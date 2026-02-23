https://anlatilaninotesi.com.tr/20260223/fenerbahceye-kotu-haber-kasimpasa-macinda-iki-yildiz-isim-sakatlandi-1103738530.html

Fenerbahçe'ye kötü haber: Kasımpaşa maçında iki yıldız isim sakatlandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ederken savunmada art arda sakatlık şoku yaşadı. Çağlar Söyüncü ve Jayden...

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde oyuna devam edemedi. Çağlar’ın yerine Yiğit Efe Demir, Oosterwolde’nin yerine ise N’Golo Kante oyuna girdi. Sarı-lacivertlilerin mücadelenin ardından oyuncuların sağlık durumu hakkında bilgi vermesi bekleniyor.Öte yandan Milan Skriniar da geçen haftalarda oynanan Nottingham Forest maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

