-yildiz-isim-sakatlandi-1103738530.html
Fenerbahçe'ye kötü haber: Kasımpaşa maçında iki yıldız isim sakatlandı
Fenerbahçe'ye kötü haber: Kasımpaşa maçında iki yıldız isim sakatlandı
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı konuk ederken savunmada art arda sakatlık şoku yaşadı. Çağlar Söyüncü ve Jayden... 23.02.2026, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde oyuna devam edemedi. Çağlar’ın yerine Yiğit Efe Demir, Oosterwolde’nin yerine ise N’Golo Kante oyuna girdi. Sarı-lacivertlilerin mücadelenin ardından oyuncuların sağlık durumu hakkında bilgi vermesi bekleniyor.Öte yandan Milan Skriniar da geçen haftalarda oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/fenerbahcede-skriniardan-uzen-haber-sahalardan-uzak-kalacagi-sure-belli-oldu-1103652802.html
Fenerbahçe'ye kötü haber: Kasımpaşa maçında iki yıldız isim sakatlandı

21:47 23.02.2026 (güncellendi: 21:48 23.02.2026)
© AA / Serhat ÇağdaşÇağlar Söyüncü sakatlanarak oyundan çıktı
Çağlar Söyüncü sakatlanarak oyundan çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2026
© AA / Serhat Çağdaş
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı konuk ederken savunmada art arda sakatlık şoku yaşadı. Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde oyundan çıktı.
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde oyuna devam edemedi.
Çağlar’ın yerine Yiğit Efe Demir, Oosterwolde’nin yerine ise N’Golo Kante oyuna girdi. Sarı-lacivertlilerin mücadelenin ardından oyuncuların sağlık durumu hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
Öte yandan Milan Skriniar da geçen haftalarda oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
